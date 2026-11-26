Ist die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) trotz milliardenschwerer Investitionen in künstliche Intelligenz eine der attraktivsten Wachstumschancen an der Wall Street? Die renommierte DZ BANK setzt weiterhin auf den amerikanischen Technologiegiganten und dessen enormes Potenzial im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In seiner aktuellen Microsoft-Aktienanalyse vom 24.11.2026 bestätigt Analyst Axel Herlinghaus das Rating "kaufen" sowie den unveränderten fairen Aktienwert von 660 USD. Beim Mittwochsschlusskurs von 489,93 USD an der NASDAQ, einem Tagesverlust von 1,2 Prozent, ergibt sich daraus ein bemerkenswertes rechnerisches Aufwärtspotenzial von 34,71 Prozent. Besonders spannend: Axel Herlinghaus von der DZ BANK sieht die KI-Wachstumsgeschichte von Microsoft weiterhin als intakt an. Der zunehmende Verbrauch von KI-Token beschleunige das Wachstum der Cloud-Plattform Azure, während die kommerzielle Verwertung künstlicher Intelligenz im Anwendungsgeschäft zunehmend an Dynamik gewinne. Könnte Microsoft mit dieser Kombination aus Cloud-Infrastruktur, intelligenten Softwareagenten und milliardenschweren Unternehmenskundenbeziehungen zum großen Gewinner der nächsten Phase der KI-Revolution werden?
Microsoft Aktie: DZ BANK setzt auf die milliardenschwere KI-Revolution
Wird der KI-Gigant zum Börsenüberflieger?
DZ BANK bleibt optimistisch: Rating "kaufen" und Kursziel 660 USD bestätigt
Die aktuelle Microsoft-Aktienanalyse von Axel Herlinghaus sendet ein deutliches Signal an die Anleger. Trotz der Diskussionen über die Wirtschaftlichkeit milliardenschwerer KI-Investitionen hält die DZ BANK an ihrer positiven Einschätzung fest. Bereits am 2. November 2026 hatte Axel Herlinghaus den fairen Aktienwert von 625 auf 660 USD angehoben und das Rating "kaufen" bestätigt. Damals verwies der Analyst auf das beschleunigte Wachstum von Azure und die zunehmend breitere Monetarisierung künstlicher Intelligenz. Auch die Weiterentwicklung des KI-Assistenten Copilot und der strategische Übergang zu einer Kombination aus Abonnement- und verbrauchsabhängigen Erlösen spielten eine wichtige Rolle. In seiner jüngsten Microsoft-Aktienanalyse sieht Axel Herlinghaus diese Entwicklung weiterhin positiv. Das unveränderte Kursziel von 660 USD, das die DZ BANK offiziell als fairen Aktienwert bezeichnet, reflektiert die Erwartung einer nachhaltigen Wertsteigerung durch das KI-Geschäft.
Token-Verbrauch als neuer Wachstumsmotor: Warum Azure immer wichtiger wird
Ein zentrales Argument der Microsoft-Aktienanalyse von Axel Herlinghaus betrifft den steigenden Verbrauch sogenannter Token. Dabei handelt es sich um Verarbeitungseinheiten, die KI-Modelle beispielsweise bei der Analyse von Texten oder der Generierung von Antworten verwenden. Je intensiver Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen, desto größer kann der Bedarf an entsprechender Rechenleistung werden. Microsoft profitiert davon über seine Cloud-Plattform Azure und die darauf angebotenen KI-Dienstleistungen. Während klassische Softwareabonnements überwiegend auf einer festen monatlichen Gebühr basieren, eröffnen verbrauchsabhängige KI-Dienste zusätzliche Umsatzmöglichkeiten. Besonders interessant wird diese Entwicklung durch autonome KI-Agenten, die komplexe Aufgaben bearbeiten und dabei zahlreiche Modellanfragen auslösen können. Für Microsoft könnte dadurch eine neue Erlösquelle entstehen, deren Wachstum nicht ausschließlich von der Zahl zusätzlicher Softwarekunden abhängt. Genau diese zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz bildet einen wichtigen Baustein der optimistischen Einschätzung von Axel Herlinghaus und der DZ BANK.
Azure-Wachstum von 48 Prozent: Microsoft liefert beeindruckende Zahlen
Die jüngsten Geschäftszahlen unterstreichen die Dynamik des Cloud-Geschäfts. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte Microsoft den Azure-Umsatz um 48 Prozent auf rund 33,17 Milliarden USD. Die gesamten Microsoft-Cloud-Erlöse erreichten 63,9 Milliarden USD, ein Plus von 30 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der KI-Plattform Foundry, deren Umsatz sich nach Angaben des Managements gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdreifachte. Eine effizientere Nutzung der verfügbaren Grafikprozessoren sowie höhere Erlöse je Token unterstützten das Wachstum. Diese Entwicklung passt zur Argumentation von Axel Herlinghaus, wonach der zunehmende Token-Verbrauch das Azure-Geschäft antreibe. Sollte Microsoft die hohe Nachfrage weiterhin in steigende Umsätze und attraktive Margen umwandeln können, könnte sich die Cloud-Plattform als entscheidender langfristiger Kurstreiber erweisen.
Microsoft verdient Milliarden: Die operative Ertragskraft beeindruckt
Auch auf Konzernebene zeigt Microsoft eine bemerkenswerte finanzielle Stärke. Der Gesamtumsatz erhöhte sich im Septemberquartal um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden USD. Das operative Ergebnis stieg um 21 Prozent auf 45,9 Milliarden USD. Der ausgewiesene Nettogewinn verbesserte sich um 32 Prozent auf 36,6 Milliarden USD. Bereinigt um die Auswirkungen der OpenAI-Beteiligung erhöhte sich der Nettogewinn um 18 Prozent auf 36,4 Milliarden USD. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie erreichte 4,89 USD. Microsoft erzielte damit eine operative Marge von knapp 50 Prozent. Trotz der erheblichen Investitionen in künstliche Intelligenz gelingt es dem Technologiekonzern bislang, seine außergewöhnliche Profitabilität aufrechtzuerhalten. Für die fundamentale Einordnung der Microsoft-Aktienanalyse der DZ BANK mit dem Rating "kaufen" und dem Kursziel von 660 USD ist diese Kombination aus Wachstum und Ertragskraft von erheblicher Bedeutung.
Copilot: Wird aus dem KI-Assistenten die nächste große Geldmaschine?
Neben Azure sieht Axel Herlinghaus von der DZ BANK in der zunehmenden Monetarisierung künstlicher Intelligenz im Anwendungsgeschäft einen weiteren wichtigen Wachstumstreiber. Microsoft verfügt mit Microsoft 365, Teams, Dynamics und GitHub über ein außergewöhnlich umfangreiches Software-Ökosystem. Durch die Integration von Copilot kann der Technologiekonzern zusätzliche KI-Funktionen direkt innerhalb etablierter Arbeitsabläufe anbieten. Unternehmen könnten dadurch beispielsweise ihre Dokumentenerstellung automatisieren, umfangreiche Datenbestände analysieren, Software schneller entwickeln und administrative Prozesse effizienter gestalten. Für Microsoft eröffnet sich die Möglichkeit, zusätzliche Abonnementerlöse und verbrauchsabhängige Einnahmen zu erzielen. Besonders attraktiv wäre eine Entwicklung, bei der Kunden zunächst einzelne KI-Anwendungen nutzen und anschließend weitere intelligente Funktionen erwerben. Der wirtschaftliche Erfolg dürfte allerdings davon abhängen, ob die erzielten Produktivitätssteigerungen die zusätzlichen Kosten für Unternehmenskunden rechtfertigen.
Intelligente Softwareagenten könnten das Geschäftsmodell revolutionieren
Aus redaktioneller Sicht liegt eine besonders spannende langfristige Chance in der zunehmenden Verbreitung autonomer KI-Agenten. Während herkömmliche KI-Assistenten vor allem auf einzelne Anfragen reagieren, können intelligente Agenten mehrstufige Arbeitsabläufe unterstützen und verschiedene Anwendungen miteinander verbinden. Microsoft besitzt durch seine starke Stellung bei Unternehmenssoftware günstige Voraussetzungen, entsprechende Technologien in bestehende IT-Umgebungen zu integrieren. Ein Unternehmen, das beispielsweise KI-Agenten für Kundenservice, Vertrieb, Softwareentwicklung und Datenanalyse einsetzt, könnte gleichzeitig zusätzliche Microsoft-Lizenzen erwerben und mehr Azure-Rechenleistung beanspruchen. Damit würde Microsoft potenziell auf mehreren Ebenen an derselben KI-Anwendung verdienen. Die entscheidende Herausforderung besteht darin, sichere, zuverlässige und wirtschaftlich attraktive Lösungen bereitzustellen. Gelingt dies, könnte die agentenbasierte künstliche Intelligenz das Wachstum des Technologiekonzerns über viele Jahre unterstützen.
677 Milliarden USD an vertraglich zugesicherten künftigen Leistungen
Ein bemerkenswerter Indikator für die langfristige Nachfrage ist das Volumen der noch nicht erfüllten kommerziellen Leistungsverpflichtungen, das Microsoft mit 677 Milliarden USD beziffert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg von 73 Prozent. Diese Kennzahl umfasst vertraglich vereinbarte Erlöse, die erst in zukünftigen Perioden realisiert werden. Nach Angaben des Managements sollen rund 30 Prozent davon innerhalb der kommenden zwölf Monate als Umsatz verbucht werden. Allerdings blieb das Gesamtvolumen gegenüber dem unmittelbar vorausgegangenen Quartal nahezu unverändert. Zudem verringerte sich das kommerzielle Buchungsvolumen im Vorjahresvergleich um 12 Prozent. Anleger sollten deshalb nicht ausschließlich auf die beeindruckende Höhe der Leistungsverpflichtungen achten, sondern auch deren Zusammensetzung, Laufzeiten und tatsächliche Umsatzrealisierung verfolgen. Die langfristige Nachfrageperspektive bleibt attraktiv, doch das zukünftige Wachstum ist keineswegs garantiert.
Milliardenschwere KI-Investitionen: Die Schattenseite der Microsoft-Erfolgsgeschichte
Trotz der optimistischen Microsoft-Aktienanalyse von Axel Herlinghaus dürfen Anleger die finanziellen Risiken der KI-Expansion nicht unterschätzen. Der Aufbau neuer Rechenzentren, der Erwerb leistungsfähiger Grafikprozessoren und die Entwicklung moderner KI-Infrastruktur erfordern erhebliche Investitionen. Diese belasten zunächst den freien Cashflow und können über steigende Abschreibungen auch die zukünftige Ergebnisentwicklung beeinträchtigen. Hinzu kommen Kosten für Energieversorgung, Kühlung, Netzwerkinfrastruktur und hoch qualifizierte Mitarbeiter. Sollten die zusätzlichen KI-Umsätze langsamer wachsen als die dafür erforderlichen Investitionen, könnte die Kapitalrendite unter Druck geraten. Eine nachhaltige Steigerung der Profitabilität je Token wäre deshalb mindestens ebenso wichtig wie ein steigendes Nutzungsvolumen. Die DZ BANK bewertet die KI-Perspektiven von Microsoft weiterhin positiv. Aus redaktioneller Sicht bleibt die wirtschaftliche Effizienz der Investitionen jedoch ein entscheidender Risikofaktor.
OpenAI, Amazon und Google: Microsoft steht vor einem globalen Technologiewettlauf
Die Zusammenarbeit mit OpenAI hat Microsoft eine bedeutende Position im Wettbewerb um künstliche Intelligenz verschafft. Gleichzeitig entstehen daraus strategische und finanzielle Abhängigkeiten. Microsoft muss seine technologische Stärke auch unabhängig von einzelnen KI-Modellanbietern ausbauen. Mit Amazon Web Services und Google Cloud verfügt der Konzern über finanzstarke Wettbewerber, die ebenfalls massiv in künstliche Intelligenz investieren. Dazu kommen spezialisierte Anbieter von KI-Infrastruktur, Sprachmodellen und Unternehmenssoftware. Sinkende Preise für KI-Rechenleistung könnten langfristig die Margen unter Druck setzen. Microsoft besitzt allerdings durch die enge Verknüpfung seiner Cloud-Infrastruktur mit weitverbreiteten Unternehmensanwendungen einen wichtigen Wettbewerbsvorteil. Entscheidend dürfte sein, ob der Konzern seinen Kunden dauerhaft einen überzeugenden wirtschaftlichen Mehrwert bieten und gleichzeitig die Kosten der KI-Nutzung reduzieren kann.
Microsoft bleibt eine Cashflow-Maschine mit attraktiver Aktionärspolitik
Ein bedeutender Vorteil gegenüber zahlreichen jüngeren KI-Unternehmen besteht darin, dass Microsoft bereits über etablierte und hochprofitable Geschäftsmodelle verfügt. Wiederkehrende Softwareerlöse, langfristige Unternehmenskundenbeziehungen und eine breite Produktpalette schaffen eine solide finanzielle Grundlage für zusätzliche Wachstumsinvestitionen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 führte Microsoft seinen Aktionären insgesamt 10,2 Milliarden USD über Dividenden und Aktienrückkäufe zu. Allerdings entwickeln sich nicht sämtliche Geschäftsbereiche gleichermaßen dynamisch. Die Erlöse mit Windows-OEM-Lizenzen und Geräten gingen um 22 Prozent zurück, während die Umsätze mit Xbox-Inhalten und Dienstleistungen um 2 Prozent sanken. Damit gewinnt das Cloud- und Anwendungsgeschäft für die langfristige Konzernentwicklung zusätzlich an Bedeutung.
Kursziel 660 USD: So attraktiv ist das rechnerische Kurspotenzial
Beim Mittwochsschlusskurs von 489,93 USD ergibt sich gegenüber dem von Axel Herlinghaus bestätigten fairen Aktienwert von 660 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 34,71 Prozent. Das entspricht einem möglichen Kursgewinn von 170,07 USD je Aktie. Ein Investment im Gegenwert von 10.000 USD würde bei Erreichen des Bewertungsziels vor Dividenden, Steuern und Transaktionskosten auf rund 13.471 USD anwachsen. Allerdings setzt eine entsprechende Kursentwicklung voraus, dass Microsoft die hohen Erwartungen an sein Cloud- und KI-Geschäft erfüllen kann. Enttäuschungen beim Umsatzwachstum, unerwartet hohe Investitionsausgaben oder steigende Kapitalmarktzinsen könnten die Annäherung an das Kursziel erschweren.
Fazit der Microsoft-Aktienanalyse: KI-Revolution eröffnet enormes Potenzial
Die Microsoft-Aktienanalyse der DZ BANK vom 24.11.2026 liefert ein überzeugendes positives Signal. Analyst Axel Herlinghaus bestätigt das Rating "kaufen" sowie den unveränderten fairen Aktienwert von 660 USD. Seine wichtigsten Argumente sind die weiterhin intakte KI-Wachstumsgeschichte, der steigende Token-Verbrauch bei Azure und die zunehmende Monetarisierung künstlicher Intelligenz im Anwendungsgeschäft. Fundamental sprechen zudem die hohe operative Profitabilität, die starke Marktposition und die umfangreichen vertraglichen Leistungsverpflichtungen für Microsoft. Risiken ergeben sich insbesondere aus den milliardenschweren Investitionen, dem intensiven Wettbewerb und den hohen Erwartungen des Kapitalmarktes. Beim Referenzkurs von 489,93 USD signalisiert die Aktienanalyse ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 34,71 Prozent. Sollte Microsoft seine technologische Führungsposition nachhaltig in profitable KI-Umsätze verwandeln, könnte die Aktie zu den großen Gewinnern der nächsten Phase der digitalen Revolution gehören. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr allein, wie intelligent künstliche Intelligenz wird, sondern wie profitabel Microsoft sie verkaufen kann.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 26. November 2026
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