Microsoft Aktie Prognose: Dow Jones Verlierer im Anthropic-Schatten – hält jetzt die 520-Dollar-Marke?

Montag – Rally-Treiber. Mit der 1.100-Punkte-Rally stieg die Aktie um 2,75 Prozent auf 545,18 Dollar und lieferte rund 87 Punkte zum Dow-Gewinn.

Dienstag – der Anthropic-Schock. Am Mittag rutschte die Aktie zeitweise um mehr als 3 Prozent ab. Das KI-Unternehmen Anthropic stellte in San Francisco neue Arbeitswerkzeuge für seinen Assistenten Claude vor, darunter eine Tabellenkalkulation, digitale Whiteboards, ein Datenwerkzeug und einen Assistenten für Videokonferenzen. Damit tritt Anthropic in Konkurrenz zu Office-Programmen wie Excel. Am Ende stand ein Minus von 2,20 Prozent auf 533,16 Dollar.

Mittwoch – doppelter Druck. Die Aktie verlor erneut 2,26 Prozent auf 521,13 Dollar und war mit rund 75 Indexpunkten der größte Bremsklotz im Dow. Anleger kauften Chiphersteller und verkauften die großen Cloudanbieter, die die Milliardeninvestitionen stemmen müssen. Zugleich wurde bekannt, dass Microsoft laut geändertem Börsenprospekt von Anthropic Aktien für rund 1 Milliarde Dollar zeichnen will. Beide Konzerne sind eng verflochten: Anthropic liefert Modelle für Microsofts Assistenten Copilot.

Donnerstag und Freitag – Stabilisierung. Mit leichten Gewinnen auf 523,00 und 523,88 Dollar fand die Aktie Halt knapp über der 520-Dollar-Marke.