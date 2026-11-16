Die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist am Freitag zwar auf ein neues Wochentief gefallen, konnte sich zum Handelsschluss aber über dem GD50 halten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.
Microsoft Aktie: Unterstützung behauptet - Chartanalyse
Neues Wochentief
Rückblick: Die Papiere von Microsoft hätten am 4. November ein neues Allzeithoch erreicht. Der Ausbruch über die bisherige Doppelhürde aus den Höchstständen des Jahres 2025 sei den Kursen dabei allerdings noch nicht gelungen. Vielmehr habe eine Korrektur eingesetzt, in deren Verlauf die Notierungen am Freitag unter die kurzfristige Trendlinie zurückgefallen seien. Trotz der weltweiten Störungen bei mehreren Office-Diensten hätten die Papiere zur Schlussglocke jedoch ein kleines Plus von 0,2 Prozent verbuchen können. Auf Wochensicht sei es dennoch zu Kursverlusten von 1,3 Prozent gekommen.
Ausblick: Nach dem Test zum Monatsanfang habe die Microsoft-Aktie den kurzfristigen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt erneut auf den Prüfstand gestellt.
Das Long-Szenario: Sollten die Notierungen wieder nach oben drehen, müsste zunächst die Folge der fallenden Hochpunkte aus der Vorwoche durchbrochen werden. Oberhalb des Hochs vom 29. Oktober bei 541,29 USD könnten die Kurse dann erneut an den Widerstandsbereich heranlaufen, der sich aus dem Oktober- und dem Juli-Hoch des Vorjahres zwischen 553,72 USD und 555,45 USD ergebe. Gelänge der Ausbruch im zweiten Versuch, wofür die Notierungen auf Tagesschlussbasis neue Höchststände erreichen müssten, wäre ein weiterer Anstieg in Richtung 600,00 USD denkbar.
Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bilde dagegen die 50-Tage-Linie bei 519,00 USD zusammen mit dem Hoch vom 10. August bei 513,73 USD die erste Unterstützungszone. Darunter sollte auf die September-Trendgerade bei 509,85 USD geachtet werden. Sollte auch diese Unterstützung unterschritten werden, wäre unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 500,00 USD eine Ausweitung der Korrektur bis zum gleitenden 100-Tage-Durchschnitt bei 480,12 USD möglich. Verlören die Kurse auch diesen Halt, dürfte die noch offene Kurslücke vom 3. August zusammen mit dem Juni-Hoch bei 466,32 USD verstärkt in den Fokus rücken. (Analyse vom 16.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.