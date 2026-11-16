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Microsoft-Aktie: Ein seit Juli schlummernder Fehler legte Outlook und Teams lahm – Microsoft legt die Ursachen offen

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

Microsoft hat die Ursache der weltweiten Störung von Outlook, Teams und Copilot aus der vergangenen Woche erklärt: Drei Faktoren lösten eine Kettenreaktion aus, auf dem Höhepunkt reagierten mehr als 80 Prozent der betroffenen Server nicht mehr.

Titelgrafik in Navy und Gold: Microsoft-Aktie: Alter Programmfehler legte Outlook und Teams lahm, mit Kennzahlen über 80 Prozent Server ohne Antwort, Fehler seit Juli, drei Ursachen
Bild: Grafik: aktiencheck.de (eigene Gestaltung)

Die Erklärung kommt vier Tage nach dem Chaos: Microsoft hat offengelegt, warum Outlook, Teams und weitere Dienste von Microsoft 365 in der vergangenen Woche weltweit über Stunden ausgefallen waren. Auslöser war ein Programmfehler, der seit Juli unentdeckt in der Infrastruktur steckte – und erst durch das Zusammentreffen mit zwei weiteren Faktoren zur Kettenreaktion wurde. Für die Microsoft-Aktie (Kürzel: MSFT, ISIN: US5949181045) ist es die Aufarbeitung eines der größten Cloud-Ausfälle des Jahres.

Die Ursachenanalyse veröffentlichte Microsoft-Manager Charles Lamanna am Montag in einem ausführlichen Beitrag auf der Plattform X; eine ausführlichere Fassung steht im Microsoft-365-Admin-Center.

Anteil der betroffenen Server, die auf dem Höhepunkt nicht mehr reagierten
über 80 %
Seitdem steckte der fehlerhafte Code in den Gateway-Servern
Juli
Faktoren, die zusammen die Kettenreaktion auslösten
3
Quelle: Microsoft-Ursachenanalyse laut dpa-AFX und Agenturberichten, 16.11.2026

Die Ursache

Was hat den Microsoft-Ausfall ausgelöst?

Laut Microsoft kamen drei Dinge zusammen. Erstens ein latenter Defekt in einer Korrektur, die speziell für die Netzwerk-Gateway-Server von Microsoft 365 entwickelt worden war. Das Update wurde ab Juli ausgerollt und lief über Monate unauffällig – der Fehler zeigte sich nur unter bestimmten Lastbedingungen.

Zweitens ein plötzlicher Lastanstieg auf dem Gateway, über das auch Exchange Online läuft. Drittens eine verringerte Serverkapazität, die für sich genommen laut Lamanna keine Auswirkungen gehabt hätte.

Agenturberichten zufolge hatte Teams rund 15 Stunden vor dem globalen Ausfall fälschlich vom Ausweich- auf das Haupt-Gateway umgeschaltet, zudem waren wegen eines separaten Problems vom Vortag etwa 14 Prozent der Gateway-Kapazität nicht verfügbar.

Das Zusammenspiel war fatal: Unter der hohen Last und mit weniger Kapazität lief das Gateway in den alten Fehler, Anfragen stauten sich, bis die Server nicht mehr antworteten. Weil Nutzer automatisch auf die verbleibenden Verbindungspunkte umgeleitet wurden, wuchs der Druck dort weiter. Auf dem Höhepunkt am Donnerstagabend reagierten mehr als 80 Prozent der betroffenen Maschinen nicht mehr.

Es tut uns zutiefst leid, welche Folgen das für alle unsere Kunden hatte.

Charles Lamanna, Microsoft, auf X (übersetzt)

Die Folgen

Warum dauerte die Wiederherstellung so lange?

Die Störung begann am Donnerstag, 12. November, zunächst bei Nutzern in Nord- und Südamerika und weitete sich dann global aus. Betroffen waren neben Exchange Online und Outlook auch Teams, SharePoint und Copilot. Die Rückkehr zum Normalbetrieb zog sich: Server, die wieder ans Netz gingen, wurden laut Microsoft sofort von aufgestauten Anfragen überrollt und fielen erneut aus. Für Exchange Online konnte der Konzern die fehlerhafte Änderung zudem nicht mit seinen üblichen Mechanismen zurücknehmen.

Microsoft entwickelte schließlich ein neues Update, das den Defekt behebt und eine kontrollierte Wiederinbetriebnahme großer Infrastrukturblöcke erlaubt. Hinweise auf einen Angriff gab es nach Angaben des Unternehmens nicht.

Einordnung

Was bedeutet die Panne für die Microsoft-Aktie?

Microsoft 365 ist für Unternehmen, Behörden, Schulen und Gesundheitseinrichtungen kritische Infrastruktur – entsprechend groß war die Aufmerksamkeit. Die offene Ursachenanalyse ist ein Versuch, Vertrauen zurückzugewinnen. Zugleich zeigt der Fall, wie ein über Monate unauffälliger Fehler unter Last zum Großausfall werden kann. Konkrete finanzielle Folgen, etwa pauschale Gutschriften für Kunden, hat Microsoft bislang nicht genannt. Einen abschließenden Bericht zur Störung hat der Konzern angekündigt.

FAQ zur Microsoft-Aktie und zur 365-Störung

Was war die Ursache der Microsoft-365-Störung? Ein seit Juli in Gateway-Servern schlummernder Softwarefehler, der durch einen Lastanstieg und reduzierte Kapazität ausgelöst wurde.

Wie viele Server waren betroffen? Auf dem Höhepunkt reagierten laut Microsoft mehr als 80 Prozent der relevanten Maschinen nicht mehr.

War es ein Hackerangriff? Nein, nach Angaben von Microsoft gab es keine Hinweise auf böswillige Aktivitäten.

Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Microsoft-Aktie gehandelt? Unter dem Kürzel MSFT (Nasdaq) und der ISIN US5949181045.

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