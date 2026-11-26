Seit den Quartalszahlen Ende Oktober hat sich die Stimmung bei KI-Aktien eingetrübt. Zuletzt dominierten Zweifel, ob die enormen Ausgaben für Rechenzentren in absehbarer Zeit ausreichend Rendite abwerfen. Microsoft liegt als Anbieter von Azure, Copilot und Rechenzentrumskapazität mitten in dieser Debatte. Die Aktie verlor binnen eines Monats rund 7 Prozent; gleichzeitig bestätigten zahlreiche Analystenhäuser in den vergangenen Tagen ihre Kaufempfehlungen – darunter Bernstein am 23. November mit einem Ziel von 722 Dollar und Citigroup mit 680 Dollar.

Diese Konstellation macht die Microsoft Aktie Prognose spannend: Der Kurs sinkt, die Kursziele bleiben hoch. Entweder hat der Markt die Aktie überverkauft – oder die Analysten hinken der Stimmung hinterher.