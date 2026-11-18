Wie lautet die Microsoft Aktienprognose des Unternehmens?

Microsoft erwartet für das Quartal bis Dezember ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent (währungsbereinigt). Für 2026 rechnet das Unternehmen mit Investitionen von rund 170 Milliarden Dollar.

Welches Kursziel nennen Analysten für die Microsoft Aktie?

Das Durchschnittsziel liegt laut TipRanks bei rund 632 Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 750 Dollar. Wells Fargo nennt 750 Dollar, J.P. Morgan 625 Dollar.

Warum ist die Microsoft Aktie zuletzt gefallen?

In den geprüften Quellen ist kein einzelner Auslöser genannt; der Kurs lag am 17. November bei 506,24 Dollar nach rund 557 Dollar Anfang November.

Wie hoch ist die Bewertung der Microsoft Aktie?

Das erwartete KGV lag laut 24/7 Wall St. bei rund 25.

Was bedeutet das für die Microsoft Aktie 2026 und 2027?

Entscheidend sind laut Analysten das Azure-Wachstum, die Investitionen und die Entwicklung der Neuabschlüsse.