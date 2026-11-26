Die Microsoft-Aktienanalyse der DZ BANK vom 24.11.2026 liefert ein überzeugendes positives Signal. Analyst Axel Herlinghaus bestätigt das Rating "kaufen" sowie den unveränderten fairen Aktienwert von 660 USD. Seine wichtigsten Argumente sind die weiterhin intakte KI-Wachstumsgeschichte, der steigende Token-Verbrauch bei Azure und die zunehmende Monetarisierung künstlicher Intelligenz im Anwendungsgeschäft. Fundamental sprechen zudem die hohe operative Profitabilität, die starke Marktposition und die umfangreichen vertraglichen Leistungsverpflichtungen für Microsoft. Risiken ergeben sich insbesondere aus den milliardenschweren Investitionen, dem intensiven Wettbewerb und den hohen Erwartungen des Kapitalmarktes. Beim Referenzkurs von 489,93 USD signalisiert die Aktienanalyse ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 34,71 Prozent. Sollte Microsoft seine technologische Führungsposition nachhaltig in profitable KI-Umsätze verwandeln, könnte die Aktie zu den großen Gewinnern der nächsten Phase der digitalen Revolution gehören. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr allein, wie intelligent künstliche Intelligenz wird, sondern wie profitabel Microsoft sie verkaufen kann.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 26. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.