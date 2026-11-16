Microsoft Aktie: Unterstützung behauptet - Chartanalyse

Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bilde dagegen die 50-Tage-Linie bei 519,00 USD zusammen mit dem Hoch vom 10. August bei 513,73 USD die erste Unterstützungszone. Darunter sollte auf die September-Trendgerade bei 509,85 USD geachtet werden. Sollte auch diese Unterstützung unterschritten werden, wäre unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 500,00 USD eine Ausweitung der Korrektur bis zum gleitenden 100-Tage-Durchschnitt bei 480,12 USD möglich. Verlören die Kurse auch diesen Halt, dürfte die noch offene Kurslücke vom 3. August zusammen mit dem Juni-Hoch bei 466,32 USD verstärkt in den Fokus rücken. (Analyse vom 16.11.2026)