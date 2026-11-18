Die Microsoft-Aktie korrigiert, das Geschäft brummt: Azure wächst um fast 50%, der Auftragsbestand liegt bei 677 Milliarden US-Dollar, die Marge bei 50%. Bernstein sieht in der abwartenden Haltung der Hyperscaler nach den Zwischenwahlen keinen Grund, vom Kursziel von 722 US-Dollar abzurücken - laufende Projekte bleiben unberührt. Kurzfristig entscheidet sich die Microsoft-Aktie Prognose an der Marke von 500 US-Dollar und an der Nachrichtenlage rund um Anthropic. Mittel- bis langfristig sprechen Wachstum, Auftragsbestand und eine Bewertung von rund 21 mal Gewinn 2027/28 für die Aktie - vorausgesetzt, Microsoft bringt Investitionen und Cashflow wieder in Einklang.