Microsoft Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer trotz 48 Prozent Azure-Wachstum – ist die KI-Angst übertrieben?

Warum ist Microsoft Nasdaq100 Verlierer der Woche?

Neue KI-Bürowerkzeuge der Konkurrenz und die Umschichtung in Chipwerte belasteten die Aktie, die in der Woche 1,27 Prozent verlor.

Was zeigt die Microsoft Chartanalyse?

Eine Seitwärtsphase über der 500-Dollar-Marke. Widerstände liegen bei 530 und 550 Dollar.

Wie stark wächst Azure?

Im ersten Geschäftsquartal um 48 Prozent, für das laufende Quartal erwartet Microsoft 49 bis 50 Prozent.