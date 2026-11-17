Am Donnerstag soll Anthropic, der Entwickler der KI-Modellfamilie Claude, unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq starten. Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie, angeboten werden 825 Millionen Aktien – bis zu 64,4 Mrd. Dollar Emissionsvolumen. Am oberen Ende ergäbe das eine vollverwässerte Bewertung von rund 1,4 Billionen Dollar.

Microsoft sitzt dabei auf beiden Seiten des Tisches. Einerseits zeichnet der Konzern laut aktualisiertem Börsenprospekt in einer begleitenden Privatplatzierung rund 13,5 Millionen Anthropic-Aktien – zur Mitte der Spanne etwa 1 Mrd. Dollar. Andererseits ist Anthropic ein direkter Konkurrent im Büro-Geschäft: Als das Unternehmen am 10. November mit „Claude Sheets“ eine Alternative zu Excel vorstellte, gab die Microsoft-Aktie an einem Tag 2,2 % nach.

Hinzu kommt die Beteiligung an OpenAI. Seit der Umstrukturierung im Oktober 2025 hält Microsoft rund 27 % an der OpenAI Group PBC, die Beteiligung wurde damals mit etwa 135 Mrd. Dollar bewertet. Die Nutzungsrechte an OpenAI-Technologie sind bis 2032 gesichert.