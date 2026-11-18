Die Microsoft Aktie (ISIN US5949181045, Ticker MSFT) hat zuletzt Boden verloren: Laut TipRanks schloss sie am 17. November bei 506,24 Dollar, ein Minus von 2,3 Prozent, und liegt damit gut 9 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 559,15 Dollar. Die Microsoft Aktienprognose der Wall Street bleibt klar positiv: Von 39 Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel laut TipRanks bei 632,48 Dollar, rund 25 Prozent über dem Kurs. Entscheidend ist die Microsoft Aktie Prognose des Unternehmens selbst: Für das Quartal bis Dezember stellt Microsoft ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent in Aussicht. Reicht das, um den Abstand zu den Kurszielen zu verringern?
Microsoft Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt rund 632 Dollar, die Aktie liegt bei 506 Dollar – wie viel Spielraum steckt in der Cloud-Story?
Die Microsoft Aktie hat sich vom Hoch bei 559 Dollar entfernt, die Analysten bleiben optimistisch: Die Microsoft Aktienprognose im Überblick – Unternehmensausblick für Azure, Konsens-Kursziel, Szenarien und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Microsoft Corporation
- Ticker
- MSFT (Nasdaq)
- ISIN
- US5949181045
- Analysten
- 35 Buy, 4 Hold, 0 Sell (TipRanks, 39 Analysten)
- Nächste Zahlen
- Termin in den geprüften Quellen nicht genannt
- Azure-Ausblick
- 49 bis 50 % Wachstum, währungsbereinigt (Quartal bis 31.12.2026)
Stand: 18.11.2026, Kurs laut TipRanks, Schluss 17.11.2026; Quartalszahlen laut 24/7 Wall St. (05.11.2026)
Azure wächst weiter stark
Im Quartal bis September +48 %; für das Weihnachtsquartal stellt Microsoft 49 bis 50 % Wachstum in Aussicht.
Rekord-Auftragsbestand
Der kommerzielle Auftragsbestand wuchs laut Quelle um 73 % auf 677 Mrd. $.
Analysten fast einhellig positiv
35 von 39 Analysten sagen Buy, keiner Sell; Ziele von 440 bis 750 $.
Investitionen im Fokus
Capex im Quartal bei 39,4 Mrd. $; für 2026 erwartet Microsoft rund 170 Mrd. $.
Der Auslöser
Was ist bei der Microsoft Aktie zuletzt passiert?
Die Aktie hat seit den Zahlen Ende Oktober nachgegeben, während die Analysten ihre Ziele bestätigen.
Microsoft legte am 28. Oktober Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor: Laut 24/7 Wall St. lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 4,89 Dollar nach einem Konsens von 4,72 Dollar, der Umsatz bei 92,28 Milliarden Dollar (plus 18,8 Prozent). Es war demnach die sechste Gewinnüberraschung in Folge. Der Kurs lag am 5. November noch bei rund 557 Dollar, am 17. November nur noch bei 506,24 Dollar. Ein einzelner Auslöser für den Rückgang ist in den geprüften Quellen nicht benannt; der Technologiesektor stand zuletzt insgesamt unter Druck. Am 18. November bestätigte J.P. Morgan laut TipRanks seine Kaufempfehlung mit einem Ziel von 625 Dollar.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Microsoft sein Geld?
Microsoft verdient an Cloud-Diensten rund um die Plattform Azure, an Software wie Office und Dynamics, an Windows und Geräten sowie am Spielegeschäft. Im Mittelpunkt der Anlegerdebatte steht Azure: Die Cloud-Sparte wuchs im Quartal bis September laut 24/7 Wall St. um 48 Prozent. Finanzchefin Amy Hood sagte, die Nachfrage der Kunden übersteige weiterhin das verfügbare Angebot. Schwächer liefen das Windows-OEM- und Geräte-Geschäft mit minus 22 Prozent, und die kommerziellen Neuabschlüsse sanken um 12 Prozent.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Microsoft für Azure und das laufende Quartal ab?
|Kennzahl
|Q1 GJ 2027 (Ist)
|Folgequartal (Schätzung Dritter)
|Geschäftsjahr
|Umsatz
|92,28 Mrd. $ (+18,8 %)
|rund 96,7 Mrd. $
|Konsens nicht belegt
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|4,89 $ (Konsens 4,72 $)
|rund 4,87 $
|GJ 2027: rund 20,02 $; GJ 2028: rund 24,14 $
|Azure-Wachstum
|48 %
|49 bis 50 % (Unternehmensausblick)
|–
|Auftragsbestand (kommerziell)
|677 Mrd. $ (+73 %)
|–
|–
|Investitionen im Quartal
|39,4 Mrd. $
|–
|2026 rund 170 Mrd. $ erwartet
Zahlen laut 24/7 Wall St. (05.11.2026) und TipRanks (Zusammenfassung, 18.11.2026). Schätzungen für das Folgequartal laut TipRanks-Zusammenfassung. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: 24/7 Wall St., TipRanks
Die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2027 liegen laut 24/7 Wall St. bei rund 20,02 Dollar je Aktie, für 2028 bei rund 24,14 Dollar (Stand 5. November, fünf Aufwärtsrevisionen in 30 Tagen, keine nach unten). Belegte Konsensschätzungen für den Jahresumsatz liegen aus den geprüften Quellen nicht vor.
Die Analysten
Wie lautet die Microsoft Aktienprognose der Analysten?
TipRanks zählt 39 Analysten der vergangenen drei Monate: 35 Kaufempfehlungen, 4 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlung (eine weitere TipRanks-Auswertung nennt abweichende Zahlen). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 632,48 Dollar, das höchste 750 Dollar (Wells Fargo), das niedrigste 440 Dollar. Die Aktie liegt damit etwa 25 Prozent unter dem Konsens-Ziel. Frühere Zielstände der Häuser nennt die Quelle nicht.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Konsens (TipRanks)
|35 Buy, 4 Hold, 0 Sell
|632,48 $
|rund +25 %
|18.11.2026
|Wells Fargo (Michael Turrin)
|Buy
|750 $
|rund +48 %
|16.11.2026
|Bernstein (Mark Moerdler)
|Buy
|722 $
|rund +43 %
|16.11.2026
|Morgan Stanley (Adam Wood)
|Buy
|650 $
|rund +28 %
|12.11.2026
|Jefferies (Brent Thill)
|Buy
|650 $
|rund +28 %
|02.11.2026
|J.P. Morgan (Samik Chatterjee)
|Buy
|625 $
|rund +23 %
|18.11.2026
|Barclays (Raimo Lenschow)
|Buy
|610 $
|rund +21 %
|02.11.2026
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand eigene Rechnung auf Basis 506,24 $ (Schluss 17.11.2026). Alle Einstufungen laut TipRanks bestätigt („Reiterated“).
Quelle: TipRanks (18.11.2026)
Bewertung
Wie teuer ist die Microsoft Aktie im Vergleich?
Laut 24/7 Wall St. lag das erwartete KGV Anfang November bei 25 (PEG 1,5), bezogen auf den damaligen Kurs von rund 557 Dollar. Teilt man den Schlusskurs vom 17. November von 506,24 Dollar durch die Schätzung von rund 20,02 Dollar je Aktie für das Geschäftsjahr 2027, ergibt sich rechnerisch ein KGV von rund 25 (eigene Rechnung, kein Analystenwert). Marktkapitalisierung, Dividende, nachlaufendes KGV, EV/EBITDA und Verschuldung lagen in den geprüften Quellen nicht vor; ebenso fehlen belegte Kennzahlen von Alphabet und Amazon für einen sauberen Peer-Vergleich.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Microsoft Aktie im Chart?
|Marke
|Wert
|Einordnung
|Schlusskurs 17.11.
|506,24 $
|minus 2,3 % am Tag
|50-Tage-Linie
|513,39 $
|Kurs liegt knapp darunter (Stand 05.11.)
|200-Tage-Linie
|438,18 $
|deutlich unter dem Kurs (Stand 05.11.)
|52-Wochen-Hoch
|559,15 $
|rund 10 % über dem Schlusskurs
Durchschnittslinien laut 24/7 Wall St. mit Stand 05.11.2026, daher nicht aktuell. RSI lag nicht vor. Keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Quelle: 24/7 Wall St., TipRanks
Der Kurs hat sich vom Hoch gelöst und liegt nahe der 50-Tage-Linie; ob sie als Unterstützung hält, zeigt der weitere Handel.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Microsoft Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Orientierung Dritter
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|Wells Fargo 750 $; Bernstein 722 $
|Azure-Wachstum von 49 bis 50 %, Auftragsbestand 677 Mrd. $, Nachfrage über Angebot
|Base-Case
|Konsens rund 632 $
|Microsoft erreicht den Azure-Ausblick, Gewinn je Aktie steigt wie geschätzt
|Bear-Case
|niedrigstes Ziel 440 $
|Azure unter Ausblick, hohe Investitionen, schwächere Neuabschlüsse und Windows-Geschäft
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Zielmarken sind Kursziele Dritter bzw. Konsenswerte.
Quelle: TipRanks, 24/7 Wall St.
Termine
Was Anleger bei der Microsoft Aktie jetzt beobachten sollten
Laufend: Kursreaktion des Technologiesektors und Zinsentwicklung
Quartal bis 31. Dezember: Azure-Wachstum gegenüber dem Ausblick von 49 bis 50 %
Nächste Zahlen: Termin laut den geprüften Quellen nicht genannt
Laufend: Entwicklung der Investitionen in Rechenzentren
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie Prognose
Wie lautet die Microsoft Aktienprognose des Unternehmens?
Microsoft erwartet für das Quartal bis Dezember ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent (währungsbereinigt). Für 2026 rechnet das Unternehmen mit Investitionen von rund 170 Milliarden Dollar.
Welches Kursziel nennen Analysten für die Microsoft Aktie?
Das Durchschnittsziel liegt laut TipRanks bei rund 632 Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 750 Dollar. Wells Fargo nennt 750 Dollar, J.P. Morgan 625 Dollar.
Warum ist die Microsoft Aktie zuletzt gefallen?
In den geprüften Quellen ist kein einzelner Auslöser genannt; der Kurs lag am 17. November bei 506,24 Dollar nach rund 557 Dollar Anfang November.
Wie hoch ist die Bewertung der Microsoft Aktie?
Das erwartete KGV lag laut 24/7 Wall St. bei rund 25.
Was bedeutet das für die Microsoft Aktie 2026 und 2027?
Entscheidend sind laut Analysten das Azure-Wachstum, die Investitionen und die Entwicklung der Neuabschlüsse.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzungen von Wells Fargo (Buy, 750 Dollar), Bernstein (Buy, 722 Dollar), Morgan Stanley (Buy, 650 Dollar), Jefferies (Buy, 650 Dollar), J.P. Morgan (Buy, 625 Dollar) und Barclays (Buy, 610 Dollar) werden als Information Dritter weitergegeben (Quelle: TipRanks, 18.11.2026). Offenlegungen zu möglichen Interessenkonflikten: J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Bernstein. Weitergabe durch Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; KI-unterstützt erstellt. aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Microsoft Corporation (MSFT): Kaufen, Kursziel 625,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Wells Fargo; Bernstein; Morgan Stanley; Jefferies; J.P. Morgan; Barclays (über TipRanks). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 21:16 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 21:16 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in MSFT.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Wells Fargo; Bernstein; Morgan Stanley; Jefferies; J.P. Morgan; Barclays (über TipRanks).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.