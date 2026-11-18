Wo die Risiken liegen

Ganz ohne Fragezeichen ist die Lage aber nicht. Gerade weil die Kostenstruktur der KI ein so zentrales Thema der Ignite war, wird der Markt genau darauf achten, ob Microsoft die hohen Ausgaben für Rechenzentren, Chips und Energie in den kommenden Quartalen tatsächlich durch steigende Erlöse ausgleichen kann. Hinzu kommt der intensive Wettbewerb mit anderen Cloud- und KI-Anbietern, der auf die Preise drücken könnte. Auch die Erwartungen der Anleger sind hoch, und bereits kleine Enttäuschungen beim Wachstum der KI-Umsätze können zu kräftigen Kursausschlägen führen. Die Aktienanalyse von JPMorgan nennt keine ausdrücklichen Gegenargumente. Die Betonung der Kostenseite zeigt aber, dass dieser Punkt für die weitere Kursentwicklung entscheidend bleibt.