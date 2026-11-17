Es sollte die Bühne für den Gegenangriff werden. Doch als Satya Nadella am Dienstag in San Francisco die Ignite eröffnete, rutschte die Microsoft-Aktie (Handelssymbol MSFT, ISIN US5949181045) gleichzeitig um rund 3,4 Prozent auf etwa 500 Dollar ab. Vom Rekordschluss bei 555,80 Dollar Anfang November ist das ein Rückschlag von rund zehn Prozent – in nur zwei Wochen.
Microsoft-Aktie: Ignite-Angriff auf Salesforce – doch die Börse will Copilot-Zahlen
Microsoft startet die Ignite mit „Microsoft IQ“ und einem Umzugswerkzeug für Salesforce-Kunden. Die Microsoft-Aktie fällt trotzdem rund 3,4 Prozent auf etwa 500 Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Microsoft Corporation
- Handelssymbol
- MSFT (Nasdaq)
- ISIN
- US5949181045
- 52-Wochen-Spanne
- 349,20 – 559,15 $
- Börsenwert
- ca. 3,85 Bio. $
- Dividende
- 0,98 $ je Quartal (Ex-Tag 19.11.)
Stand: 17.11.2026, Kurs 11:59 Uhr ET, Vortagesschluss 517,99 $
Die Konferenz läuft vom 17. bis 20. November. Microsoft nutzt sie für eine klare Botschaft: Die KI-Agenten sollen im Unternehmen nicht irgendwo laufen, sondern auf Microsofts Plattform. Nur: Die Börse misst Nadella derzeit nicht an Ankündigungen, sondern an Umsätzen pro Copilot-Nutzer.
Ignite 2026
Was hat Microsoft auf der Ignite angekündigt?
Herzstück ist „Microsoft IQ“, das der Konzern als Plattform für Unternehmenskontext bezeichnet. Sie bündelt Work IQ, Fabric IQ, Foundry IQ und Web IQ und bindet laut Microsoft mehr als 350 Anwendungen von Drittanbietern an. Work IQ ist ab sofort allgemein verfügbar – bemerkenswerterweise mit Erweiterungen für Modelle von OpenAI und Anthropic. Web IQ steht allen Azure-Kunden offen, ab einem Dollar je 1.000 Abrufe; Foundry IQ mit nutzungsabhängiger Abrechnung soll im Dezember folgen.
Microsoft IQ
Plattform, die Agenten mit Unternehmensdaten, Dokumenten und dem Web verbindet; über 350 Konnektoren.
Dynamics 365 in Copilot
Neue Erweiterungen für Vertrieb, Service und ERP; „Agent Accounts“ ab Dezember in der Vorschau.
Dynamics 365 Activate
Werkzeug, das Unternehmen den Umzug von Salesforce zu Dynamics erleichtern soll.
Kostenkontrolle
Agent 365 Cost Management setzt Limits und Warnungen für nutzungsabhängige KI-Ausgaben.
Die Spitze gegen Salesforce kommt zu einem pikanten Zeitpunkt: Der Rivale verlor am selben Tag fast zehn Prozent an Börsenwert. Microsoft positioniert sich damit als Konsolidierer – als der Anbieter, der Datenbank, Bürosoftware, Kundenmanagement und KI-Modelle aus einer Hand liefert.
Die offene Frage
Wie viele zahlende Copilot-Nutzer hat Microsoft?
Genau darauf warteten viele Anleger – und genau hier blieb Microsoft bislang still. Die letzte offizielle Zahl lautete „mehr als 30 Millionen“ zahlende Copilot-Plätze im Juli. Im Bericht zum ersten Geschäftsquartal gab es kein Update, und auch in den ersten Ignite-Mitteilungen fand sich keine neue Zahl.
Stattdessen ändert Microsoft das Preismodell. Im Partnerkanal soll Copilot Business ab dem dritten Geschäftsquartal (Januar bis März 2027) nutzungsabhängig mit standardmäßig 4.000 Credits je Nutzer und Monat abgerechnet werden. Ab dem 1. Dezember lässt sich Copilot zudem ohne Microsoft-365-Basisabo kaufen. Das kann neue Kunden locken – macht die Umsätze aber schwerer vorhersehbar.
Kursrutsch
Warum fällt die Microsoft Aktie trotz Ignite?
Der Abschlag ist vor allem ein Branchenphänomen. Software-Aktien stehen vor dem Anthropic-Börsengang unter Verkaufsdruck: Salesforce, Workday und Adobe gaben im Handelsverlauf deutlich nach. Hinzu kommt die Spannung vor den Nvidia-Zahlen nach US-Börsenschluss. Laut TradingKey belasten zudem Sorgen um Investitionen und freien Cashflow, Fragen zur Copilot-Monetarisierung sowie jüngste Störungen bei Microsoft 365 und Teams.
Microsoft spielt im Anthropic-Deal selbst mit: Der Konzern zeichnet in der Privatplatzierung rund 13,5 Millionen Aktien – etwa eine Milliarde Dollar zum Mittelwert der Preisspanne. Laut Trefis hat Anthropic sich zudem verpflichtet, bis 2033 mindestens 47,2 Milliarden Dollar für Azure auszugeben. Microsoft ist damit Vermieter, Kunde und Rivale zugleich.
Die Zahlen
Wie stark ist Microsoft operativ aufgestellt?
Fundamental gibt es wenig zu beanstanden. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis Ende September) stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar, Azure wuchs um 48 Prozent. Der kommerzielle Auftragsbestand kletterte um 73 Prozent auf 677 Milliarden Dollar. Die Kehrseite: Die Investitionen erreichten 45,2 Milliarden Dollar in nur einem Quartal.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q1
|92,3 Mrd. $ (+19 %)
|Azure-Wachstum Q1
|+48 %
|Bereinigtes EPS Q1
|4,89 $
|Investitionen Q1
|45,2 Mrd. $
|Umsatzausblick Q2
|96,0–97,1 Mrd. $
|Azure-Ausblick Q2 (währungsbereinigt)
|+49 bis +50 %
Quelle: Microsoft via Zacks
Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Microsoft-Aktie?
Die Analysten bleiben auffallend geschlossen. Laut StockAnalysis liegt das durchschnittliche Kursziel von 58 Analysten bei 636,12 Dollar. Citi nennt 680 Dollar (Buy, 12. November), Morgan Stanley 650 Dollar (Overweight), Piper Sandler und Stifel jeweils 650 Dollar, Evercore ISI 635 Dollar. Morgan Stanley skizziert zugleich die Spannweite: ein optimistisches Szenario von 800 Dollar und ein pessimistisches von 300 Dollar.
Die genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Banken, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Termine
Was steht für die Microsoft-Aktie als Nächstes an?
Am 19. November ist Ex-Tag für die Quartalsdividende von 0,98 Dollar – am selben Tag, an dem Anthropic an die Börse geht. Die Ignite läuft bis zum 20. November und kann weitere Details liefern. Die nächsten Quartalszahlen werden für Ende Januar 2027 erwartet.
FAQ zur Microsoft-Aktie
Was ist Microsoft IQ?
Eine auf der Ignite 2026 vorgestellte Plattform, die KI-Agenten mit Unternehmensdaten und über 350 externen Anwendungen verbindet.
Warum fällt die Microsoft Aktie heute?
Vor allem wegen des Software-Ausverkaufs vor dem Anthropic-Börsengang und der Nervosität vor den Nvidia-Zahlen.
Wann ist der nächste Dividendentermin?
Ex-Tag ist der 19. November 2026, ausgezahlt werden 0,98 Dollar am 10. Dezember.
Wie viele zahlende Copilot-Nutzer gibt es?
Die letzte offizielle Angabe lautet über 30 Millionen (Juli 2026).
Welches Kursziel haben Analysten?
Im Schnitt rund 636 Dollar laut StockAnalysis.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.