Anthropic startet heute unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq, der Ausgabepreis liegt bei 83 US-Dollar, das Emissionsvolumen bei rund 81,3 Milliarden Dollar. Für die Microsoft Aktie hat das zwei Seiten. Einerseits ist Microsoft Cloud-Partner und Investor: Anthropic hat sich im November 2025 zu Azure-Kapazität im Wert von 30 Milliarden Dollar verpflichtet, und laut einer geänderten IPO-Unterlage will Microsoft Class-N-Aktien im Umfang von rund einer Milliarde Dollar zeichnen (ob dies zum finalen Preis geschah, ist nicht bestätigt). Andererseits wird Anthropic zum Wettbewerber: Am 10. November stellte das Unternehmen Claude Sheets, Claude Whiteboards und Claude Data vor, ein Angriff auf Excel und Microsoft 365. An jenem Tag verlor die Aktie 2,20 Prozent auf 533,16 Dollar.

Parallel läuft bis 20. November die Entwicklerkonferenz Ignite in San Francisco. Am 18. November bekräftigte Mizuho nach den ersten Ankündigungen sein Buy-Rating mit einem Kursziel von 625 Dollar.