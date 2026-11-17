Der Abschlag ist vor allem ein Branchenphänomen. Software-Aktien stehen vor dem Anthropic-Börsengang unter Verkaufsdruck: Salesforce, Workday und Adobe gaben im Handelsverlauf deutlich nach. Hinzu kommt die Spannung vor den Nvidia-Zahlen nach US-Börsenschluss. Laut TradingKey belasten zudem Sorgen um Investitionen und freien Cashflow, Fragen zur Copilot-Monetarisierung sowie jüngste Störungen bei Microsoft 365 und Teams.

Microsoft spielt im Anthropic-Deal selbst mit: Der Konzern zeichnet in der Privatplatzierung rund 13,5 Millionen Aktien – etwa eine Milliarde Dollar zum Mittelwert der Preisspanne. Laut Trefis hat Anthropic sich zudem verpflichtet, bis 2033 mindestens 47,2 Milliarden Dollar für Azure auszugeben. Microsoft ist damit Vermieter, Kunde und Rivale zugleich.