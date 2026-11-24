Im ersten Geschäftsquartal 2027 (bis 30.09.2026, berichtet am 28.10.2026) erzielte Microsoft laut Unternehmen einen Umsatz von 92,3 Milliarden Dollar (+19 %). Der operative Gewinn stieg um 21 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar, die operative Marge liegt knapp unter 50 Prozent. Der Nettogewinn nach US-GAAP betrug 36,6 Milliarden Dollar (+32 %), das Ergebnis je Aktie 4,92 Dollar; ohne den OpenAI-Effekt 4,89 Dollar (+18 %). Azure erreichte 33,2 Milliarden Dollar Umsatz und wuchs um 48 Prozent. Der Auftragsbestand (Remaining Performance Obligations) kletterte auf 677 Milliarden Dollar (+73 %), etwa 30 Prozent davon werden binnen zwölf Monaten umsatzwirksam.

Die Kehrseite: Die Investitionen beliefen sich auf 45,2 Milliarden Dollar inklusive Finanzierungsleasing, im Folgequartal erwartet der Konzern mehr als 50 Milliarden Dollar, für das Kalenderjahr 2026 rund 170 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow lag nach Angaben aus Marktberichten bei etwa 18,6 Milliarden Dollar nach rund 25,7 Milliarden im Vorjahr.

Für das zweite Quartal stellt Microsoft einen Umsatz von 96,0 bis 97,1 Milliarden Dollar (+18 bis 19 %) in Aussicht, Azure soll währungsbereinigt um 49 bis 50 Prozent wachsen, die Bruttomarge der Microsoft Cloud liegt bei etwa 65 Prozent. Die Quartalsdividende beträgt 0,98 Dollar (Ex-Tag war der 19.11.2026), rund 0,75 Prozent Rendite.