Microsoft-Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche: KI-Konkurrenz für Office und Zweifel an den Neoclouds – Rotation kostet 2,6 Prozent

Montag – mit dem Markt nach oben. Zum Wochenstart profitierte auch Microsoft von der breiten Erholung und stieg um 2,75 Prozent.

Dienstag – Konkurrenz für Excel. Am Mittag erlebte die Aktie einen plötzlichen Kursrutsch von zeitweise mehr als 3 Prozent. Das KI-Unternehmen Anthropic stellte neue Arbeitswerkzeuge für seinen Assistenten Claude vor, darunter eine Tabellenkalkulation, digitale Whiteboards und einen Assistenten für Videokonferenzen. Damit tritt Anthropic in direkte Konkurrenz zu Microsofts Office-Programmen. Die Aktie schloss 2,20 Prozent im Minus. Hinzu kamen die heißen Inflationsdaten, die den gesamten Technologiesektor belasteten.

Mittwoch – die Rotation. Während CoreWeave, Micron und Sandisk zweistellig stiegen, verlor Microsoft weitere 2,26 Prozent. Die Logik der Anleger: Wer an Chips und Speicher verdient, gewinnt. Wer die Hardware für Hunderte Milliarden Dollar kaufen muss, zahlt die Rechnung.

Freitag – Neocloud-Zweifel. Ein Bericht, wonach Microsoft seine Verträge mit Neocloud-Anbietern überprüft und stärker auf eigene Rechenzentren setzt, sorgte für Unruhe im gesamten Sektor. Die Microsoft-Aktie verlor 1,18 Prozent.