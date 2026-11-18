Der Tag, an dem Anthropic seinen Ausgabepreis festlegt, trifft die Microsoft Aktie (ISIN US5949181045, Ticker MSFT) in einer Schwächephase: Am Dienstag fiel sie an der Nasdaq um 2,3 Prozent auf 506,24 Dollar und liegt damit rund 9 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Analysten sehen das Papier dennoch im Schnitt bei 636,12 Dollar – gut 25 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs. Auf Tradegate notierte die Aktie am Mittwochmorgen um 08:47 Uhr bei 462,50 Euro und damit 0,5 Prozent im Plus; der US-Handel beginnt erst um 15:30 Uhr deutscher Zeit, die Vorbörse ab 10:00 Uhr. Wie belastbar ist die Microsoft Aktienprognose, wenn ausgerechnet ein Partner zum ernsthaften Konkurrenten wird?
Microsoft Aktie Prognose: Anthropic wird heute bepreist, Analysten sehen im Schnitt 636 Dollar – zahlt sich die Doppelrolle aus?
Vermieter, Investor und Rivale zugleich: Am Tag der Anthropic-Preisfestsetzung steht die Microsoft Aktie rund 9 Prozent unter ihrem Hoch. Die große Microsoft Aktienprognose mit Konsensschätzungen, Kurszielen, Bewertung, Charttechnik und Szenarien laut Analysten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Microsoft Corporation
- ISIN
- US5949181045
- Ticker
- MSFT (Nasdaq)
- Index
- Nasdaq 100, Dow Jones, S&P 500
- 52-Wochen-Spanne
- 349,20 bis 559,15 $
- Börsenwert
- rund 3,76 Bio. $ (eigene Rechnung)
- Vorstandschef
- Satya Nadella
- Geschäftsjahr
- 1. Juli bis 30. Juni
- Dividende
- 0,98 $ je Quartal, Ex-Tag 19.11.2026
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Ende Januar 2027 (Q2 GJ 2026/27)
Stand: 17.11.2026, Nasdaq-Schlusskurs 17.11.2026; US-Handel am 18.11. beginnt um 15:30 Uhr MEZ
Anthropic-Preis kommt heute
Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie, laut CNBC-Quellen könnte der Preis darüber liegen. Erster Handelstag an der Nasdaq ist der 19. November.
Microsoft steigt mit ein
Microsoft zeichnet in einer Privatplatzierung Anthropic-Aktien für rund 1 Milliarde Dollar zum Ausgabepreis.
Milliardenzusage für Azure
Anthropic hat sich laut Börsenprospekt verpflichtet, bis Juni 2033 mindestens 47,2 Milliarden Dollar für Microsofts Cloud auszugeben.
Analysten fast geschlossen positiv
53 von 58 erfassten Analysten raten zum Kauf, keiner zum Verkauf. Bernstein nennt mit 722 Dollar eines der höchsten Ziele.
Der Auslöser
Was hat der Anthropic-Börsengang mit der Microsoft Aktie zu tun?
Microsoft ist bei Anthropic Investor und Vermieter zugleich – und steht im Büro-Geschäft gleichzeitig unter Beschuss.
Anthropic will 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 Dollar platzieren und damit bis zu 64,35 Milliarden Dollar einsammeln. Am oberen Ende der Spanne entspräche das einer Bewertung von rund 1,4 Billionen Dollar. Laut Bloomberg lagen die Orders beim Sechsfachen des Angebots; CNBC berichtete unter Berufung auf Insider, der Preis dürfte über der Spanne festgelegt werden. Die Preisfestsetzung wird für den heutigen Mittwoch erwartet, der Handel unter dem Kürzel „ANT“ soll am Donnerstag starten.
Parallel kaufen sieben Technologiekonzerne in einer Privatplatzierung für insgesamt 26 Milliarden Dollar Anthropic-Aktien zum Ausgabepreis – neben Microsoft unter anderem Nvidia, Google und AMD. Auf Microsoft entfallen nach Angaben des Analysehauses Trefis rund 1 Milliarde Dollar. Bereits 2025 hatte Microsoft eine Beteiligung von bis zu 5 Milliarden Dollar zugesagt; die Höhe des Anteils ist nicht offengelegt. Die größere KI-Beteiligung von Microsoft bleibt laut Trefis der Anteil von rund 24 Prozent an OpenAI.
Greifbarer ist die Rolle als Vermieter. Im Prospekt sichert Anthropic Microsoft Rechenleistung im Wert von 47,2 bis 49,2 Milliarden Dollar zu, laufend von November 2026 bis Juni 2033. Das ist allerdings deutlich weniger als die Zusagen an Google (121,3 Milliarden Dollar) und Amazon (110 Milliarden Dollar). Gleichzeitig greift Anthropic Microsofts Kerngeschäft an: Als das Unternehmen am 10. November ein eigenes Tabellenprogramm vorstellte, verlor die Microsoft Aktie 2,2 Prozent. Am Dienstag belastete dann der breite Ausverkauf bei Softwarewerten vor dem Börsengang und den Nvidia-Zahlen.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Microsoft sein Geld?
Microsoft berichtet seit diesem Geschäftsjahr in zwei Segmenten. Agents and Infra bündelt die Cloud-Plattform Azure, die Bürosoftware Microsoft 365 mit dem KI-Assistenten Copilot, Datenbanken und Unternehmenssoftware – mit 76,8 Milliarden Dollar Umsatz im ersten Quartal der mit Abstand größte Teil. Devices and Consumer umfasst Windows, Surface, Xbox und das Werbegeschäft rund um die Suchmaschine Bing und kam auf 15,5 Milliarden Dollar.
Der Motor ist Azure. Microsoft vermietet Rechenleistung an Unternehmen und KI-Entwickler wie OpenAI und Anthropic und bietet gleichzeitig eigene KI-Werkzeuge an. Genau darin liegt die Doppelrolle: Jeder Erfolg von Anthropic füllt die Rechenzentren, kann aber auch Kunden aus Microsofts margenstarken Software-Abos abwerben.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Microsoft für das laufende Quartal ab?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 (bis Ende September) stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar. Azure wuchs um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar, der Umsatz mit Microsoft Cloud um 30 Prozent auf 63,9 Milliarden Dollar. Die operative Marge lag bei 50 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 4,89 Dollar (plus 18 Prozent). Der kommerzielle Auftragsbestand kletterte um 73 Prozent auf 677 Milliarden Dollar. Die Schattenseite: Die Investitionen erreichten 45,2 Milliarden Dollar in einem Quartal, der freie Cashflow sank von 25,7 auf 18,6 Milliarden Dollar.
Für das Dezember-Quartal stellt Microsoft einen Umsatz von 96,0 bis 97,1 Milliarden Dollar in Aussicht, ein Plus von 18 bis 19 Prozent. Azure soll währungsbereinigt um 49 bis 50 Prozent zulegen. Die Investitionen sollen auf über 50 Milliarden Dollar steigen, die operative Marge leicht unter dem Vorjahr liegen. Eine Jahresprognose für Umsatz oder Gewinn je Aktie nennt der Konzern nicht.
|Kennzahl
|2026/27e
|2027/28e
|Umsatz (Konsens)
|395,96 Mrd. $
|477,14 Mrd. $
|Umsatzwachstum
|+19,3 %
|+20,5 %
|Gewinn je Aktie (Konsens, bereinigt)
|20,01 $
|24,19 $
|KGV auf Konsens
|rund 25,3
|rund 20,9
Geschäftsjahr bis 30. Juni. Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. KGV auf Basis 506,24 $ (Nasdaq-Schluss 17.11.2026) selbst gerechnet. Werte 2027/28 auf der Quellseite nicht durchgängig konsistent.
Quelle: S&P Global via StockAnalysis (Abruf 18.11.2026)
Die Analysten
Wie lautet die Microsoft Aktienprognose der Analysten?
Die Wall Street ist bei kaum einem Großkonzern so einig. Laut den von S&P Global erhobenen Daten bei StockAnalysis führen 53 von 58 Analysten die Microsoft Aktie mit Kaufen oder starkem Kaufen, fünf mit Halten, keiner rät zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 636,12 Dollar, der Median bei 631 Dollar. Die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar. Bei finanzen.net ergibt sich aus sieben jüngeren Studien sogar ein Mittelwert von 655,29 Dollar.
Nach den Quartalszahlen Ende Oktober hoben mehrere Häuser ihre Ziele an oder bestätigten sie: UBS und Goldman Sachs sehen jeweils 700 Dollar, JPMorgan 625 Dollar. In der vergangenen Woche bestätigten Citi (680 Dollar), Morgan Stanley, Piper Sandler und Stifel (jeweils 650 Dollar) sowie Evercore ISI (635 Dollar) ihre positiven Einstufungen. Am Montag folgte Bernstein: Analyst Varun Govindaraj blieb bei „Outperform“ und einem Kursziel von 722 Dollar. Er erwartet, dass die großen Cloud-Anbieter nach den US-Zwischenwahlen bei neuen Rechenzentrumsprojekten zunächst abwarten, bereits genehmigte Projekte aber nicht betroffen sind.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Quelle
|Bernstein
|Outperform
|722 $
|rund +43 %
|16.11.2026
|dpa-AFX/finanzen.net
|Citi
|Kaufen²
|680 $
|rund +34 %
|11./12.11.2026¹
|StockAnalysis
|Morgan Stanley
|Overweight
|650 $
|rund +28 %
|12.11.2026
|TheStreet, StockAnalysis
|Piper Sandler
|Kaufen²
|650 $
|rund +28 %
|11./12.11.2026¹
|StockAnalysis
|Stifel
|Kaufen²
|650 $
|rund +28 %
|11./12.11.2026¹
|StockAnalysis
|RBC Capital
|Outperform
|640 $
|rund +26 %
|10.11.2026
|finanzen.net
|Evercore ISI
|Kaufen²
|635 $
|rund +25 %
|11./12.11.2026¹
|StockAnalysis
|UBS
|Buy
|700 $
|rund +38 %
|29.10.2026
|finanzen.net
|Goldman Sachs
|Buy
|700 $
|rund +38 %
|29.10.2026
|finanzen.net
|JPMorgan
|Overweight
|625 $
|rund +23 %
|29.10.2026
|finanzen.net
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 506,24 $ (Nasdaq-Schluss 17.11.2026). ¹ Datum laut Aggregator; Originalstudie nicht öffentlich. ² Von StockAnalysis vereinheitlichte Kaufeinstufung.
Quelle: dpa-AFX Analyser via finanzen.net; StockAnalysis; TheStreet
Das niedrigste erfasste Ziel von 440 Dollar liegt rund 13 Prozent unter dem jüngsten Schlusskurs, das höchste von 870 Dollar rund 72 Prozent darüber. Alle in der Tabelle genannten Häuser liegen mit ihren Zielen über dem aktuellen Kurs.
Bewertung
Ist die Microsoft Aktie im Vergleich zu Alphabet und Amazon teuer?
|Unternehmen
|KGV erwartet
|KUV
|EV/EBITDA
|Börsenwert
|Microsoft
|24,4
|10,9
|18,6
|rund 3,76 Bio. $
|Alphabet
|21,5
|7,7
|19,0
|3,64 Bio. $
|Amazon
|27,0
|3,6
|16,7
|2,88 Bio. $
Microsoft auf Basis des Schlusskurses vom 17.11.2026, Alphabet und Amazon auf Basis vom 13.11.2026. KGV erwartet = Forward-KGV laut Quelle (nächste zwölf Monate).
Quelle: StockAnalysis (Abruf 18.11.2026)
Auf Basis des erwarteten Gewinns liegt die Microsoft Aktie mit einem KGV von gut 24 zwischen Alphabet und Amazon. Beim Umsatzmultiplikator ist sie mit fast dem 11-Fachen klar am teuersten – Ausdruck der außergewöhnlich hohen Margen. Die Nettogewinnmarge liegt laut StockAnalysis bei 41 Prozent. Gemessen am eigenen Wachstum ist die Bewertung moderat: Der Konsens rechnet für 2027/28 mit rund 21 Prozent mehr Gewinn je Aktie, das KGV auf diese Schätzung sinkt auf etwa 21. Die Dividendenrendite ist mit rund 0,8 Prozent dagegen gering.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Microsoft Aktie?
Charttechnisch hat die Microsoft Aktie eine wichtige Marke verloren: Mit 506,24 Dollar notiert sie unter der 50-Tage-Linie, die bei rund 520 Dollar verläuft. Die 200-Tage-Linie liegt mit rund 442 Dollar deutlich tiefer – der übergeordnete Aufwärtstrend seit dem Jahrestief bei 349,20 Dollar ist damit intakt. Im Handelsverlauf am Dienstag rutschte der Kurs kurzzeitig auf 496,51 Dollar ab, die runde Marke von 500 Dollar ist damit eine erste Unterstützung. Nach oben bilden die 50-Tage-Linie und danach das Rekordhoch bei 559,15 Dollar die Widerstände. Der Relative-Stärke-Index liegt mit knapp 42 im neutralen Bereich, weder überkauft noch überverkauft.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Microsoft Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Annahmen laut Quelle
|Bull (Höchstziel, S&P Global)
|870 $
|rund +72 %
|Höchstes erfasstes Analystenziel
|Bull (Morgan Stanley)
|800 $
|rund +58 %
|Azure über 45 % Wachstum, Copilot breit monetarisiert, Foundry als eigener Umsatzträger
|Base (Konsens S&P Global)
|636,12 $
|rund +26 %
|Durchschnitt von 58 Analysten
|Base (Morgan Stanley)
|650 $
|rund +28 %
|Azure als Fundament, steigende Copilot-Nutzung
|Bear (Tiefstziel, S&P Global)
|440 $
|rund −13 %
|Niedrigstes erfasstes Analystenziel
|Bear (Morgan Stanley)
|300 $
|rund −41 %
|KI-Investitionen werden langsamer zu Umsatz als erwartet
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 506,24 $ (Nasdaq-Schluss 17.11.2026).
Quelle: TheStreet (Morgan Stanley, 12.11.2026); S&P Global via StockAnalysis (Durchschnitt, Höchst- und Tiefstziel)
Termine
Was Anleger bei der Microsoft Aktie jetzt beobachten sollten
18. November: Preisfestsetzung des Anthropic-Börsengangs; Termin von Finanzchefin Amy Hood bei Morgan Stanley
19. November: Erster Handelstag von Anthropic an der Nasdaq; Ex-Tag der Microsoft-Quartalsdividende von 0,98 Dollar
bis 20. November: Entwicklerkonferenz Ignite in San Francisco
10. Dezember: Auszahlung der Dividende
voraussichtlich 27. Januar 2027: Zahlen zum zweiten Quartal 2026/27 (Termin noch nicht bestätigt)
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie Prognose
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel für die Microsoft Aktie?
Laut S&P-Global-Daten bei StockAnalysis liegt es bei 636,12 Dollar, ermittelt aus 58 Analystenschätzungen. Die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar.
Welches Kursziel nennt Bernstein für die Microsoft Aktie?
Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigte am 16. November die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 722 Dollar.
Ist Microsoft an Anthropic beteiligt?
Ja. Microsoft hatte 2025 eine Beteiligung von bis zu 5 Milliarden Dollar zugesagt und zeichnet beim Börsengang laut Trefis Aktien für rund 1 Milliarde Dollar. Die Höhe des Anteils ist nicht offengelegt.
Was erwartet Microsoft selbst für das laufende Quartal?
Microsoft rechnet mit 96,0 bis 97,1 Milliarden Dollar Umsatz und einem währungsbereinigten Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent.
Wie sieht die Microsoft Aktienprognose 2027 laut Konsens aus?
Für das Geschäftsjahr bis Juni 2028 erwarten Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,19 Dollar nach 20,01 Dollar im laufenden Jahr.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 722 US-Dollar von Bernstein Research (Analyst Varun Govindaraj, Studie vom 16.11.2026, gemeldet vom dpa-AFX Analyser) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Bernstein: Bernstein Research – Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Microsoft Corporation (MSFT): Kaufen, Kursziel 722,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein Research (Varun Govindaraj) vom 16.11.2026, 18:11 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 09:22 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 09:22 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in MSFT.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research (Varun Govindaraj).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.