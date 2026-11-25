Die Microsoft-Aktie (ISIN US5949181045, WKN 870747, Symbol MSF, US-Symbol MSFT) gehört am Mittwochabend zu den Dow Jones Verlierern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 22:00 Uhr) schließt der Softwarekonzern 1,25 % tiefer bei 489,93 US-Dollar. Am Vormittag hatte das Minus noch 3,4 % betragen, der Kurs fiel bis auf rund 477 US-Dollar.
Microsoft-Aktie ist Dow Jones Verlierer am Abend: Der „Code Red“ wirkt nach
Die Microsoft-Aktie schließt 1,25 % tiefer bei 489,93 US-Dollar und zählt zu den Dow Jones Verlierern. Neben Inflation und KI-Sorgen belasten die Folgen eines fast 24-stündigen Cloud-Ausfalls und die Frage, wie teuer der KI-Ausbau wird.
Dow Jones Verlierer Nr. 4
Warum die Microsoft-Aktie eigene Probleme hat
Anders als bei den meisten Verlierern des Tages gibt es bei der Microsoft-Aktie neben dem Marktumfeld auch hausgemachte Gründe.
Ein Ausfall mit Folgen
Am 12. und 13. November fielen bei Microsoft fast 24 Stunden lang zentrale Dienste aus – darunter Exchange Online, Outlook, Teams und der KI-Assistent Copilot. Betroffen waren Unternehmen und Behörden weltweit. Der Konzern rief daraufhin intern die höchste Alarmstufe aus, einen „Code Red“.
Ein Fehler, der vier Monate unentdeckt blieb
Nach Angaben von Microsoft ging der Ausfall auf einen Defekt in einer Windows-Komponente zurück, der im Juli eingeführt worden war und rund vier Monate lang nicht auffiel. Seitdem steht die Zuverlässigkeit der Cloud-Dienste im Fokus der Anleger.
Der KI-Ausbau wird teurer
Die Investitionsausgaben sind laut Berichten auf 45,2 Milliarden US-Dollar gestiegen. Zusätzlich plant Microsoft, rund 25 Milliarden US-Dollar an neuen Schulden aufzunehmen. Analysten sorgen sich um den freien Mittelzufluss und die Marge im Cloud-Geschäft.
Inflation, Zinsen, Zölle
Die Kerninflation lag im Oktober mit 3,3 % über den Erwartungen, dazu kamen neue Zollvorschläge der US-Regierung. Der Ausverkauf bei KI-Aktien griff am Mittwoch auf die Betreiber der großen Rechenzentren über.
Hinzu kommt nach Medienberichten regulatorischer Gegenwind bei den Lizenzbedingungen für Cloud-Software. Im Vergleich zu anderen Technologiekonzernen hielt sich Microsoft am Mittwoch dennoch besser: Das Minus war kleiner als bei Amazon und Alphabet.
Einordnung
Starke Zahlen, angekratztes Vertrauen
Fundamental steht Microsoft unverändert robust da: Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 332 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von knapp 134 Milliarden US-Dollar. Auf Monatssicht hat die Aktie dennoch fast 9 % verloren und liegt seit Jahresbeginn nur noch etwa auf dem Ausgangsniveau. Der Markt verlangt Antworten auf zwei Fragen: Wie verhindert Microsoft, dass sich ein solcher Ausfall wiederholt? Und wann schlagen sich die KI-Milliarden in Gewinnen nieder? Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
FAQ
Häufige Fragen zur Microsoft-Aktie
Warum ist die Microsoft-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Die Folgen eines großen Cloud-Ausfalls Mitte November, Sorgen um die Kosten des KI-Ausbaus sowie höhere Inflationsdaten und Zollvorschläge belasten den Kurs.
Wie hat die Microsoft-Aktie geschlossen?
Laut Indikation 1,25 % tiefer bei 489,93 US-Dollar.
Was ist der „Code Red“ bei Microsoft?
Die höchste interne Alarmstufe, die der Konzern laut Medienberichten nach dem fast 24-stündigen Ausfall vom 12. und 13. November ausgerufen hat.
Welche ISIN und WKN hat die Microsoft-Aktie?
ISIN US5949181045, WKN 870747. Handelssymbol in Deutschland MSF, in den USA MSFT (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Microsoft Corporation
- ISIN
- US5949181045
- WKN
- 870747
- Handelssymbol
- MSF
- US-Handelssymbol
- MSFT (Nasdaq)
- Kurs
- 489,93 US-Dollar (-1,25 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 4 am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale zum US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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