Es ist der Abend, an dem sich zeigen soll, ob Künstliche Intelligenz bei Microsoft endlich zur Kasse klingelt – oder nur die Kosten treibt. Wenn Satya Nadella heute um 10 Uhr Ortszeit in San Francisco (19 Uhr MEZ) die Hausmesse Ignite eröffnet, schaut die Börse ganz genau hin. Die Microsoft-Aktie (Nasdaq: MSFT, ISIN US5949181045) ging am Montag mit 517,99 Dollar aus dem Handel, 1,1 % leichter und knapp 7 % unter dem Rekordschluss von 555,80 Dollar vom 4. November. Dazwischen liegt ein nervöser Tech-Sektor, der vor den Nvidia-Zahlen am späten Abend jede KI-Wette auf den Prüfstand stellt.
Microsoft-Aktie: Nadella betritt heute die Ignite-Bühne – jetzt muss der Copilot liefern
Die Microsoft-Aktie liegt fast 7 % unter dem Rekord. Heute um 19 Uhr eröffnet Satya Nadella die Ignite – zwei Tage vor dem Börsengang von Anthropic, an dem Microsoft mitverdient.
Steckbrief
- Unternehmen
- Microsoft Corporation
- Ticker
- MSFT (Nasdaq)
- ISIN
- US5949181045
- Rekordschluss
- 555,80 $ (04.11.2026)
- 52-Wochen-Spanne
- 349,20 – 559,15 $
- Börsenwert
- rund 3,9 Bio. $
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom 16.11.2026
Der Abend der Wahrheit
Was erwartet die Microsoft-Aktie von der Ignite 2026 – und warum gerade jetzt?
Die Ignite ist Microsofts Bühne für Unternehmenskunden. In diesem Jahr fällt sie in eine Woche, in der die KI-Branche neu vermessen wird: Nvidia legt heute Abend Zahlen vor, Anthropic geht am Donnerstag an die Börse.
Die Konferenz läuft vom 17. bis 20. November. Nadella teilt sich die Eröffnungs-Keynote mit Vertriebschef Judson Althoff. Offizielle Ankündigungen gab es bis zum Nachmittag noch nicht: Microsoft will sein „Book of News“ erst nach der Keynote veröffentlichen. Branchenbeobachter erwarten, dass der Konzern seine Agenten-Plattform ausbaut – unter anderem eine Copilot-Laufzeitumgebung im Foundry Agent Service mit mehr als 20 Spitzenmodellen, deren Nutzung ab 1. Dezember abgerechnet werden soll, dazu Werkzeuge zur Steuerung und Kostenkontrolle von KI-Agenten.
Die entscheidende Zahl dürfte aber eine andere sein: die Zahl der zahlenden Copilot-Nutzer. Zuletzt hatte Microsoft im Juli von mehr als 30 Millionen bezahlten Copilot-Plätzen gesprochen. Bei den Quartalszahlen Ende Oktober blieb eine neue Angabe aus – genau diese Lücke soll Nadella nach Einschätzung vieler Anleger heute schließen.
Das Fundament
Wie stark sind die Quartalszahlen der Microsoft-Aktie wirklich?
Fundamental gibt es wenig zu meckern. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis Ende September) stieg der Umsatz um 19 % auf 92,3 Mrd. Dollar, erwartet waren rund 90,7 Mrd. Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,89 Dollar und damit über der Schätzung von 4,73 Dollar. Die Cloud-Plattform Azure wuchs um 48 %, die gesamte Microsoft Cloud setzte 63,9 Mrd. Dollar um.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Umsatz
|92,3 Mrd. $
|+19 %
|Operatives Ergebnis
|45,9 Mrd. $
|+21 %
|Azure
|–
|+48 %
|Microsoft Cloud
|63,9 Mrd. $
|+30 %
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|4,89 $
|+18 %
|Kommerzieller Auftragsbestand
|677 Mrd. $
|+73 %
|Freier Cashflow
|18,6 Mrd. $
|-27 %
Quelle: SiliconANGLE, LetsDataScience (28.10.2026)
Für das laufende Quartal stellt das Management 96,0 bis 97,1 Mrd. Dollar Umsatz und ein Azure-Plus von 49 bis 50 % zu konstanten Wechselkursen in Aussicht. Der kommerzielle Auftragsbestand – also bereits vertraglich zugesagte, aber noch nicht verbuchte Erlöse – kletterte um 73 % auf 677 Mrd. Dollar. Ein erheblicher Teil davon hängt allerdings an OpenAI, das sich zu Azure-Ausgaben von 250 Mrd. Dollar verpflichtet hat.
Der Haken steht in der Cashflow-Rechnung: Der freie Cashflow sank um 27 % auf 18,6 Mrd. Dollar. Grund sind die gewaltigen Investitionen in Rechenzentren und KI-Chips. Genau hier liegt der Kern der Anlegerdebatte – nicht nur bei Microsoft, sondern bei allen Hyperscalern.
Wie hoch die Investitionsausgaben genau ausfielen, wird je nach Abgrenzung unterschiedlich berichtet. Unstrittig ist die Richtung: Microsoft baut so schnell aus wie nie zuvor – und muss nun zeigen, dass Copilot, Azure-KI-Dienste und Agenten die Rechnung tragen.
Der neue Rivale
Warum der Anthropic-Börsengang die Microsoft-Aktie doppelt betrifft
Am Donnerstag soll Anthropic, der Entwickler der KI-Modellfamilie Claude, unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq starten. Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie, angeboten werden 825 Millionen Aktien – bis zu 64,4 Mrd. Dollar Emissionsvolumen. Am oberen Ende ergäbe das eine vollverwässerte Bewertung von rund 1,4 Billionen Dollar.
Microsoft sitzt dabei auf beiden Seiten des Tisches. Einerseits zeichnet der Konzern laut aktualisiertem Börsenprospekt in einer begleitenden Privatplatzierung rund 13,5 Millionen Anthropic-Aktien – zur Mitte der Spanne etwa 1 Mrd. Dollar. Andererseits ist Anthropic ein direkter Konkurrent im Büro-Geschäft: Als das Unternehmen am 10. November mit „Claude Sheets“ eine Alternative zu Excel vorstellte, gab die Microsoft-Aktie an einem Tag 2,2 % nach.
Hinzu kommt die Beteiligung an OpenAI. Seit der Umstrukturierung im Oktober 2025 hält Microsoft rund 27 % an der OpenAI Group PBC, die Beteiligung wurde damals mit etwa 135 Mrd. Dollar bewertet. Die Nutzungsrechte an OpenAI-Technologie sind bis 2032 gesichert.
Chance: Copilot-Zahlen
Eine neue, deutlich höhere Zahl zahlender Copilot-Nutzer würde zeigen, dass sich KI im Bürogeschäft zu Geld machen lässt.
Chance: Agenten-Abrechnung
Abrechnung nach Nutzung für KI-Agenten öffnet eine zweite Erlösquelle neben den Lizenzen.
Chance: KI-Beteiligungen
OpenAI-Anteil und Anthropic-Zeichnung machen Microsoft zum Profiteur hoher Bewertungen im KI-Sektor.
Die Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Microsoft-Aktie?
Die Wall Street bleibt fast geschlossen optimistisch. Nach Daten von StockAnalysis führen 58 Analysten die Aktie mit einer Kaufempfehlung im Schnitt; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 636,12 Dollar. Nach den Quartalszahlen bestätigten mehrere Häuser ihre Einschätzung: Citi (Analyst Tyler Radke) sieht 680 Dollar, Morgan Stanley, Piper Sandler und Stifel jeweils 650 Dollar, Evercore ISI 635 Dollar – alle mit Kaufempfehlung. Diese Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Gemessen am bereinigten Gewinn wird die Microsoft-Aktie laut Motley Fool mit rund dem 29-Fachen bewertet. Das ist kein Schnäppchen, für einen Konzern mit fast 20 % Umsatzwachstum bei dieser Größe aber auch kein Ausreißer.
Der Kalender
Wann ist der Dividendenstichtag – und was kommt als Nächstes?
Die Woche ist dicht gepackt. Heute um 19 Uhr MEZ die Ignite-Keynote, um 22:20 Uhr MEZ die Nvidia-Zahlen. Am Donnerstag, 19. November, folgen der Anthropic-Börsengang und zugleich der Ex-Dividenden-Tag: Microsoft zahlt 0,98 Dollar je Quartal, ausgezahlt wird am 10. Dezember. Die Quartalsdividende war im September um 8 % angehoben worden. Die nächsten Quartalszahlen sind traditionell Ende Januar zu erwarten; ein Termin steht noch nicht fest.
Häufige Fragen zur Microsoft-Aktie
Wann beginnt die Ignite-Keynote von Satya Nadella?
Am 17. November 2026 um 10 Uhr Ortszeit San Francisco, das ist 19 Uhr deutscher Zeit.
Wie stark wächst Azure?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 48 %. Für das laufende Quartal erwartet Microsoft 49 bis 50 % zu konstanten Wechselkursen.
Welche Rolle spielt Microsoft beim Anthropic-Börsengang?
Microsoft zeichnet laut Prospekt rund 13,5 Millionen Aktien in einer begleitenden Privatplatzierung, zur Mitte der Preisspanne etwa 1 Mrd. Dollar.
Wann wird die nächste Microsoft-Dividende fällig?
Ex-Tag ist der 19. November 2026, ausgezahlt werden 0,98 Dollar je Aktie am 10. Dezember.
Welches Kursziel nennen Analysten?
Im Schnitt 636,12 Dollar laut StockAnalysis; Citi nennt 680 Dollar, Evercore ISI 635 Dollar.
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