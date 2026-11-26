Wie lautet die Microsoft Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei 636,12 US-Dollar (StockAnalysis, Stand 20. November), die Spanne reicht von 440 bis 870 US-Dollar. Das Konsensurteil lautet Strong Buy.

Welches Kursziel hat die Microsoft Aktie 2026 und 2027? Morgan Stanley, Stifel und Jefferies nennen 650 US-Dollar. Der Konsens-Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2027 liegt bei 20,01 US-Dollar.

Wie ist die Unternehmensprognose von Microsoft? Für das zweite Geschäftsquartal erwartet Microsoft 96,0 bis 97,1 Milliarden US-Dollar Umsatz und ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent.

Warum fiel die Microsoft Aktie zuletzt? Auslöser waren der KI-Ausverkauf der Hyperscaler, Zinsängste und Zollthemen.

Wann legt Microsoft die nächsten Zahlen vor? Laut Trefis im Januar 2027, ein genauer Termin ist nicht bestätigt.