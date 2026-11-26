Die Microsoft Aktie (Ticker MSFT, ISIN US5949181045) hat sich im KI-Ausverkauf der vergangenen Tage gut gehalten, aber nicht entzogen: Am Mittwoch schloss sie laut Marktbericht 1,2 Prozent tiefer, nachdem sie zeitweise mehr als 3 Prozent verloren hatte (GSM Global). Rechnerisch liegt der Kurs damit bei rund 490 US-Dollar. Die Microsoft Aktienprognose der Analysten ist dagegen deutlich: Im Schnitt liegt das Kursziel laut StockAnalysis bei 636,12 US-Dollar, rund 30 Prozent über dem Kurs. Heute ist die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb ist der Mittwoch der letzte Handelstag. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie.
Microsoft Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 636 Dollar – trägt Azure mit +48 Prozent den Investitionsboom?
Die Microsoft Aktie gab im KI-Ausverkauf nach, Analysten sehen im Schnitt aber 636 Dollar. Die Microsoft Aktienprognose: Azure +48 Prozent, Auftragsbestand 677 Milliarden Dollar, Konsens, Kursziele, Szenarien und Termine.
Was ist bei der Microsoft Aktie zuletzt passiert?
Hyperscaler gerieten am 24. und 25. November unter Druck, weil Anleger an den Erträgen der Rechenzentrums-Investitionen zweifeln (TradingView/GuruFocus). Um 9:35 Uhr New Yorker Zeit stand die Microsoft Aktie am Mittwoch bei 483,59 US-Dollar, ein Minus von 2,53 Prozent. Am Markt fiel der S&P 500 um 0,25 Prozent auf 7.182,78 Punkte, der Nasdaq Composite um 0,62 Prozent; Alphabet verlor 2,13 Prozent, Amazon 3,12 Prozent, Oracle 5,13 Prozent, Meta gewann 3,40 Prozent (Cappnotes). Hinzu kamen Zinsängste: Der Markt rechnet mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember, und neue Section-301-Zollvorschläge gegen 14 Handelspartner stehen im Raum. Am 20. November hatte die Aktie bei 484,52 US-Dollar geschlossen (minus 2,77 Prozent), am 19. November bei 498,30 US-Dollar.
Das Geschäftsmodell der Microsoft Aktie in Kürze
Microsoft verdient mit Cloud-Diensten (Azure, Microsoft 365), Unternehmenssoftware, Windows, Spielen und KI-Anwendungen. Treiber der Microsoft Aktie ist die Cloud: Der Umsatz der Sparte Microsoft Cloud lag im jüngsten Quartal bei 63,9 Milliarden US-Dollar (plus 30 Prozent). Dazu kommt die Beteiligung an OpenAI, die nach der Equity-Methode bilanziert wird.
Wie sehen Zahlen und Unternehmensprognose aus?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 30. September 2026, veröffentlicht am 28. Oktober) erzielte Microsoft laut Datastudios einen Umsatz von 92,3 Milliarden US-Dollar (plus 19 Prozent, Konsens 90,75 Milliarden). Der Gewinn je Aktie lag nach GAAP bei 4,92 US-Dollar, bereinigt bei 4,89 US-Dollar (Konsens 4,72). Das operative Ergebnis stieg um 21 Prozent auf 45,9 Milliarden US-Dollar. Azure wuchs um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden US-Dollar, der kommerzielle Auftragsbestand (RPO) erreichte 677 Milliarden US-Dollar, plus 73 Prozent. Die Investitionen lagen bei 45,2 Milliarden US-Dollar inklusive Finance Leases, die Barauszahlung für Sachanlagen bei 39,4 Milliarden US-Dollar.
Die Unternehmensprognose für das zweite Geschäftsquartal (bis Dezember 2026): Umsatz von 96,0 bis 97,1 Milliarden US-Dollar, Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent (konstante Währung), Bruttomarge der Microsoft Cloud von rund 65 Prozent und Investitionen von mehr als 50 Milliarden US-Dollar. Der Free Cashflow lag im ersten Quartal bei 18,6 Milliarden US-Dollar nach 25,7 Milliarden im Vorjahr (Trefis). Die Dividende beträgt 0,91 US-Dollar je Quartal.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Geschäftsjahr 2027 (Konsens)
|395,97 Mrd. USD (Spanne 385,1–403,8)
|Gewinn je Aktie Geschäftsjahr 2027 (Konsens)
|20,01 USD (Spanne 19,55–20,63)
|Erwartetes KGV (Kurs rund 490 USD)
|rund 24
|Umsatz Q2 Geschäftsjahr 2027 (Unternehmensausblick)
|96,0–97,1 Mrd. USD
Geschäftsjahr endet im Juni. KGV eigene Rechnung: rund 490 USD geteilt durch Konsens-EPS. Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 waren nicht frei verfügbar.
Quelle: StockAnalysis (Stand 20.11.2026), Datastudios
Wie lautet die Microsoft Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist eindeutig. StockAnalysis sieht bei 58 Analysten ein „Strong Buy“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 636,12 US-Dollar, einem Median von 631 US-Dollar, einem Hoch von 870 US-Dollar und einem Tief von 440 US-Dollar (Stand 20. November). Laut 24/7 Wall St (18. November) vergaben 12 Analysten Strong Buy und 40 Buy, keiner Sell. Das 52-Wochen-Hoch lag laut 24/7 Wall St bei 559,15 US-Dollar, die Aktie notiert damit rund 12 Prozent darunter.
Welches Kursziel trauen Analysten der Microsoft Aktie zu?
Nach dem Kursrückgang bestätigten mehrere Häuser ihr „Buy“ und nannten Ziele zwischen 630 und 650 US-Dollar. Frühere Ziele wurden in den uns vorliegenden Quellen nicht ausgewiesen.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Morgan Stanley
|Buy (bestätigt)
|650 USD
|20.11.2026
|24/7 Wall St
|Stifel
|Buy (bestätigt)
|650 USD
|19.11.2026
|24/7 Wall St
|Jefferies
|Buy (bestätigt)
|650 USD
|19.11.2026
|24/7 Wall St
Ratings und Ziele Dritter, unverändert wiedergegeben; kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de. Alte Ziele nicht belegt.
Quelle: 24/7 Wall St (Analystenübersicht, 19.–20.11.2026)
Dass die Aktie nicht ungeschoren bleibt, zeigen die Risiken, die Analysten diskutieren: In der Analyse von 24/7 Wall St werden etwa ein Rückgang bei Windows-OEM-Umsätzen von 22 Prozent und ein Minus von 12 Prozent bei kommerziellen Buchungen genannt. Stifel hatte Microsoft im Februar 2026 wegen der KI-Ausgaben herabgestuft (CNBC, nur Titel gesehen) und rät inzwischen wieder zum Kauf.
Wie teuer ist die Microsoft Aktie im Vergleich?
Mit einem erwarteten KGV von rund 24 liegt Microsoft nahe der Bewertung vom 19. November (23,3 laut bullorbear) und über dem von Alphabet (19,3, gleiche Quelle). Für Amazon, Oracle und Meta konnten wir keine belastbaren erwarteten KGV belegen. Beim Bilanzbild verweist Trefis auf Schulden von 57,2 Milliarden US-Dollar bei 64,3 Milliarden US-Dollar Barmitteln und kurzfristigen Anlagen, also eine Nettoliquidität.
Was sagt die Charttechnik zur Microsoft Aktie?
Beschreibend: Die Aktie bewegt sich seit dem Hoch bei 559,15 US-Dollar abwärts und schloss am 20. November bei 484,52 US-Dollar, am 24. November bei 496,13 US-Dollar. Der Bereich um 484 bis 483 US-Dollar (Schlusskurs 20. November und Intraday am 25. November) wurde zuletzt zweimal getestet. Werte für 50- und 200-Tage-Linie und RSI liegen uns nicht belegt vor.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Microsoft Aktie?
Die Szenarien sind keine Prognose von aktiencheck.de, sondern fassen die Spanne der Analystenziele zusammen.
|Szenario
|Kursziel laut Analysten
|Abstand zu rund 490 USD
|Argumentation des Marktes
|Bull
|bis 870 USD (höchstes Ziel)
|rund +78 %
|Azure wächst weiter um knapp 50 Prozent, Auftragsbestand von 677 Mrd. USD wird in Umsatz umgesetzt.
|Base
|Ø 636,12 USD / Median 631 USD
|rund +30 % / +29 %
|Konsens-EPS von 20,01 USD für das Geschäftsjahr 2027, Investitionen zahlen sich aus.
|Bear
|ab 440 USD (niedrigstes Ziel)
|rund –10 %
|Investitionen über 50 Mrd. USD pro Quartal belasten Cashflow; KI-Renditezweifel, schwächere Windows- und Buchungszahlen.
Bandbreite der Kursziele Dritter; Abstand rechnerisch zum abgeleiteten Kurs von rund 490 USD, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: StockAnalysis (Stand 20.11.2026), 24/7 Wall St
Was beobachten Anleger bei der Microsoft Aktie jetzt?
FAQ: Häufige Fragen zur Microsoft Aktienprognose
Wie lautet die Microsoft Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei 636,12 US-Dollar (StockAnalysis, Stand 20. November), die Spanne reicht von 440 bis 870 US-Dollar. Das Konsensurteil lautet Strong Buy.
Welches Kursziel hat die Microsoft Aktie 2026 und 2027? Morgan Stanley, Stifel und Jefferies nennen 650 US-Dollar. Der Konsens-Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2027 liegt bei 20,01 US-Dollar.
Wie ist die Unternehmensprognose von Microsoft? Für das zweite Geschäftsquartal erwartet Microsoft 96,0 bis 97,1 Milliarden US-Dollar Umsatz und ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent.
Warum fiel die Microsoft Aktie zuletzt? Auslöser waren der KI-Ausverkauf der Hyperscaler, Zinsängste und Zollthemen.
Wann legt Microsoft die nächsten Zahlen vor? Laut Trefis im Januar 2027, ein genauer Termin ist nicht bestätigt.
Hinweis zur Weitergabe: aktiencheck.de gibt die Einschätzungen der genannten Analystenhäuser (Morgan Stanley, Stifel, Jefferies) als externe Quelle wieder und macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen: Morgan Stanley, Stifel, Jefferies.
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- Empfehlung
Microsoft Corporation (MSFT): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
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- Empfehlung von Morgan Stanley, Stifel, Jefferies (Kursziele laut 24/7 Wall St) vom 19.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in MSFT.
- Risiken
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Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley, Stifel, Jefferies (Kursziele laut 24/7 Wall St).
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