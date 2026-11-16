Microsoft-Aktie: Globale 365-Störung nach mehr als 24 Stunden behoben

Die Probleme begannen am Donnerstag, 12. November. Gestört war vor allem der Zugriff auf Postfächer in Exchange Online, dem E-Mail-Rückgrat hinter Outlook. Betroffen waren außerdem Funktionen von Microsoft Teams und Microsoft 365 Copilot sowie zentrale Verwaltungswerkzeuge. Auch Behörden in Japan, Singapur und den USA meldeten E-Mail-Probleme, und die Microsoft-365-Anbindungen von KI-Assistenten fielen zeitweise aus.

Damit während des Ausfalls keine Nachrichten verloren gehen, verlängerte Microsoft das Zeitfenster für die Zustellung von E-Mails auf 48 Stunden. Vor der endgültigen Entwarnung hatte der Konzern noch den Rückstau der aufgelaufenen Mails abgearbeitet.