Es ist eine ungewohnte Rolle für den wertvollsten Softwarekonzern der Welt. Während die Börse über Chips, Rechenzentren und KI-Modelle diskutiert, muss sich Microsoft plötzlich gegen neue Konkurrenz im eigenen Kerngeschäft behaupten. Die Microsoft-Aktie verlor in der abgelaufenen Woche 1,27 Prozent und gehört damit zu den Dow Jones Verlierern. Nach einem starken Montag folgten zwei Tage mit jeweils mehr als 2 Prozent Minus. Mit 523,88 Dollar notiert die Aktie rund 6 Prozent unter ihrem Rekordhoch von Anfang November. Unsere Microsoft-Aktie Prognose zeigt, wie ernst die Bedrohung ist.
Microsoft Aktie Prognose: Dow Jones Verlierer im Anthropic-Schatten – hält jetzt die 520-Dollar-Marke?
Die Microsoft-Aktie gehört zu den Dow Jones Verlierern der Woche: minus 1,27 Prozent, zwei Tage in Folge mit mehr als 2 Prozent Minus. Neue Bürosoftware von Anthropic weckt Sorgen um das Office-Geschäft, Anleger schichten aus Cloudinvestoren in Chipwerte um. Unsere Microsoft-Aktie Prognose zeigt, was die Microsoft Chartanalyse an der 520-Dollar-Marke signalisiert und warum Azure mit 48 Prozent Wachstum mittelfristig das stärkere Argument sein kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- Microsoft Corp.
- Ticker / ISIN
- MSFT / US5949181045
- Kurs
- 523,88 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 521,13 bis 545,18 Dollar
- Performance 1 Monat
- minus 3,60 Prozent
- Performance 1 Jahr
- plus 4,09 Prozent
- Performance 5 Jahre
- plus 55,58 Prozent
- KGV (erwartet)
- rund 25
Stand: 13.11.2026, Nasdaq-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV laut Marktdaten vom 12.11.2026
Die Woche
Partner, Investor, Konkurrent: Microsoft und das Anthropic-Dilemma
Die Microsoft-Aktie wurde in dieser Woche von einer Nachricht ausgebremst, die aus der KI-Branche selbst kam.
Montag – Rally-Treiber. Mit der 1.100-Punkte-Rally stieg die Aktie um 2,75 Prozent auf 545,18 Dollar und lieferte rund 87 Punkte zum Dow-Gewinn.
Dienstag – der Anthropic-Schock. Am Mittag rutschte die Aktie zeitweise um mehr als 3 Prozent ab. Das KI-Unternehmen Anthropic stellte in San Francisco neue Arbeitswerkzeuge für seinen Assistenten Claude vor, darunter eine Tabellenkalkulation, digitale Whiteboards, ein Datenwerkzeug und einen Assistenten für Videokonferenzen. Damit tritt Anthropic in Konkurrenz zu Office-Programmen wie Excel. Am Ende stand ein Minus von 2,20 Prozent auf 533,16 Dollar.
Mittwoch – doppelter Druck. Die Aktie verlor erneut 2,26 Prozent auf 521,13 Dollar und war mit rund 75 Indexpunkten der größte Bremsklotz im Dow. Anleger kauften Chiphersteller und verkauften die großen Cloudanbieter, die die Milliardeninvestitionen stemmen müssen. Zugleich wurde bekannt, dass Microsoft laut geändertem Börsenprospekt von Anthropic Aktien für rund 1 Milliarde Dollar zeichnen will. Beide Konzerne sind eng verflochten: Anthropic liefert Modelle für Microsofts Assistenten Copilot.
Donnerstag und Freitag – Stabilisierung. Mit leichten Gewinnen auf 523,00 und 523,88 Dollar fand die Aktie Halt knapp über der 520-Dollar-Marke.
Die Nachfrage übersteigt weiterhin das Angebot.
Kurzfristige Prognose
Microsoft Chartanalyse: die 520-Dollar-Zone als Bewährungsprobe
Die Microsoft Chartanalyse zeigt eine Aktie, die nach dem Rekordhoch korrigiert, aber eine erste Unterstützung gefunden hat.
Am 4. November sprang die Aktie nach den US-Zwischenwahlen auf ihr Rekordhoch von 559,15 Dollar. Seitdem hat sie rund 6 Prozent abgegeben. In dieser Woche fand sie an drei Tagen in Folge Halt in der Zone um 521 bis 524 Dollar – dieser Bereich ist die wichtigste kurzfristige Unterstützung. Fällt er, liegt die nächste Zone um 507 Dollar, den Schlusskurs vom 2. November, und darunter die runde Marke von 500 Dollar. Auf der Oberseite muss die Aktie zunächst 533 Dollar und dann das Montagshoch um 545 Dollar zurückerobern. Das Rekordhoch um 556 bis 559 Dollar ist das große Ziel. Kurzfristig wichtige Impulse: die Nvidia-Zahlen am 17. November, der Anthropic-Börsengang und der Dividendenabschlag am 19. November.
Szenario 1: Erholung Richtung Rekordhoch
Hält die Zone um 520 Dollar und überzeugen die Nvidia-Zahlen den Markt von der KI-Nachfrage, könnte die Microsoft-Aktie über 533 und 545 Dollar steigen. Dann rückt das Rekordhoch um 559 Dollar in den Blick.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 507 und 545 Dollar
Bleibt die Rotation weg von den großen Cloudinvestoren bestehen, könnte die Aktie in dieser Spanne pendeln, bis die nächsten Zahlen Ende Januar neue Impulse liefern.
Szenario 3: Bruch der 520-Dollar-Zone
Wächst die Sorge um die Konkurrenz für Office oder kippt die Stimmung im KI-Sektor, droht ein Rückfall unter 520 Dollar. Dann rücken 507 und 500 Dollar in den Blick.
Mittel- bis langfristige Prognose
Azure plus 48 Prozent, 677 Milliarden Aufträge: das fundamentale Bild
Für die mittel- bis langfristige Microsoft Aktienprognose zählt, dass Microsoft anders als viele Rivalen trotz Rekordinvestitionen Geld verdient.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte Microsoft den Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,89 Dollar über den Erwartungen. Die Cloudplattform Azure wuchs um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar, für das zweite Quartal stellt Finanzchefin Amy Hood 49 bis 50 Prozent in Aussicht. Der kommerzielle Auftragsbestand stieg um 73 Prozent auf 677 Milliarden Dollar. Microsoft investiert auf Jahressicht rund 170 Milliarden Dollar in Rechenzentren, erwirtschaftete im Quartal aber dennoch einen freien Cashflow von 18,6 Milliarden Dollar. Die Erlöse mit Microsoft 365 – das Geschäft, das Anthropic nun ins Visier nimmt – wuchsen im vergangenen Geschäftsjahr um 16 Prozent. Schwach bleiben Windows und Geräte. Mit einem erwarteten KGV von rund 25 liegt die Bewertung unter dem Fünfjahresschnitt von rund 33.
Breite Aufstellung
Selbst wenn Office Konkurrenz bekommt, profitiert Microsoft über Azure davon, dass KI-Modelle – auch die der Konkurrenz – Rechenleistung brauchen.
Margendruck
Die Bruttomarge der Microsoft Cloud soll auf rund 65 Prozent sinken, weil das margenschwächere Azure schneller wächst.
Dividende
Am 19. November geht die Aktie mit 0,98 Dollar ex Dividende, die Zahlung folgt am 10. Dezember.
Microsoft-Aktie: Kursziele der Analysten
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 523,88 Dollar (Nasdaq). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: StockAnalysis, TradingKey, Benzinga; Stand Anfang November 2026
Daten als Tabelle
|Kursziel
|Wert
|Höchstes Kursziel
|870
|Durchschnitt (58 Analysten)
|636
|BNP Paribas
|632
|Schlusskurs 13. November
|523,88
|Niedrigstes Kursziel
|440
Die Analysten sind bei der Microsoft-Aktie so einig wie bei kaum einem anderen Tech-Wert. Das durchschnittliche Kursziel von 58 Analysten liegt bei rund 636 Dollar und damit gut 20 Prozent über dem Kurs. BNP Paribas hob nach den Zahlen auf 632 Dollar an. Die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Microsoft Aktienprognose heißt das: Die neue Konkurrenz im Bürogeschäft ist ein Risiko, das die Börse ernst nimmt. Gleichzeitig wächst das Cloudgeschäft so schnell wie seit Jahren nicht, und der Auftragsbestand sichert Umsätze für Jahre.
Die Microsoft-Aktie auf einen Blick
Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Symbol: MSFT) – 523,88 US-Dollar (Nasdaq-Schluss, 13. November 2026)
Wochenminus: 1,27 Prozent, Platz 4 der Dow Jones Verlierer
Chartmarken: Unterstützung 521 bis 524, 507 und 500 Dollar, Widerstand 533, 545 und 559 Dollar
Q1 GJ 2027: Umsatz 92,3 Mrd. Dollar, Azure plus 48 Prozent, bereinigter Gewinn je Aktie 4,89 Dollar
Auftragsbestand: 677 Mrd. Dollar
Analystenziele: 440 bis 870 Dollar, Durchschnitt rund 636 Dollar
Häufige Fragen zur Microsoft-Aktie Prognose
Warum gehört Microsoft zu den Dow Jones Verlierern der Woche?
Neue Arbeitswerkzeuge von Anthropic weckten Sorgen um die Office-Programme, zudem schichteten Anleger aus großen Cloudinvestoren in Chipwerte um. Die Aktie verlor 1,27 Prozent.
Wie lautet die kurzfristige Microsoft Aktienprognose?
Entscheidend ist die Zone um 520 Dollar. Hält sie, ist eine Erholung Richtung 533 und 545 Dollar aus charttechnischer Sicht möglich. Ein Bruch würde 507 und 500 Dollar in den Blick rücken.
Was sagt die Microsoft Chartanalyse?
Die Aktie korrigiert seit dem Rekordhoch von 559,15 Dollar am 4. November und hat rund 6 Prozent abgegeben.
Ist die Microsoft-Aktie teuer?
Mit einem erwarteten KGV von rund 25 liegt sie unter ihrem Fünfjahresschnitt von rund 33.
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