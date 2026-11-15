Ein Minus von 1,27 Prozent klingt harmlos – doch für die Microsoft-Aktie reichte es, um unter die Nasdaq100 Verlierer der Woche zu rutschen. Der Kurs liegt bei rund 520 Dollar, auf Monatssicht 3,60 Prozent tiefer. Dabei hat der Softwarekonzern Ende Oktober eines der stärksten Quartale seiner Geschichte vorgelegt. Die Börse beschäftigt eine andere Frage: Wer gewinnt den Wettlauf um KI im Büro? Unsere Microsoft-Aktie Prognose gibt Antworten.
Microsoft Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer trotz 48 Prozent Azure-Wachstum – ist die KI-Angst übertrieben?
Die Microsoft-Aktie verliert 1,27 Prozent und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern der Woche. Neue KI-Bürowerkzeuge der Konkurrenz und die Umschichtung in Chipwerte belasten – obwohl die Cloud Azure zuletzt um 48 Prozent wuchs. Unsere Microsoft-Aktie Prognose zeigt, was die Microsoft Chartanalyse signalisiert und warum die Microsoft Aktienprognose von Rekordinvestitionen in KI-Rechenzentren abhängt.
Die Woche
Neue Konkurrenz im Büro, Geld fließt in Chips
Am Dienstag stellte das KI-Unternehmen Anthropic eine Tabellenkalkulation und weitere Arbeitswerkzeuge vor, die mit Excel und anderen Office-Programmen konkurrieren. Die Microsoft-Aktie fiel an diesem Tag um 2,20 Prozent. Am Mittwoch folgten weitere 2,26 Prozent Minus, als Anleger nach den CoreWeave-Zahlen in Chip- und Speicherwerte umschichteten. Zudem wurde berichtet, dass Microsoft seine Verträge mit Neocloud-Anbietern wie CoreWeave und Nebius überprüft. Zum Wochenende stabilisierte sich die Aktie.
Kurzfristige Prognose
Microsoft Chartanalyse: Seitwärts über der 500-Dollar-Marke
Die Microsoft Chartanalyse zeigt eine Aktie in einer Seitwärtsphase. Nach dem Kurssprung auf die Zahlen Ende Oktober hat sie einen Teil der Gewinne wieder abgegeben. Die wichtigste Unterstützung ist die runde 500-Dollar-Marke. Nach oben ist das Vorwochenniveau um 530 Dollar die erste Hürde, darüber die Marke von 550 Dollar. Kurzfristig dürfte die Microsoft-Aktie Prognose von den Nvidia-Zahlen am 17. November und der Hausmesse Ignite beeinflusst werden, auf der Microsoft neue Copilot-Funktionen zeigen will.
Szenario 1: Rückkehr über 530 Dollar
Überzeugende Neuheiten bei Copilot und Azure könnten die Sorgen um die Konkurrenz zerstreuen und die 550-Dollar-Marke ins Visier rücken.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 500 und 530 Dollar
Ohne neue Impulse bleibt die Aktie in ihrer Spanne, gestützt durch das starke Cloudgeschäft.
Szenario 3: Bruch der 500 Dollar
Neue KI-Konkurrenz im Büro oder Zweifel an den Investitionen könnten die Aktie unter die runde Marke drücken.
Mittel- bis langfristige Prognose
Microsoft Aktienprognose: Azure als Wachstumsmotor
Fundamental ist Microsoft stark wie selten. Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar, die Cloud Azure wuchs um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,89 Dollar über den Erwartungen. Für das laufende Quartal erwartet Microsoft 96 bis 97,1 Milliarden Dollar Umsatz und ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent – eine weitere Beschleunigung. Die Kehrseite sind gewaltige Investitionen: 45,2 Milliarden Dollar flossen im Quartal einschließlich Leasing in Rechenzentren. Die Zahl der bezahlten Microsoft-365-Arbeitsplätze wuchs dagegen nur um 5 Prozent. Mit einem KGV von rund 30 laut Zacks ist die Aktie nicht billig. Die mittel- bis langfristige Microsoft Aktienprognose hängt daran, ob Azure und Copilot die Milliardeninvestitionen in steigende Gewinne verwandeln.
Häufige Fragen zur Microsoft-Aktie Prognose
Warum ist Microsoft Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Neue KI-Bürowerkzeuge der Konkurrenz und die Umschichtung in Chipwerte belasteten die Aktie, die in der Woche 1,27 Prozent verlor.
Was zeigt die Microsoft Chartanalyse?
Eine Seitwärtsphase über der 500-Dollar-Marke. Widerstände liegen bei 530 und 550 Dollar.
Wie stark wächst Azure?
Im ersten Geschäftsquartal um 48 Prozent, für das laufende Quartal erwartet Microsoft 49 bis 50 Prozent.
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