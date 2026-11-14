In einer Woche, in der Anleger Chipaktien kauften, wurde die Microsoft-Aktie verkauft. Der Softwarekonzern ist einer der Nasdaq100 Verlierer der Woche: Von rund 530,59 Dollar zum Schluss der Vorwoche fiel die Aktie um etwa 2,6 Prozent auf rund 517 Dollar – während der Nasdaq 100 um 3,53 Prozent zulegte. Gleich drei Themen belasteten: neue Konkurrenz für die Office-Programme, Fragen zu den Verträgen mit KI-Cloudanbietern und eine Rotation, die die großen Käufer von KI-Hardware zu Verlierern machte. Unsere Wochenanalyse zeigt die Hintergründe.
Microsoft-Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche: KI-Konkurrenz für Office und Zweifel an den Neoclouds – Rotation kostet 2,6 Prozent
Die Microsoft-Aktie gehört zu den Nasdaq100 Verlierern der Woche: Mit einem Minus von rund 2,6 Prozent hinkt der Softwareriese dem Nasdaq 100 deutlich hinterher, der um 3,53 Prozent stieg. Neue KI-Arbeitswerkzeuge der Konkurrenz, Berichte über die Überprüfung von Neocloud-Verträgen und die Umschichtung in Chipwerte belasteten. Die Wochenanalyse zur Microsoft-Aktie.
Wochenanalyse
Erst Rally, dann Rückzug: die Woche des Softwareriesen
Montag – mit dem Markt nach oben. Zum Wochenstart profitierte auch Microsoft von der breiten Erholung und stieg um 2,75 Prozent.
Dienstag – Konkurrenz für Excel. Am Mittag erlebte die Aktie einen plötzlichen Kursrutsch von zeitweise mehr als 3 Prozent. Das KI-Unternehmen Anthropic stellte neue Arbeitswerkzeuge für seinen Assistenten Claude vor, darunter eine Tabellenkalkulation, digitale Whiteboards und einen Assistenten für Videokonferenzen. Damit tritt Anthropic in direkte Konkurrenz zu Microsofts Office-Programmen. Die Aktie schloss 2,20 Prozent im Minus. Hinzu kamen die heißen Inflationsdaten, die den gesamten Technologiesektor belasteten.
Mittwoch – die Rotation. Während CoreWeave, Micron und Sandisk zweistellig stiegen, verlor Microsoft weitere 2,26 Prozent. Die Logik der Anleger: Wer an Chips und Speicher verdient, gewinnt. Wer die Hardware für Hunderte Milliarden Dollar kaufen muss, zahlt die Rechnung.
Freitag – Neocloud-Zweifel. Ein Bericht, wonach Microsoft seine Verträge mit Neocloud-Anbietern überprüft und stärker auf eigene Rechenzentren setzt, sorgte für Unruhe im gesamten Sektor. Die Microsoft-Aktie verlor 1,18 Prozent.
Die Gründe für den Kursverlust
Partner, Investor, Konkurrent: die schwierige Gemengelage
Das Verhältnis zwischen Microsoft und Anthropic zeigt, wie kompliziert der KI-Markt geworden ist. Anthropic liefert Modelle für Microsofts KI-Assistenten Copilot. Laut einem geänderten Börsenprospekt will Microsoft beim geplanten Börsengang von Anthropic Aktien für rund 1 Milliarde Dollar zeichnen. Und gleichzeitig greift Anthropic mit eigenen Arbeitswerkzeugen eines der lukrativsten Geschäfte von Microsoft an: Die Erlöse mit Microsoft 365 sind im vergangenen Geschäftsjahr um 16 Prozent gewachsen und zählen zu den wichtigsten Säulen des Konzerns.
KI-Konkurrenz im Kerngeschäft
Neue Office-Alternativen von KI-Anbietern werfen die Frage auf, ob KI das Bürosoftware-Geschäft eher stärkt oder angreift.
Hohe Investitionen
Microsoft gehört zu den größten Käufern von KI-Hardware. Steigende Preise für Chips und Speicher machen die Rechnung teurer.
Neocloud-Verträge auf dem Prüfstand
Microsoft stand im zweiten Quartal für 36 Prozent des Umsatzes von CoreWeave. Eine Neubewertung dieser Verträge sorgt für Unsicherheit über die Kapazitätsplanung.
Zinsen über 5 Prozent
Renditen zehnjähriger Staatsanleihen über 5 Prozent belasten die Bewertung großer Wachstumswerte.
Häufige Fragen zur Microsoft-Aktie
Warum ist die Microsoft-Aktie ein Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Neue KI-Arbeitswerkzeuge von Anthropic als Konkurrenz zu Office, Berichte über die Überprüfung von Neocloud-Verträgen und eine Umschichtung in Chipaktien belasteten die Aktie. Sie verlor rund 2,6 Prozent.
Wie wichtig ist Microsoft 365?
Die Erlöse mit Microsoft 365 wuchsen im vergangenen Geschäftsjahr um 16 Prozent und zählen zu den wichtigsten Säulen des Konzerns.
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