Microsoft-Aktie (Nasdaq: MSFT, ISIN US5949181045): Der Software-Konzern hat die schwere Störung seiner Cloud-Bürosuite Microsoft 365 nach eigenen Angaben vollständig behoben. Am Samstag, 14. November 2026, meldete Microsoft, der Dienst sei auch für die zuletzt noch betroffenen Kunden und Regionen wiederhergestellt. Für Details verweist das Unternehmen auf den Vorfall MO1550821 im Microsoft 365 Admin Center.
Microsoft-Aktie: Globale 365-Störung nach mehr als 24 Stunden behoben
Outlook, Teams und Copilot laufen wieder: Microsoft hat die weltweite Störung seiner Microsoft-365-Dienste beendet. Ursache war nach vorläufigen Angaben ein Problem bei einem Netzwerk-Upgrade, kein Cyberangriff. Ein Bericht soll folgen.
Der Ausfall
Welche Dienste waren betroffen?
Die Probleme begannen am Donnerstag, 12. November. Gestört war vor allem der Zugriff auf Postfächer in Exchange Online, dem E-Mail-Rückgrat hinter Outlook. Betroffen waren außerdem Funktionen von Microsoft Teams und Microsoft 365 Copilot sowie zentrale Verwaltungswerkzeuge. Auch Behörden in Japan, Singapur und den USA meldeten E-Mail-Probleme, und die Microsoft-365-Anbindungen von KI-Assistenten fielen zeitweise aus.
Damit während des Ausfalls keine Nachrichten verloren gehen, verlängerte Microsoft das Zeitfenster für die Zustellung von E-Mails auf 48 Stunden. Vor der endgültigen Entwarnung hatte der Konzern noch den Rückstau der aufgelaufenen Mails abgearbeitet.
Die Ursache
Cyberangriff oder Technikpanne?
Microsoft schließt einen Angriff aus. In einer Stellungnahme auf X sprach der Konzern von einem technischen Problem, das weder mit Cyberaktivität noch mit KI oder Agenten zusammenhänge, und entschuldigte sich bei Kunden und Partnern. Als vorläufige Ursache nennt Microsoft ein Problem, das bei einem früheren Ausbau der Netzwerkkapazität entstanden war und nach einer jüngsten Netzwerkänderung zutage trat. Ein Serverprozess sei dadurch überlastet worden, Server hätten keine Anfragen mehr verarbeitet.
Kein Cyberangriff
Microsoft sieht keine Hinweise auf böswillige Aktivitäten.
Netzwerk-Upgrade als Auslöser
Ein Fehler aus einem früheren Kapazitätsausbau wurde durch eine Netzwerkänderung sichtbar.
Bericht angekündigt
Ein vorläufiger Post-Incident-Report soll innerhalb von zwei Werktagen folgen.
Einordnung
Was bedeutet der Ausfall für die Aktie?
Microsoft 365 gehört zu den meistgenutzten Unternehmensplattformen weltweit. Entsprechend genau dürften Firmenkunden den angekündigten Bericht lesen. Finanziell ist der direkte Effekt eines solchen Ausfalls in der Regel begrenzt, solange Verträge und Service-Zusagen nicht in größerem Umfang berührt werden. Mögliche Gutschriften nach Service-Level-Vereinbarungen hat Microsoft bislang nicht beziffert. Die Microsoft-Aktie ist Schwergewicht in Nasdaq-100, S&P 500 und Dow Jones.
Häufige Fragen zur Microsoft-365-Störung
Funktionieren Outlook und Teams wieder? Ja. Microsoft meldete am 14. November 2026 die vollständige Wiederherstellung.
War es ein Hackerangriff? Nein. Microsoft spricht von einem technischen Problem im Zusammenhang mit einem Netzwerk-Upgrade.
Gingen E-Mails verloren? Microsoft hat das Zustellfenster auf 48 Stunden verlängert und den Rückstau abgearbeitet, damit Nachrichten zugestellt werden.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Microsoft-Aktie? MSFT an der Nasdaq, ISIN US5949181045.
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