Die Microsoft Aktie (Nasdaq: MSFT, ISIN US5949181045) steht am Dienstag erneut unter Druck: Gegen 10:08 Uhr New Yorker Zeit (16:08 Uhr MEZ) kostete das Papier an der Nasdaq 511,49 Dollar, 1,25 Prozent weniger als am Vorabend; bei Tradegate wurden um 16:11 Uhr 464,30 Euro (−1,39 Prozent) gezahlt. Belastend wirken der anhaltende Ausverkauf bei Software- und KI-Titeln vor den Nvidia-Zahlen am Abend und die Vorsicht vor Satya Nadellas Ignite-Keynote. Die Microsoft Aktienprognose der Analysten fällt deutlich höher aus: Im Schnitt sehen 58 von stockanalysis erfasste Experten ein Kursziel von 636,12 Dollar – rund 24 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Microsoft Aktie Prognose: Software-Ausverkauf vor Nadellas Ignite-Auftritt, Analysten sehen im Schnitt 636 Dollar – zahlt sich die KI-Rechnung aus?
Die Microsoft Aktie gibt vor der Ignite-Keynote und den Nvidia-Zahlen erneut nach. Die Microsoft Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 636 Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar. Was Konsens, Guidance, Investitionen, Kursziele und Szenarien für die Microsoft Aktie 2026/2027 bedeuten.
Für die Microsoft Aktie Prognose stellt sich damit eine zentrale Frage: Reichen fast 50 Prozent Azure-Wachstum und ein Auftragsbestand von 677 Milliarden Dollar, um die Rekordinvestitionen in Rechenzentren zu rechtfertigen – oder verliert die Börse die Geduld mit der KI-Rechnung?
Druck vor dem Doppel-Termin
Ignite-Keynote um 19 Uhr MEZ, Nvidia-Zahlen nach US-Börsenschluss: Die Aktie liegt rund 8 Prozent unter ihrem Rekordschluss von 555,80 Dollar.
Starkes erstes Quartal
Umsatz +19 Prozent auf 92,3 Mrd. Dollar, Azure +48 Prozent, Ausblick auf 49 bis 50 Prozent Azure-Wachstum im Dezemberquartal.
Investitionen als Streitpunkt
45,2 Mrd. Dollar Capex im Quartal inklusive Leasing, mehr als 50 Mrd. Dollar im laufenden Quartal, freier Cashflow −27 Prozent.
Analysten fast geschlossen positiv
53 von 58 Analysten raten zum Kauf; Bernstein bestätigte zuletzt „Outperform“ mit 722 Dollar, Wells Fargo nennt 750 Dollar.
Der Auslöser
Warum fällt die Microsoft Aktie ausgerechnet vor der Ignite?
Der Dienstag bündelt mehrere Belastungsfaktoren. Software-Titel stehen an der Wall Street erneut auf den Verkaufslisten, im Dow Jones gehören Salesforce und IBM zu den Verlierern. Auf Fünf-Tage-Sicht summiert sich das Minus der Microsoft Aktie laut MarketScreener auf rund 4 Prozent. Hinzu kommt die Unsicherheit vor den Nvidia-Zahlen am Abend, die als Stimmungstest für alle KI-Investitionen gelten.
Gleichzeitig eröffnet Satya Nadella um 10 Uhr Ortszeit San Francisco (19 Uhr MEZ) gemeinsam mit Vertriebschef Judson Althoff die Kundenkonferenz Ignite, die bis 20. November läuft. Konkrete Ankündigungen lagen bis zum Nachmittag deutscher Zeit noch nicht vor; Microsoft will sein „Book of News“ erst nach der Keynote veröffentlichen. Im Mittelpunkt dürften KI-Agenten und Copilot stehen. Anleger warten vor allem auf eine neue Zahl zahlender Copilot-Nutzer: Im Juli hatte Microsoft laut Motley Fool von mehr als 30 Millionen bezahlten Plätzen gesprochen, bei den Quartalszahlen Ende Oktober gab es keine Aktualisierung.
Zusätzlichen Gesprächsstoff liefern der Börsengang von Anthropic am Donnerstag, an dem sich Microsoft laut Prospekt mit rund 13,5 Millionen Aktien beteiligt, und die Nachwirkungen der mehr als 24-stündigen Störung von Outlook und Teams in der Vorwoche.
Geschäftsmodell
Womit verdient Microsoft sein Geld?
Seit dem laufenden Geschäftsjahr berichtet Microsoft in zwei Segmenten. „Agents and Infra“ bündelt Cloud-Plattform Azure, Microsoft 365, Copilot, Dynamics und LinkedIn und kam im ersten Quartal auf 76,8 Milliarden Dollar Umsatz (+25 Prozent). „Devices and Consumer“ mit Windows, Xbox, Suche und Surface trug 15,5 Milliarden Dollar bei (−3 Prozent). Wachstumsmotor ist die Microsoft Cloud mit 63,9 Milliarden Dollar Quartalsumsatz. Ein Sonderfaktor ist OpenAI: Microsoft hält seit der Umstrukturierung im Oktober 2025 rund 27 Prozent an der OpenAI Group PBC, OpenAI hat sich zu Azure-Ausgaben von 250 Milliarden Dollar verpflichtet.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Microsoft Aktienprognose des Unternehmens?
Operativ liefert Microsoft – die Debatte dreht sich um die Kosten des Wachstums.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Juli bis September 2026) stieg der Umsatz laut Microsoft um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis um 21 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,89 Dollar (+18 Prozent), nach GAAP bei 4,92 Dollar; Gewinne aus der OpenAI-Beteiligung trugen 0,03 Dollar bei. Analysten hatten im Schnitt rund 90,6 Milliarden Dollar Umsatz und 4,72 Dollar Gewinn je Aktie erwartet. Der kommerzielle Auftragsbestand wuchs um 73 Prozent auf 677 Milliarden Dollar.
Für das Dezemberquartal stellt Microsoft 96,0 bis 97,1 Milliarden Dollar Umsatz und ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent zu konstanten Wechselkursen in Aussicht. Die Investitionen sollen im Quartal über 50 Milliarden Dollar liegen, nach 45,2 Milliarden Dollar inklusive Finanzierungsleasing im ersten Quartal. Für das Kalenderjahr 2026 nennen Analysten rund 170 Milliarden Dollar Capex, weil sich Fremdkapazitäten verzögern; in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres soll das Tempo wieder anziehen. Der freie Cashflow sank im ersten Quartal um 27 Prozent auf 18,6 Milliarden Dollar, Ende Oktober platzierte Microsoft erstmals seit 2017 wieder eine große Anleihe über 25 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|GJ 2027e
|GJ 2028e
|Umsatz
|395,96 Mrd. $ (+19,3 %)
|477,14 Mrd. $ (+20,5 %)
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|20,01 $ (+15,8 %)
|24,19 $ (+20,9 %)
|KGV
|rund 25,6
|rund 21,1
|Spanne Umsatz
|385,1–403,8 Mrd. $
|–
|Spanne Gewinn je Aktie
|19,55–20,63 $
|–
Geschäftsjahr endet jeweils am 30. Juni. Konsens laut stockanalysis.com (S&P Global), Stand 12.11.2026; GJ-2028-Werte aus der Übersicht „Next Year“. KGV eigene Rechnung auf Basis von 511,49 $ (Nasdaq, 17.11.2026, 10:08 Uhr New York).
Quelle: stockanalysis.com, eigene Rechnung
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Microsoft Aktie zu?
Laut stockanalysis (S&P Global, Stand 12.11.2026) stufen 41 Analysten die Aktie mit „Strong Buy“ ein, 12 mit „Buy“ und 5 mit „Hold“, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 636,12 Dollar, der Median bei 631 Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar. MarketBeat kommt mit 51 erfassten Analysten auf einen etwas niedrigeren Schnitt von 609,54 Dollar.
Nach den Quartalszahlen Ende Oktober haben zahlreiche Häuser ihre Ziele angehoben. Bernstein erhöhte laut Stocktwits von 662 auf 722 Dollar und bestätigte das Votum laut dpa-AFX in einer Branchenstudie vom 16. November: Die US-Zwischenwahlen hätten das Umfeld für den Bau neuer Rechenzentren verändert, bereits genehmigte oder finanzierte Projekte seien aber kaum betroffen. Wells Fargo hob laut MarketBeat von 725 auf 750 Dollar an, UBS laut Investing.com von 675 auf 700 Dollar – Analyst Karl Kierstead verwies auf das Azure-Wachstum über den Erwartungen. Jefferies-Analyst Brent Thill sprach laut dpa-AFX Anfang November von einer „gesunden Pause“ beim KI-Interesse.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Bernstein (Varun Govindaraj)
|Outperform
|722 (bestätigt; am 29.10. von 662 angehoben)
|16.11.2026
|dpa-AFX, Stocktwits
|Citi (Tyler Radke)
|Buy
|680 (bestätigt)
|12.11.2026
|stockanalysis.com
|Morgan Stanley
|Overweight
|650 (am 29.10. von 600 angehoben)
|12.11.2026
|stockanalysis.com, Stocktwits
|RBC
|Outperform
|640
|06.11.2026
|dpa-AFX/boerse.de
|Jefferies (Brent Thill)
|Buy
|650
|01.11.2026
|dpa-AFX
|Wells Fargo
|Overweight
|725 → 750
|29.10.2026
|MarketBeat
|UBS (Karl Kierstead)
|Buy
|675 → 700
|29.10.2026
|Investing.com
|JPMorgan (Samik Chatterjee)
|Overweight
|625
|29.10.2026
|dpa-AFX
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: dpa-AFX via finanznachrichten.de/boerse.de, stockanalysis.com, Stocktwits, Investing.com, MarketBeat
Bewertung
Ist die Microsoft Aktie im Branchenvergleich teuer?
Auf Basis des Konsens-Gewinns von 20,01 Dollar für das Geschäftsjahr bis Juni 2027 kommt die Microsoft Aktie auf ein KGV von rund 25,6, für das Folgejahr von rund 21. Die Dividendenrendite ist mit unter 1 Prozent gering; die Quartalsdividende steigt auf 0,98 Dollar, Ex-Tag ist der 19. November. Der Börsenwert liegt laut MarketScreener bei rund 3,8 Billionen Dollar.
|Unternehmen
|KGV (erwartet)
|Ø-Kursziel
|Microsoft
|rund 25,6
|636,12 $
|Alphabet
|21,5
|rund 400 $
|Amazon
|27,0
|rund 326 $
|Oracle
|13,6
|235,77 $
KGV Microsoft eigene Rechnung (511,49 $, GJ bis Juni 2027); Peers: Forward-KGV laut stockanalysis.com (Stand 06.–15.11.2026, vor dem jüngsten Ausverkauf). Ø-Kursziele: Microsoft und Oracle stockanalysis.com (12.11. bzw. 06.11.), Alphabet und Amazon laut aktiencheck.de-Prognoseartikeln vom 17.11.2026.
Quelle: stockanalysis.com, aktiencheck.de, eigene Rechnung
Im Kreis der großen KI-Plattformen liegt Microsoft damit im Mittelfeld: teurer als Alphabet und deutlich teurer als das hoch verschuldete Oracle, etwas günstiger als Amazon. Der Aufschlag gegenüber Alphabet spiegelt die höhere Planbarkeit des Abo-Geschäfts mit Unternehmenskunden wider – genau diese Planbarkeit stellt der Markt angesichts neuer KI-Konkurrenz bei Bürosoftware derzeit auf die Probe.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Microsoft Aktie Prognose?
Am Montag rutschte die Microsoft Aktie laut MarketBeat unter die 50-Tage-Linie, die je nach Quelle bei rund 519 bis 528 Dollar verläuft. Mit dem heutigen Kurs um 511 Dollar wurde zudem die von blockchain.news genannte Unterstützungszone um 512 Dollar unterschritten; die nächste Marke liegt dort bei rund 508 Dollar. Die 200-Tage-Linie verläuft mit rund 442 bis 462 Dollar weit darunter, der längerfristige Aufwärtstrend seit dem Jahrestief im Juni ist damit intakt. Nach oben sind die Zonen um 526 und 535 Dollar erste Hürden, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 559,15 Dollar, das 52-Wochen-Tief bei 349,20 Dollar.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Microsoft Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die jeweils genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|700–750 $ (UBS, Bernstein, Wells Fargo), Höchstziel 870 $
|Azure-Wachstum über Erwartungen, Agenten und Copilot als zweite Erlösquelle, maßvoller Kapazitätsausbau
|Base-Case
|636,12 $ (Ø von 58 Analysten), Median 631 $
|Azure wächst rund 50 Prozent, Gewinn je Aktie steigt bis GJ 2028 auf rund 24 $
|Bear-Case
|440 $ (Tiefstziel)
|Investitionen drücken den freien Cashflow, Abhängigkeit von OpenAI, KI-Konkurrenz bei Bürosoftware
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen. Für das Tief- und Höchstziel nennt stockanalysis kein Haus.
Quelle: stockanalysis.com, dpa-AFX, Investing.com, MarketBeat, Microsoft
Termine
Was Anleger bei der Microsoft Aktie jetzt beobachten
17. November, 19 Uhr MEZ: Ignite-Keynote von Satya Nadella und Judson Althoff, danach das „Book of News“.
17. November, nach US-Börsenschluss: Nvidia-Quartalszahlen als Stimmungstest für KI-Investitionen.
19. November: Börsengang von Anthropic an der Nasdaq und Ex-Dividenden-Tag (0,98 Dollar je Aktie).
8. Dezember: virtuelle Hauptversammlung; 10. Dezember: Dividendenzahlung.
Ende Januar 2027: Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal, Termin noch nicht bestätigt.
FAQ
Häufige Fragen zur Microsoft Aktienprognose
Wie lautet die Microsoft Aktienprognose der Analysten? Laut stockanalysis liegt das durchschnittliche Kursziel von 58 Analysten bei 636,12 Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar (Stand 12.11.2026).
Welches Kursziel nennt Bernstein für die Microsoft Aktie? Bernstein bestätigte laut dpa-AFX in einer Studie vom 16. November „Outperform“ mit Kursziel 722 Dollar.
Was erwarten Analysten für die Microsoft Aktie 2027? Für das Geschäftsjahr bis Juni 2027 rechnet der Konsens mit rund 396 Milliarden Dollar Umsatz und 20,01 Dollar Gewinn je Aktie.
Welche Rolle spielt OpenAI für die Microsoft Aktie Prognose? Microsoft hält rund 27 Prozent an OpenAI; der KI-Entwickler hat sich zu Azure-Ausgaben von 250 Milliarden Dollar verpflichtet und ist damit ein großer Teil des Auftragsbestands.
Wann legt Microsoft die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal werden Ende Januar 2027 erwartet, ein Termin steht noch nicht fest.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Outperform“ mit Kursziel 722 US-Dollar von Bernstein Research (Analyst Varun Govindaraj), veröffentlicht am 16.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Bernstein, UBS, Jefferies, RBC Capital Markets, JPMorgan, Morgan Stanley. Für Wells Fargo und Citi lag keine geprüfte öffentliche Offenlegungsseite vor. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Microsoft Corporation (MSFT): Kaufen, Kursziel 722,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein Research (Varun Govindaraj) vom 16.11.2026, 18:11 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 17:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 17:32 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in MSFT.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research (Varun Govindaraj).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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