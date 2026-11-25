Fundamental steht Microsoft unverändert robust da: Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 332 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von knapp 134 Milliarden US-Dollar. Auf Monatssicht hat die Aktie dennoch fast 9 % verloren und liegt seit Jahresbeginn nur noch etwa auf dem Ausgangsniveau. Der Markt verlangt Antworten auf zwei Fragen: Wie verhindert Microsoft, dass sich ein solcher Ausfall wiederholt? Und wann schlagen sich die KI-Milliarden in Gewinnen nieder? Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.