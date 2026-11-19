Die Microsoft Aktie (ISIN US5949181045, Ticker MSFT) steht am Tag des Anthropic-Börsengangs im Rampenlicht: Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von rund 636 US-Dollar, gut 21 Prozent über dem letzten verifizierten Schlusskurs von 523,88 Dollar vom 13. November 2026. Für die Microsoft Aktienprognose zählt dabei vor allem eine Frage: Kann der Konzern mit Azure-Wachstum von 48 Prozent die Sorgen um Anthropic-Konkurrenz und Rekordinvestitionen übertönen?
Microsoft Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 636 Dollar Kursziel – reicht Azure-Wachstum von 48 Prozent gegen Anthropic und die Capex-Last?
Microsoft Aktienprognose vor dem Anthropic-Handelsstart: Konsens-Kursziel rund 636 Dollar, Spanne 440 bis 870 Dollar, Azure +48 Prozent, 677 Mrd. Dollar Auftragsbestand. Was Analysten der Microsoft Aktie zutrauen und welche Risiken sie nennen.
Die Microsoft Aktie Prognose in diesem Artikel meint ausschließlich Unternehmensprognosen, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. Zum Kursstand: Die jüngste bestätigte Notiz ist der Schlusskurs vom 13. November 2026 (Nasdaq, 16:00 Uhr New Yorker Zeit). Für Donnerstag, den 19. November, wurde ein Eröffnungsplus von 3,12 Prozent gemeldet; einen bestätigten Tagesschluss gibt es noch nicht.
Was ist passiert?
Was treibt die Microsoft Aktie am Anthropic-Tag?
Anthropic startet heute unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq, der Ausgabepreis liegt bei 83 US-Dollar, das Emissionsvolumen bei rund 81,3 Milliarden Dollar. Für die Microsoft Aktie hat das zwei Seiten. Einerseits ist Microsoft Cloud-Partner und Investor: Anthropic hat sich im November 2025 zu Azure-Kapazität im Wert von 30 Milliarden Dollar verpflichtet, und laut einer geänderten IPO-Unterlage will Microsoft Class-N-Aktien im Umfang von rund einer Milliarde Dollar zeichnen (ob dies zum finalen Preis geschah, ist nicht bestätigt). Andererseits wird Anthropic zum Wettbewerber: Am 10. November stellte das Unternehmen Claude Sheets, Claude Whiteboards und Claude Data vor, ein Angriff auf Excel und Microsoft 365. An jenem Tag verlor die Aktie 2,20 Prozent auf 533,16 Dollar.
Parallel läuft bis 20. November die Entwicklerkonferenz Ignite in San Francisco. Am 18. November bekräftigte Mizuho nach den ersten Ankündigungen sein Buy-Rating mit einem Kursziel von 625 Dollar.
Wie verdient Microsoft sein Geld?
Microsoft verkauft Cloud-Infrastruktur (Azure), Unternehmenssoftware (Microsoft 365, Dynamics), Entwicklerwerkzeuge, Spiele (Xbox) und KI-Assistenten wie Copilot. Treiber der Microsoft Aktie ist seit Jahren die Cloud: Der Geschäftsbereich Microsoft Cloud erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 30. September 2026) 63,9 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 30 Prozent.
Wie stark sind die Zahlen und die Unternehmensprognose?
Im ersten Geschäftsquartal 2027 stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis um 21 Prozent auf 45,9 Milliarden, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 18 Prozent auf 4,89 Dollar. Azure wuchs um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar, der kommerzielle Auftragsbestand (RPO) stieg um 73 Prozent auf 677 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow lag bei 18,6 Milliarden Dollar, die Investitionen im Quartal bei 45,2 Milliarden.
Für das zweite Quartal stellt das Management 96,0 bis 97,1 Milliarden Dollar Umsatz und ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent in konstanter Währung in Aussicht, die Investitionen sollen über 50 Milliarden Dollar liegen. Für das Kalenderjahr 2026 werden Investitionen von rund 170 Milliarden Dollar erwartet.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz FY2027 (Konsens)
|ca. 396 Mrd. $ (+19 %)
|Bereinigtes EPS FY2027 (Konsens)
|ca. 20,01 $
|KGV (letzte 12 Monate)
|27,35
|KGV (erwartet)
|25,24
|Marktkapitalisierung
|3,89 Bio. $
|Dividende
|3,92 $ (0,75 %), Ex-Tag 19.11.2026
FY = Geschäftsjahr bis 30. Juni. Schätzungen sind Erwartungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Stand der Daten: 13./14.11.2026.
Wie lautet die Microsoft Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist klar positiv. Die Einstufung lautet „Strong Buy“ bei 58 Analysten, davon 53 mit Kaufen oder Strong Buy, 5 mit Halten und keiner mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 636,12 Dollar (plus 21,4 Prozent zum Schlusskurs vom 13. November), der Median 631 Dollar. Die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar. Andere Auswertungen zählen etwas anders und kommen auf Durchschnittswerte von rund 629 bis 632 Dollar.
|Haus / Kennzahl
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Mizuho (Gregg Moskowitz)
|Buy
|625 $
|18.11.2026
|Mizuho-Analystenstudie
|Konsens Durchschnitt
|Strong Buy
|636,12 $ (+21,4 %)
|Stand 13./14.11.2026
|Analysten-Konsens
|Konsens Median
|–
|631 $
|13.11.2026
|Analysten-Konsens
|Höchstes Kursziel
|–
|870 $
|13.11.2026
|Analysten-Konsens
|Niedrigstes Kursziel
|–
|440 $
|13.11.2026
|Analysten-Konsens
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Potenzial bezogen auf 523,88 $.
Wie teuer ist die Microsoft Aktie im Vergleich?
Mit einem erwarteten KGV von rund 25 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate von 27 liegt die Bewertung bei einem Forward-KGV von rund 25 bis 26 auf Basis der FY2027-Schätzung – die Berechnungen unterscheiden sich leicht. Seit Jahresbeginn ist die Aktie bis zum 18.11.2026 nur um rund fünf Prozent gestiegen, das Rekordhoch von 559,15 Dollar (4. November, intraday) liegt rund 7 Prozent über dem Schlusskurs vom 13. November. Das Zwölf-Monats-Tief liegt bei 349,20 Dollar.
Was sagt die Charttechnik zur Microsoft Aktie?
Nach einer technischen Analyse vom 11.11.2026 bewegt sich die Aktie seit August in einem steigenden Kanal. Als Unterstützungen gelten 525,19 und 504,92 Dollar, als Widerstände 559,21, 572,41 und 594,96 Dollar. Der RSI lag am 19. November bei 50,2 und damit in neutralem Terrain; Werte für die 50- und 200-Tage-Linie liegen uns nicht vor.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zu 523,88 $
|Bull-Case (höchstes Ziel)
|870 $
|+66 %
|Base-Case (Konsens)
|636 $
|+21 %
|Bear-Case (niedrigstes Ziel)
|440 $
|–16 %
Die Szenarien bilden die Extremwerte der Kursziele Dritter ab, keine eigene Einschätzung.
Welche Termine sind für die Microsoft Aktie wichtig?
Bis 20. November läuft die Ignite-Konferenz. Der Ex-Dividenden-Tag war der 19. November (3,92 Dollar je Aktie). Der nächste Quartalsbericht ist noch nicht datiert; für das Dezemberquartal gelten die genannten Management-Ziele. Beobachter achten zudem auf den Handelsverlauf der Anthropic-Aktie oberhalb des Ausgabepreises von 83 Dollar.
Microsoft Aktie Prognose: Die wichtigsten Fragen
Wie lautet die aktuelle Microsoft Aktienprognose der Analysten? Der Konsens ist „Strong Buy“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 636 Dollar.
Welches Kursziel hat die Microsoft Aktie? Die Spanne der Analysten reicht von 440 bis 870 Dollar, der Median liegt bei 631 Dollar.
Wie hoch ist die Gewinnschätzung für die Microsoft Aktie 2027? Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Konsens ein bereinigtes EPS von rund 20,01 Dollar bei etwa 396 Milliarden Dollar Umsatz.
Wie wirkt sich der Anthropic-Börsengang auf die Microsoft Aktie aus? Microsoft ist Azure-Lieferant und Investor, Anthropic aber auch Konkurrent im Office-Geschäft; Analysten diskutieren beide Effekte.
Zahlt die Microsoft Aktie eine Dividende? Ja, 3,92 Dollar je Aktie (0,75 Prozent), Ex-Tag am 19. November 2026.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung von Mizuho (Analyst Gregg Moskowitz; Buy, Kursziel 625 US-Dollar, 18.11.2026) wird als Information Dritter wiedergegeben. aktiencheck.de hat sie nicht erstellt und macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen des Hauses: Mizuho Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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- Empfehlung
Microsoft Corp. (MSFT): Kaufen, Kursziel 625,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho Securities USA (Gregg Moskowitz). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 19.11.2026, 18:45 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 19.11.2026, 18:45 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in MSFT.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho Securities USA (Gregg Moskowitz).
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