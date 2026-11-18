Parallel kaufen sieben Technologiekonzerne in einer Privatplatzierung für insgesamt 26 Milliarden Dollar Anthropic-Aktien zum Ausgabepreis – neben Microsoft unter anderem Nvidia, Google und AMD. Auf Microsoft entfallen nach Angaben des Analysehauses Trefis rund 1 Milliarde Dollar. Bereits 2025 hatte Microsoft eine Beteiligung von bis zu 5 Milliarden Dollar zugesagt; die Höhe des Anteils ist nicht offengelegt. Die größere KI-Beteiligung von Microsoft bleibt laut Trefis der Anteil von rund 24 Prozent an OpenAI.

Greifbarer ist die Rolle als Vermieter. Im Prospekt sichert Anthropic Microsoft Rechenleistung im Wert von 47,2 bis 49,2 Milliarden Dollar zu, laufend von November 2026 bis Juni 2033. Das ist allerdings deutlich weniger als die Zusagen an Google (121,3 Milliarden Dollar) und Amazon (110 Milliarden Dollar). Gleichzeitig greift Anthropic Microsofts Kerngeschäft an: Als das Unternehmen am 10. November ein eigenes Tabellenprogramm vorstellte, verlor die Microsoft Aktie 2,2 Prozent. Am Dienstag belastete dann der breite Ausverkauf bei Softwarewerten vor dem Börsengang und den Nvidia-Zahlen.