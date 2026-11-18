Die Wahlurnen in den USA sind geschlossen - und plötzlich steht das größte Investitionsprogramm der Tech-Geschichte unter Beobachtung. Bernstein-Analyst Varun Govindaraj sieht nach den Zwischenwahlen zum Kongress ein verändertes Umfeld für den Bau von Rechenzentren. Für die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, FSE: MSF, NASDAQ: MSFT) bleibt er trotzdem klar optimistisch: Einstufung "Outperform", Kursziel 722 US-Dollar.
Microsoft-Aktie Prognose: Bernstein sieht 43% Potenzial bis 722 Dollar - doch die Hyperscaler treten nach den Midterms auf die Bremse
Bernstein bestätigt für die Microsoft-Aktie "Outperform" und ein Kursziel von 722 US-Dollar. Die US-Zwischenwahlen verändern laut Analyst Varun Govindaraj aber das Umfeld für neue Rechenzentren. Was Quartalszahlen, Chartbild und Fundamentaldaten für die Microsoft-Aktie Prognose kurz- und langfristig bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Microsoft Corporation
- ISIN / WKN
- US5949181045 / 870747
- Ticker
- MSFT
- Schlusskurs 17.11.
- 506,24 USD (-2,3%)
- 52-Wochen-Spanne
- 349,20 bis 559,15 USD
- Vorstandschef
- Satya Nadella
Stand: 17.11.2026, Nasdaq-Schlusskurs 17.11.2026
In seiner Branchenstudie vom 17.11.2026 schreibt Govindaraj, dass sich für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte wohl nichts ändern werde. Mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun aber stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die großen Cloud-Anbieter, die sogenannten Hyperscaler, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen.
Für die Microsoft-Aktie ist das eine Nachricht mit zwei Seiten. Kurzfristig sorgt jedes Fragezeichen beim KI-Ausbau für Nervosität. Mittelfristig könnte eine Atempause bei neuen Projekten den Druck auf den freien Cashflow mildern, der zuletzt unter den Rekordinvestitionen gelitten hat. Genau in diesem Spannungsfeld entscheidet sich die Microsoft-Aktie Prognose.
Die Bernstein-Studie
Rechenzentren nach den Midterms - warten statt bauen?
Die Kernbotschaft von Bernstein: Der KI-Ausbau stoppt nicht, er wird neu sortiert. Bereits laufende Projekte bleiben unberührt, bei neuen Standorten verschieben sich Ort und Zeitpunkt.
Laufende Projekte bleiben unberührt
Was bereits zugelassen, finanziert oder im Bau ist, dürfte laut Govindaraj wie geplant weiterlaufen. Der Großteil der Kapazitäten für die kommenden Quartale ist damit nicht gefährdet.
Neue Vorhaben: Wo und wann?
Bei künftigen Projekten rücken Standortwahl und Timing in den Vordergrund. Das spricht eher für Verzögerungen und Verlagerungen als für Streichungen.
Hyperscaler warten ab
Die großen Cloud-Anbieter haben laut Bernstein zunächst eine abwartende Haltung eingenommen. Microsoft gehört mit Azure zu den wichtigsten unter ihnen.
Warum Govindaraj dennoch bei 722 US-Dollar bleibt, zeigt ein Blick in die Bücher: Microsoft hat einen kommerziellen Auftragsbestand von 677 Milliarden US-Dollar aufgebaut. Die Nachfrage ist also längst vertraglich gesichert. Eine Pause bei neuen Standorten trifft eher die Kostenseite als die Umsätze - und genau dort lag zuletzt die größte Sorge der Anleger.
Die Quartalszahlen
Azure wächst um 48% - der Preis sind Rekordinvestitionen
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 bis Ende September lieferte Microsoft starke Zahlen. Der Ausblick auf das Dezember-Quartal fällt sogar noch etwas dynamischer aus.
|Kennzahl
|Q1 2026/27
|Veränderung
|Ausblick Q2
|Umsatz
|92,3 Mrd. USD
|+19%
|96,0 bis 97,1 Mrd. USD
|Azure
|33,2 Mrd. USD
|+48%
|+49% bis +50%
|Microsoft Cloud
|63,9 Mrd. USD
|+30%
|-
|Operative Marge
|50%
|-
|leicht unter Vorjahr
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|4,89 USD
|+18%
|-
|Investitionen
|45,2 Mrd. USD
|rund 49% vom Umsatz
|über 50 Mrd. USD
|Freier Cashflow
|18,6 Mrd. USD
|Vorjahr 25,7 Mrd. USD
|-
Geschäftsjahr bis 30. Juni. Azure-Ausblick währungsbereinigt. Investitionsquote eigene Berechnung (45,2 / 92,3).
Quelle: Microsoft-Quartalsbericht vom 28.10.2026 laut Zacks
Die Zahlen zeigen das ganze Dilemma der Microsoft-Aktie: Das Wachstum beschleunigt sich, die Marge bleibt bei herausragenden 50% - doch fast jeder zweite Umsatzdollar fließt zurück in Rechenzentren, Chips und Energie. Der freie Cashflow sank um rund 28%. Wenn die Hyperscaler bei neuen Projekten nun auf die Bremse treten, wie Bernstein beobachtet, könnte das paradoxerweise sogar zum Argument für die Aktie werden.
Kurzfristige Microsoft-Aktie Prognose
Was das Chartbild verrät - Test an der 500-Dollar-Marke
Die Microsoft-Aktie steckt in einer Schwächephase. Am Dienstag fiel sie an der Nasdaq um 2,3% auf 506,24 US-Dollar und rutschte im Tagesverlauf bis auf 496,51 US-Dollar ab - den tiefsten Stand seit dem 24. September.
Gleich mehrere Nachrichten bewegen die Microsoft-Aktie in dieser Woche: Am Mittwoch wird der Ausgabepreis beim Börsengang von Anthropic festgelegt, an dem sich Microsoft laut Trefis mit rund 1 Milliarde US-Dollar beteiligt. Zugleich hat der Konzern 60.000 Beschäftigten freiwillige Abfindungen angeboten, und auf der Entwicklerkonferenz Ignite stand die Frage im Mittelpunkt, wie KI Geld verdienen soll. JPMorgan bestätigte danach sein "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar.
Die Marken, auf die es jetzt ankommt:
500 US-Dollar: Die runde Marke und das Tagestief bei 496,51 US-Dollar bilden die erste Unterstützung. Hält sie, ist der Rücksetzer bisher eine gesunde Korrektur.
Rund 520 US-Dollar: Hier verläuft die 50-Tage-Linie, die die Aktie zuletzt unterschritten hat. Ihre Rückeroberung wäre das erste Signal für ein Ende der Schwächephase.
559,15 US-Dollar: Das 52-Wochen-Hoch ist der große Widerstand. Die Microsoft-Aktie notiert rund 9,5% darunter.
Rund 442 US-Dollar: Die 200-Tage-Linie markiert den übergeordneten Aufwärtstrend, der trotz der Korrektur intakt ist.
Der Relative-Stärke-Index liegt mit knapp 42 im neutralen Bereich, weder überkauft noch überverkauft. Am Donnerstag, dem 19. November, ist zudem Ex-Tag der Quartalsdividende von 0,98 US-Dollar, der Kurs wird rechnerisch um diesen Betrag gekürzt.
Kurzfristig ist die Microsoft-Aktie Prognose damit an den Bereich um 500 US-Dollar geknüpft. Die Fundamentaldaten sprechen für Stabilität, die Nachrichtenlage rund um Anthropic und die Rechenzentrums-Debatte bestimmt das Tempo.
Mittel- bis langfristige Microsoft-Aktie Prognose
Das große Bild - Wachstum zum fairen Preis?
Kaum ein Großkonzern wird an der Wall Street so einhellig positiv gesehen. Laut den von S&P Global erhobenen Daten führen 53 von 58 Analysten die Microsoft-Aktie mit Kaufen, fünf mit Halten, keiner rät zum Verkauf.
|Analysehaus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|Bernstein Research
|Outperform
|722 USD
|+42,6%
|UBS
|Buy
|700 USD
|+38,3%
|Goldman Sachs
|Buy
|700 USD
|+38,3%
|Citi
|Kaufen
|680 USD
|+34,3%
|Morgan Stanley
|Overweight
|650 USD
|+28,4%
|Durchschnitt (58 Analysten)
|-
|636,12 USD
|+25,7%
|JPMorgan
|Overweight
|625 USD
|+23,5%
Einstufungen und Kursziele Dritter. Abstand bezogen auf 506,24 USD (Nasdaq-Schluss 17.11.2026), eigene Berechnung.
Quelle: Bernstein Research; S&P Global via StockAnalysis (Stand 12.11.2026); finanzen.net
Auch die Bewertung spricht für die langfristige Microsoft-Aktie Prognose. Auf Basis der Konsensschätzung von 20,01 US-Dollar Gewinn je Aktie für das laufende Geschäftsjahr liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 25. Für das Geschäftsjahr bis Juni 2028 erwarten Analysten 24,19 US-Dollar - das KGV sinkt damit auf rund 21. Für einen Konzern mit fast 20% Umsatzwachstum, 50% operativer Marge und einem Auftragsbestand von 677 Milliarden US-Dollar ist das kein überzogenes Niveau.
Mittel- bis langfristig hängt die Microsoft-Aktie Prognose an einer zentralen Frage: Gelingt es, die gewaltigen KI-Investitionen in steigende Erlöse aus Azure und Copilot zu übersetzen, ohne dass der freie Cashflow dauerhaft leidet? Die Bernstein-Studie liefert dafür eine interessante Wendung: Wenn die Hyperscaler beim Bau neuer Rechenzentren vorsichtiger werden, während die bestehenden Projekte weiterlaufen, verbessert sich das Verhältnis von Investitionen zu Umsatz. Für Microsoft mit seinem riesigen Auftragsbestand wäre das eher Rückenwind als Gegenwind.
Häufige Fragen zur Microsoft-Aktie Prognose
Welches Kursziel hat Bernstein für die Microsoft-Aktie? Bernstein Research hat die Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 722 US-Dollar bestätigt. Das sind rund 43% über dem Schlusskurs vom 17.11.2026.
Was bedeuten die US-Zwischenwahlen für Microsoft? Laut Bernstein-Analyst Varun Govindaraj ändert sich für genehmigte, finanzierte oder bereits im Bau befindliche Rechenzentren wohl nichts. Bei neuen Projekten gehe es stärker um die Frage, wo und wann sie entstehen. Die Hyperscaler warteten deshalb zunächst ab.
Wie stark wächst Microsofts Cloud-Geschäft? Azure wuchs im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 um 48%. Für das Dezember-Quartal stellt Microsoft währungsbereinigt 49% bis 50% in Aussicht.
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel für die Microsoft-Aktie? Laut S&P-Global-Daten liegt es bei 636,12 US-Dollar, ermittelt aus 58 Analystenschätzungen.
Wann legt Microsoft die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum zweiten Quartal 2026/27 werden voraussichtlich Ende Januar 2027 erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Einstufung "Outperform" und das Kursziel von 722 US-Dollar von Bernstein Research (Analyst Varun Govindaraj) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Bernstein: Bernstein Research - Disclosures.
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