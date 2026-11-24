Die Microsoft Aktie (ISIN US5949181045, Ticker MSFT) hat am Montag an der Nasdaq bei 492,50 US-Dollar geschlossen, ein Plus von 1,6 Prozent. Der Index sprang gleichzeitig um 6,5 Prozent, nachdem Nvidia Jensen Huang als Chef zurückgeholt hatte – Microsoft zählte zu den schwächsten Gewinnern unter den Mega-Caps. Die Microsoft Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch klar positiv: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 636 Dollar, das wäre vom Schlusskurs gerechnet ein Aufschlag von etwa 29 Prozent.
Microsoft Aktie Prognose: Konsens-Kursziel bei rund 636 Dollar – warum hinkt der Cloud-Riese dem Nasdaq-Rebound hinterher?
Die Microsoft Aktie schließt bei 492,50 Dollar (+1,6 %), während die Nasdaq um 6,5 % springt. Die Microsoft Aktienprognose der Analysten: Im Schnitt rund 636 Dollar Kursziel, 54 von 58 Analysten raten zum Kaufen, Azure wächst mit 48 %.
Was ist passiert?
Warum kommt die Microsoft Aktie beim Rebound nicht mit?
Am 23.11.2026 stieg die Nasdaq um 6,51 Prozent auf 24.089,56 Punkte, der S&P 500 um 4,73 Prozent und der Dow Jones um 3,01 Prozent – der beste Handelstag seit April 2025. Alphabet legte 6,3 Prozent zu, Amazon 3,5 Prozent, Oracle 12,3 Prozent. Microsoft hinkte mit 1,6 Prozent hinterher. Einen eindeutigen Grund nennt die Datenlage nicht. Die Aktie war schon zuvor schwächer: Am 13.11. hatte sie bei 523,88 Dollar geschlossen, am 20.11. bei 484,52 Dollar, ein Minus von rund 7 Prozent in einer Woche. Marktteilnehmer verweisen auf die Debatte um die hohen KI-Investitionen; eine belegte Einzelursache gibt es nicht.
Seit Jahresbeginn steht die Aktie – gemessen am Schlusskurs von 483,62 Dollar zum Jahresende 2025 – bei rund 1,8 Prozent im Plus.
Geschäftsmodell
Womit verdient Microsoft Geld – und was bedeutet das für die Microsoft Aktie 2026/2027?
Microsoft verdient an drei großen Säulen: der Cloud (Azure und Microsoft Cloud), Software für Unternehmen (Office/Microsoft 365, Dynamics, Sicherheit) und Plattformen wie Windows, LinkedIn und Gaming. Treiber der Bewertung ist Azure: Die KI-Nachfrage füllt die Rechenzentren, aber die Kapitalausgaben steigen zugleich auf Rekordniveau. Hinzu kommt die enge Beziehung zu OpenAI, die in einzelnen Quartalen den Gewinn beeinflusst.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie sieht die Microsoft Prognose des Konzerns aus?
Im ersten Geschäftsquartal 2027 (bis 30.09.2026, berichtet am 28.10.2026) erzielte Microsoft laut Unternehmen einen Umsatz von 92,3 Milliarden Dollar (+19 %). Der operative Gewinn stieg um 21 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar, die operative Marge liegt knapp unter 50 Prozent. Der Nettogewinn nach US-GAAP betrug 36,6 Milliarden Dollar (+32 %), das Ergebnis je Aktie 4,92 Dollar; ohne den OpenAI-Effekt 4,89 Dollar (+18 %). Azure erreichte 33,2 Milliarden Dollar Umsatz und wuchs um 48 Prozent. Der Auftragsbestand (Remaining Performance Obligations) kletterte auf 677 Milliarden Dollar (+73 %), etwa 30 Prozent davon werden binnen zwölf Monaten umsatzwirksam.
Die Kehrseite: Die Investitionen beliefen sich auf 45,2 Milliarden Dollar inklusive Finanzierungsleasing, im Folgequartal erwartet der Konzern mehr als 50 Milliarden Dollar, für das Kalenderjahr 2026 rund 170 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow lag nach Angaben aus Marktberichten bei etwa 18,6 Milliarden Dollar nach rund 25,7 Milliarden im Vorjahr.
Für das zweite Quartal stellt Microsoft einen Umsatz von 96,0 bis 97,1 Milliarden Dollar (+18 bis 19 %) in Aussicht, Azure soll währungsbereinigt um 49 bis 50 Prozent wachsen, die Bruttomarge der Microsoft Cloud liegt bei etwa 65 Prozent. Die Quartalsdividende beträgt 0,98 Dollar (Ex-Tag war der 19.11.2026), rund 0,75 Prozent Rendite.
Das Bild: starkes Wachstum, aber hoher Investitionsdruck – genau das beschäftigt derzeit Anleger.
|Kennzahl
|GJ 2027e
|GJ 2028e
|Umsatz
|396,0 Mrd. $
|477,8 Mrd. $
|Umsatzwachstum
|+19,3 %
|+20,7 %
|Ergebnis je Aktie
|20,01 $
|24,20 $
|KGV (bei 492,50 $)
|24,6
|20,4
Geschäftsjahr bis 30. Juni, Ergebnis je Aktie bereinigt (non-GAAP). KGV rechnerisch auf Basis des Nasdaq-Schlusskurses 492,50 Dollar (23.11.2026). Schätzungen sind keine Garantie.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand 20.11.2026; KGV eigene Berechnung
Analysten
Wie lautet die Microsoft Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens: 58 Analysten, davon 54 mit Kauf-Einstufung, vier mit „Halten“, keiner mit „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 636 Dollar, der Median bei 631 Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar. Eine zweite Erhebung kommt auf 39 Analysten mit 35 Kauf-Empfehlungen und ein Durchschnittsziel von rund 632 Dollar – die Zählweisen unterscheiden sich, das Bild bleibt gleich. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Garantie.
Kursziele im Detail
Welches Kursziel trauen Analysten der Microsoft Aktie zu?
Die jüngsten Studien liegen alle klar über dem Kurs: Bernstein-Analyst Mark Moerdler nennt am 23.11.2026 722 Dollar, Wells Fargo bleibt mit 750 Dollar am oberen Ende, vorsichtiger sind BMO und Barclays mit je 610 Dollar. Bei jedem Haus in der Auswahl liegt das Ziel mindestens 24 Prozent über dem Schlusskurs.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Bernstein (Mark Moerdler)
|Outperform
|722 $
|23.11.2026
|Analystenstudie
|Wells Fargo (Michael Turrin)
|Overweight
|750 $
|16.11.2026
|Analystenstudie
|Morgan Stanley (Adam Wood)
|Overweight
|650 $
|20.11.2026
|Analystenstudie
|Jefferies (Brent Thill)
|Buy
|650 $
|19.11.2026
|Analystenstudie
|Stifel (Brad Reback)
|Buy
|650 $
|19.11.2026
|Analystenstudie
|JPMorgan (Samik Chatterjee)
|Overweight
|625 $
|18.11.2026
|Analystenstudie
|Oppenheimer (Brian Schwartz)
|Outperform
|625 $
|18.11.2026
|Analystenstudie
|BMO (Keith Bachman)
|Outperform
|610 $
|20.11.2026
|Analystenstudie
|Barclays (Raimo Lenschow)
|Overweight
|610 $
|18.11.2026
|Analystenstudie
Kursziele in US-Dollar, Stand 23.11.2026. Datumsangaben der Häuser leicht abweichend je Quelle. Ratings und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Die Spanne der Einzelziele ist damit enger als die Gesamtspanne: Wo einzelne Häuser mit 440 Dollar deutlich vorsichtiger sind, sehen andere bis zu 870 Dollar.
Bewertung
Ist die Microsoft Aktie im Vergleich zu anderen KI-Werten günstig?
Mit einem erwarteten KGV von 24,6 für das Geschäftsjahr 2027 und 20,4 für 2028 liegt die Microsoft Aktie nicht im oberen Bereich der Großtechnologie, der Gewinn wächst nach Konsens aber um 16 bis 21 Prozent. Das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate lag Mitte November bei rund 27. Rechnerisch bringt der Markt für den Umsatz des Geschäftsjahres 2027 etwa das 9-Fache an Börsenwert auf. Vergleichswerte zu Alphabet, Amazon und Oracle standen zum Redaktionsschluss nicht belastbar bereit; deren Tagesbewegungen am Montag zeigt die folgende Übersicht.
|Unternehmen
|Schlusskurs
|Veränderung
|Microsoft
|492,50 $
|+1,6 %
|Alphabet
|282,10 $
|+6,3 %
|Amazon
|255,39 $
|+3,5 %
|Oracle
|113,68 $
|+12,3 %
Schlusskurse Nasdaq/NYSE am 23.11.2026; Tagesveränderung.
Quelle: Börsenschlusskurse 23.11.2026
Chart
Wie sieht die Charttechnik der Microsoft Aktie aus?
Die 52-Wochen-Spanne reicht von etwa 349 bis 559 Dollar. Zuletzt notierte die Aktie unter der 50-Tage-Linie (rund 527 Dollar) und über der 200-Tage-Linie (rund 463 Dollar); der RSI lag am 20.11. bei 35,5. Als Unterstützungen nennen Chartanalysten Marken um 481 und 468 Dollar, als Widerstände etwa 517 und 540 Dollar. Das ist eine Beschreibung der Marken, keine Handlungsaufforderung.
|Szenario
|Kursziel
|Wer sieht das so
|Annahme
|Bull-Case
|722–750 $
|Bernstein, Wells Fargo
|Azure wächst weiter um fast 50 %, Backlog von 677 Mrd. $ wird zu Umsatz
|Base-Case
|rund 636 $
|Analysten-Konsens
|Konzernausblick wird erfüllt, Investitionen zahlen sich aus
|Bear-Case
|440–610 $
|niedrigstes Ziel der Erhebung, BMO, Barclays
|Kapitalausgaben drücken den Cashflow, KI-Nachfrage schwächt sich ab
Bandbreite der Kursziele von Analystenhäusern, keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Microsoft Aktie jetzt?
Voraussichtlich 27.01.2027: Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2027 (Termin geschätzt).
Entwicklung der KI-Investitionen von Microsoft und der Wettbewerber.
Neue Kursziele nach den Jahresendprognosen der Banken.
FAQ
Häufige Fragen zur Microsoft Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Microsoft Aktienprognose der Analysten? Der Durchschnitt liegt bei rund 636 Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar; 54 von 58 Analysten raten zum Kaufen. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie viel Wachstum erwartet Microsoft selbst? Für das zweite Quartal 96,0 bis 97,1 Milliarden Dollar Umsatz (+18 bis 19 %) und Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent.
Was ist das Kursziel der Microsoft Aktie 2026/2027? Die Auswahl der Häuser reicht von 610 bis 750 Dollar, der Konsens liegt bei rund 636 Dollar.
Wann kommen die nächsten Microsoft Zahlen? Voraussichtlich Ende Januar 2027; der Termin ist noch nicht bestätigt.
Welche Risiken hat die Microsoft Aktie? Hohe Investitionen, Abhängigkeit von der KI-Nachfrage und von OpenAI, Marktschwankungen und das Dollar-Währungsrisiko.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweils genannten Analystenhäusern und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Offenlegungen: Bernstein, Wells Fargo, Morgan Stanley, Jefferies, Stifel, JPMorgan, Oppenheimer, BMO, Barclays.
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