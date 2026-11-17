Der Dienstag bündelt mehrere Belastungsfaktoren. Software-Titel stehen an der Wall Street erneut auf den Verkaufslisten, im Dow Jones gehören Salesforce und IBM zu den Verlierern. Auf Fünf-Tage-Sicht summiert sich das Minus der Microsoft Aktie laut MarketScreener auf rund 4 Prozent. Hinzu kommt die Unsicherheit vor den Nvidia-Zahlen am Abend, die als Stimmungstest für alle KI-Investitionen gelten.

Gleichzeitig eröffnet Satya Nadella um 10 Uhr Ortszeit San Francisco (19 Uhr MEZ) gemeinsam mit Vertriebschef Judson Althoff die Kundenkonferenz Ignite, die bis 20. November läuft. Konkrete Ankündigungen lagen bis zum Nachmittag deutscher Zeit noch nicht vor; Microsoft will sein „Book of News“ erst nach der Keynote veröffentlichen. Im Mittelpunkt dürften KI-Agenten und Copilot stehen. Anleger warten vor allem auf eine neue Zahl zahlender Copilot-Nutzer: Im Juli hatte Microsoft laut Motley Fool von mehr als 30 Millionen bezahlten Plätzen gesprochen, bei den Quartalszahlen Ende Oktober gab es keine Aktualisierung.

Zusätzlichen Gesprächsstoff liefern der Börsengang von Anthropic am Donnerstag, an dem sich Microsoft laut Prospekt mit rund 13,5 Millionen Aktien beteiligt, und die Nachwirkungen der mehr als 24-stündigen Störung von Outlook und Teams in der Vorwoche.