Der Rückenwind kommt zunächst vom Gesamtmarkt. Nach einer Woche, in der S&P 500, Dow Jones und Nasdaq in die Korrektur gerutscht sind, legten die Futures am Sonntagabend kräftig zu, die Kontrakte auf den Nasdaq-100 um rund 2,8 Prozent. Die Microsoft Aktie hatte sich im Ausverkauf zuletzt vergleichsweise stabil gehalten und kann nun schnell an die Marke von 500 US-Dollar anknüpfen. Vom Rekordschluss bei 555,80 US-Dollar am 4. November ist sie zum Freitagsschluss allerdings noch rund 12,8 Prozent entfernt (eigene Rechnung).