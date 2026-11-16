Microsoft-Aktie: Ein seit Juli schlummernder Fehler legte Outlook und Teams lahm – Microsoft legt die Ursachen offen

Die Erklärung kommt vier Tage nach dem Chaos: Microsoft hat offengelegt, warum Outlook, Teams und weitere Dienste von Microsoft 365 in der vergangenen Woche weltweit über Stunden ausgefallen waren. Auslöser war ein Programmfehler, der seit Juli unentdeckt in der Infrastruktur steckte – und erst durch das Zusammentreffen mit zwei weiteren Faktoren zur Kettenreaktion wurde. Für die Microsoft-Aktie (Kürzel: MSFT, ISIN: US5949181045) ist es die Aufarbeitung eines der größten Cloud-Ausfälle des Jahres.

Die Ursachenanalyse veröffentlichte Microsoft-Manager Charles Lamanna am Montag in einem ausführlichen Beitrag auf der Plattform X; eine ausführlichere Fassung steht im Microsoft-365-Admin-Center.