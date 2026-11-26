Die Microsoft Aktie (ISIN US5949181045, Ticker MSFT) schloss am Dienstag, 24. November 2026, bei 496,13 US-Dollar – rund 7 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat. Die Analysten sehen dennoch ein durchschnittliches Kursziel von 632,48 Dollar, rechnerisch rund 27 Prozent über dem Kurs. Die Microsoft Aktienprognose der Wall Street ist damit ungewöhnlich einhellig: 35 Kaufempfehlungen, 4-mal Halten, kein einziges Verkaufsurteil. Die Frage ist, ob das Wachstum der Cloud die Sorgen vor Rekord-Investitionen aufwiegt.
Microsoft Aktie Prognose: Analysten sehen 632 Dollar bei 496 Dollar Kurs – reicht der Azure-Boom gegen die KI-Skepsis?
Die Microsoft Aktie fällt im November um rund 7 Prozent, doch kein Analyst rät zum Verkauf. Die Microsoft Aktienprognose im Überblick: Konsens-Kursziel, Unternehmenszahlen, Kursziele der Häuser und Szenarien.
Zum Handelsstand: Am heutigen Donnerstag, 26. November 2026, bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Der letzte verfügbare Kurs ist der Schlusskurs vom Dienstag; ein Kurs vom Mittwoch lag der Redaktion nicht gesichert vor, Marktberichten zufolge gab die Aktie am Mittwoch um etwa 1,2 Prozent nach. In Euro lässt sich die Aktie auch an deutschen Handelsplätzen wie Tradegate handeln, was für Anleger ein zusätzliches Währungsrisiko bedeutet.
Auslöser
Was ist bei der Microsoft Aktie zuletzt passiert?
Seit den Quartalszahlen Ende Oktober hat sich die Stimmung bei KI-Aktien eingetrübt. Zuletzt dominierten Zweifel, ob die enormen Ausgaben für Rechenzentren in absehbarer Zeit ausreichend Rendite abwerfen. Microsoft liegt als Anbieter von Azure, Copilot und Rechenzentrumskapazität mitten in dieser Debatte. Die Aktie verlor binnen eines Monats rund 7 Prozent; gleichzeitig bestätigten zahlreiche Analystenhäuser in den vergangenen Tagen ihre Kaufempfehlungen – darunter Bernstein am 23. November mit einem Ziel von 722 Dollar und Citigroup mit 680 Dollar.
Diese Konstellation macht die Microsoft Aktie Prognose spannend: Der Kurs sinkt, die Kursziele bleiben hoch. Entweder hat der Markt die Aktie überverkauft – oder die Analysten hinken der Stimmung hinterher.
Wie verdient die Microsoft Aktie ihr Geld?
Microsoft ist einer der größten Softwarekonzerne der Welt. Das Geschäft umfasst die Cloud-Plattform Azure, Büro- und Unternehmenssoftware wie Microsoft 365, das KI-Assistenzsystem Copilot, die Entwicklerplattform Foundry sowie Windows, Geräte, Xbox und Suchmaschinenwerbung. Seit Kurzem berichtet das Unternehmen in einer neuen Segmentstruktur: Das Segment „Agents and Infra“ steuerte im jüngsten Quartal 76,8 Milliarden Dollar Umsatz bei, „Devices and Consumer“ 15,5 Milliarden Dollar. Die Microsoft Cloud insgesamt kam auf 63,9 Milliarden Dollar, ein Plus von 30 Prozent.
Zahlen und Guidance
Wie stark sind die Microsoft Zahlen – und was plant das Management?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2027 (bis 30. September 2026) steigerte Microsoft den Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar – der Markt hatte mit rund 90,75 Milliarden gerechnet. Das operative Ergebnis stieg um 21 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar, der Nettogewinn um 32 Prozent auf 36,6 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 4,89 Dollar, erwartet waren 4,72 Dollar. Azure wuchs um 48 Prozent. Der Auftragsbestand im kommerziellen Geschäft sprang um 73 Prozent auf 677 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow lag bei 18,6 Milliarden Dollar, 10,2 Milliarden Dollar flossen als Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre.
Der Preis des Wachstums sind die Investitionen: Die Ausgaben für Rechenzentren haben sich im Quartal mehr als verdoppelt. Für das laufende zweite Quartal kündigte Finanzchefin Amy Hood Investitionen von über 50 Milliarden Dollar an; im ersten Quartal hatten verspätete Lieferungen externer Kapazitäten die Ausgaben noch gedämpft. Gerade diese Zahl nährt die Skepsis. Zur Nutzung von KI nannte Konzernchef Satya Nadella starke Daten: Die tägliche Copilot-Nutzung stieg im Vergleich zum Vorquartal um rund 50 Prozent, die Zahl der Kunden mit mehr als 50.000 Copilot-Lizenzen verachtfachte sich im Jahresvergleich.
|Kennzahl
|Q1 FY2027 (Ist)
|Erwartung zum Zeitpunkt der Zahlen
|Konsens nächstes Quartal
|Umsatz
|92,3 Mrd. $
|90,75 Mrd. $
|96,68 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie
|4,89 $
|4,72 $
|4,87 $
|Azure-Wachstum
|+48 %
|–
|–
|Auftragsbestand (kommerziell)
|677 Mrd. $ (+73 %)
|–
|–
Die Schätzung für das nächste Quartal stammt aus dem Analysten-Konsens und wurde nicht mit einer zweiten Quelle abgeglichen. Konsensschätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 lagen nicht vor.
Quelle: Microsoft-Quartalszahlen (28.10.2026), Analysten-Konsens, Stand 24.11.2026
Wie lautet die Microsoft Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist klar: 35 Analysten raten zum Kauf, 4 zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 632,48 Dollar. Die Spanne reicht von 440 Dollar (niedrigstes Ziel) bis 750 Dollar (höchstes Ziel). Gemessen am Schlusskurs von 496,13 Dollar ergibt sich rechnerisch ein Abstand von etwa minus 11 bis plus 51 Prozent, im Mittel rund plus 27 Prozent. Alle in den vergangenen Wochen aufgeführten Urteile großer Häuser sind Bestätigungen bestehender Kaufempfehlungen; Senkungen mit altem und neuem Ziel waren in den ausgewerteten Daten nicht sichtbar. Kursziele sind keine Garantie und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Wells Fargo
|Buy
|750 $
|16.11.2026
|Bernstein
|Outperform
|722 $
|23.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|700 $
|22.11.2026
|Jefferies
|Buy
|650 $
|19.11.2026
|Morgan Stanley
|Overweight
|650 $
|19.11.2026
|J.P. Morgan
|Overweight
|625 $
|18.11.2026
|Barclays
|Overweight
|610 $
|18.11.2026
Alle Urteile ‚Buy‘/Kaufen bestätigt. Kursziele in US-Dollar. Datumsangaben wie in den Studien gemeldet.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, 16.–23.11.2026
Ist die Microsoft Aktie im Branchenvergleich günstig?
Eine belastbare Bewertungskennzahl für das laufende Jahr – etwa ein Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Konsens-Schätzung – lag der Redaktion zum Redaktionsschluss nicht belegt vor, ebenso wenig ein aktueller Peer-Vergleich mit Alphabet, Amazon oder Oracle. Ersatzweise lässt sich festhalten: Das Quartalsergebnis von 4,89 Dollar je Aktie entspricht bei Hochrechnung auf ein Jahr einer Bewertung im niedrigen bis mittleren Zwanzigerbereich, ein Näherungswert, der keine Schätzung für die kommenden Jahre ersetzt. Anleger sollten Bewertungskennzahlen der Microsoft Aktie 2026 und 2027 bei ihrem Broker oder in den Unternehmensunterlagen selbst prüfen.
Was sagt die Charttechnik zur Microsoft Aktie?
Beschreibend zeigt sich ein Rücksetzer: Die Aktie verlor binnen eines Monats rund 7 Prozent und notiert bei 496 Dollar. Verlässliche Werte für 50- und 200-Tage-Linie, 52-Wochen-Spanne und RSI lagen nicht gesichert vor. Der Chart unten erlaubt Lesern, diese Marken selbst abzulesen.
Welches Kursziel trauen Analysten der Microsoft Aktie im Bull-, Base- und Bear-Fall zu?
|Szenario
|Kursziel
|Rechnerischer Abstand zum Kurs
|Zentrales Argument
|Bull-Case
|722–750 $ (Bernstein, Wells Fargo)
|rund +46 bis +51 %
|Azure-Wachstum, Auftragsbestand, Copilot-Nutzung
|Base-Case
|rund 632 $ (Konsens)
|rund +27 %
|Wachstum trägt die hohen Investitionen
|Bear-Case
|ab 440 $ (niedrigstes Ziel)
|rund –11 %
|Investitionen und KI-Skepsis belasten Rendite
Zuordnung nach den genannten Kurszielen; Abstand rechnerisch zum Schlusskurs von 496,13 $.
Quelle: Analystenstudien, Stand 16.–24.11.2026
Welche Termine sind für die Microsoft Aktie wichtig?
Die US-Börsen öffnen am Freitag nach Thanksgiving verkürzt, danach richtet sich der Blick auf neue Kurszieländerungen der Häuser und die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2027, die üblicherweise Ende Januar erscheinen; ein bestätigter Termin lag der Redaktion nicht vor. Beobachtenswert bleibt, ob Microsoft die angekündigten Investitionen von über 50 Milliarden Dollar im Quartal bestätigt und ob die Azure-Wachstumsrate nahe 48 Prozent bleibt.
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie Prognose
Wie lautet die aktuelle Microsoft Aktienprognose der Analysten? Der Konsens aus 39 Analysten sieht ein durchschnittliches Kursziel von 632,48 Dollar: 35 Kaufen, 4 Halten, 0 Verkaufen.
Welches Kursziel hat die Microsoft Aktie? Die Spanne der Kursziele reicht von 440 bis 750 Dollar. Bernstein nennt 722 Dollar, Goldman Sachs 700 Dollar, Barclays 610 Dollar.
Warum ist die Microsoft Aktie im November gefallen? Der Kurs liegt rund 7 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat; Marktteilnehmer verweisen auf Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen.
Wie stark wächst Azure? Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2027 um 48 Prozent.
Zahlt die Microsoft Aktie Dividende? Ja; im Quartal flossen 10,2 Milliarden Dollar als Dividenden und Rückkäufe an die Aktionäre. Die genaue Dividendenhöhe lag der Redaktion nicht belegt vor.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den Analystenhäusern Wells Fargo, Bernstein, Goldman Sachs, Jefferies, Morgan Stanley, J.P. Morgan und Barclays und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Offenlegungen: Goldman Sachs, Bernstein, Wells Fargo, Jefferies, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Barclays. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Dieser Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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- Empfehlung von Wells Fargo, Bernstein, Goldman Sachs, Jefferies, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Barclays (Analystenstudien 16.–23.11.2026) vom 23.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
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- Noch nicht veröffentlicht
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Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in MSFT.
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Quelle der Empfehlung: Wells Fargo, Bernstein, Goldman Sachs, Jefferies, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Barclays (Analystenstudien 16.–23.11.2026).
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