Die Microsoft Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: MSF, US-Handelssymbol: MSFT, Nasdaq) nimmt Kurs auf die Marke von 500 US-Dollar. Im amerikanischen Nachthandel stieg das Papier am Sonntagabend New Yorker Zeit um 2,85 Prozent auf 498,34 US-Dollar. Im Hoch erreichte die Microsoft Aktie 500,52 US-Dollar. Am Freitag hatte sie 2,77 Prozent auf 484,52 US-Dollar verloren.
Microsoft Aktie: Fast 3 Prozent Plus über Nacht – zurück an der 500-Dollar-Marke – Ist Anthropic Rivale oder Goldesel?
Die Microsoft Aktie erholt sich im Nachthandel auf 498,34 Dollar und macht den Freitagsverlust fast komplett wett. Im Zentrum steht Anthropic: Der frisch gelistete KI-Konzern hat Microsoft Cloud-Ausgaben von mindestens 47 Milliarden Dollar zugesagt, greift aber zugleich Excel und Office an. Die Analyse.
Die Erholung
Futures drehen nach der schwarzen Woche
Der Rückenwind kommt zunächst vom Gesamtmarkt. Nach einer Woche, in der S&P 500, Dow Jones und Nasdaq in die Korrektur gerutscht sind, legten die Futures am Sonntagabend kräftig zu, die Kontrakte auf den Nasdaq-100 um rund 2,8 Prozent. Die Microsoft Aktie hatte sich im Ausverkauf zuletzt vergleichsweise stabil gehalten und kann nun schnell an die Marke von 500 US-Dollar anknüpfen. Vom Rekordschluss bei 555,80 US-Dollar am 4. November ist sie zum Freitagsschluss allerdings noch rund 12,8 Prozent entfernt (eigene Rechnung).
Das Paradox
Anthropic: Großkunde und Konkurrent
Spannend ist die Beziehung zu Anthropic. Der KI-Konzern hat sich laut Börsenprospekt verpflichtet, mindestens 47,2 Milliarden US-Dollar und bis zu 49,2 Milliarden US-Dollar für die Microsoft-Cloud Azure auszugeben. Zudem beteiligt sich Microsoft beim Börsengang mit rund 1 Milliarde US-Dollar an Anthropic, über rund 12 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Zugleich hat Anthropic aber Büro-Werkzeuge wie Claude Sheets vorgestellt, die mit Excel und Office konkurrieren. Für die Microsoft Aktie ist Anthropic damit Goldesel und Rivale zugleich.
Die Analysten bleiben optimistisch. Am 20. November bestätigten Mizuho mit einem Kursziel von 640 US-Dollar und UBS mit 650 US-Dollar ihre Kaufempfehlungen. BNP Paribas sieht 632 US-Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. UBS-Analyst Karl Keirstead erwartet für Azure im kommenden Jahr starkes Wachstum dank neuer KI-Kapazitäten.
Einordnung der Redaktion: Die Microsoft Aktie profitiert vom Comeback der Technologiewerte, ohne dass es eine eigene Schlagzeile braucht. Die 500-Dollar-Marke ist charttechnisch und psychologisch wichtig. Gelingt der Sprung darüber im regulären Handel, wäre das ein erstes Zeichen, dass der Ausverkauf bei den großen Cloud-Konzernen nachlässt.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Microsoft Aktie
Warum steigt die Microsoft Aktie im Nachthandel?
Die US-Futures erholen sich nach der schwachen Vorwoche kräftig. Microsoft profitiert als großer Technologiewert von der Gegenbewegung.
Welche Rolle spielt Anthropic für Microsoft?
Anthropic hat sich verpflichtet, mindestens 47,2 Milliarden US-Dollar für Azure auszugeben, und Microsoft beteiligt sich mit rund 1 Milliarde US-Dollar. Zugleich konkurriert Anthropic mit neuen Büro-Werkzeugen mit Office.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Microsoft Aktie?
ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: MSF, US-Handelssymbol: MSFT (Nasdaq).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.