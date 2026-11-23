Die 500-Dollar-Marke ist zurückerobert. Die Microsoft Aktie steigt vorbörslich um 17,46 Dollar oder 3,60 Prozent auf 501,98 Dollar. Am Freitag hatte sie noch bei 484,52 Dollar geschlossen. Damit gehört der Softwarekonzern zu den fünf stärksten Werten im Dow Jones, dessen Futures nach der schwächsten Woche seit 2020 um rund 1,9 Prozent zulegen. Die KI-Schwergewichte führen die Erholung an, und Microsoft ist mittendrin.
Microsoft Aktie: Zurück über 500 Dollar – ist der Boden jetzt gefunden?
Wochenlang wurde die Microsoft Aktie für ihre KI-Milliarden abgestraft, zum Wochenstart springt sie vorbörslich um 3,60 Prozent auf 501,98 Dollar. Was hinter der Erholung steckt, warum Anleger an der Rendite der Investitionen zweifeln und welche Marken jetzt zählen.
Der Absturz
Wie die Microsoft Aktie unter Druck geriet
Die vergangenen Wochen waren für Microsoft-Aktionäre schmerzhaft. Zum Start der Hauskonferenz Ignite am 17. November fiel die Microsoft Aktie auf 496,51 Dollar und damit auf ein Sieben-Wochen-Tief, am Freitag rutschte sie im allgemeinen Ausverkauf sogar darunter. Der Kern der Sorge: Die Investitionen in Rechenzentren stiegen zuletzt auf 45,2 Milliarden Dollar pro Quartal, während der freie Cashflow um 27 Prozent sank. Dazu kam ein mehrtägiger Ausfall von Microsoft 365, der viele Geschäftskunden traf.
Die Copilot-Frage
Zahlen Kunden für die KI im Büro?
Besonders aufmerksam verfolgen Anleger, ob sich die KI-Assistenten im Büro rechnen. Berichten zufolge wollen manche Einkäufer die Zahl ihrer Copilot-Lizenzen reduzieren. Gleichzeitig öffnet Microsoft sein Office-Paket für fremde KI-Modelle und hat unter anderem Claude von Anthropic integriert. Das kann die Attraktivität des Angebots erhöhen, zeigt aber auch: Bei der KI im Büro ist Microsoft nicht mehr allein.
Die Stärke
Azure wächst fast um die Hälfte
Der stärkste Trumpf der Microsoft Aktie bleibt die Cloud. Azure wuchs zuletzt um 48 Prozent, getrieben von der Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen. Genau dafür fließen die Milliarden in neue Rechenzentren wie Fairwater bei Atlanta. Solange die Nachfrage das Angebot übersteigt, lässt sich das Investitionstempo begründen. Kippt diese Rechnung, dürfte der Druck auf die Aktie zurückkehren.
Einordnung der Redaktion: Die Rückkehr über 500 Dollar ist für die Microsoft Aktie charttechnisch und psychologisch wichtig. Ob es mehr als eine Erleichterung nach dem Ausverkauf ist, hängt an einer Frage: Gelingt es Microsoft, die gewaltigen Investitionen über Azure und Copilot in steigende Gewinne zu verwandeln? Hält die Aktie im regulären Handel über dem Tief vom 17. November bei 496,51 Dollar, wäre das ein erstes Zeichen der Stabilisierung.
FAQ
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie
Warum steigt die Microsoft Aktie heute?
Nach dem Ausverkauf der Vorwoche erholen sich die Tech-Werte. Die Microsoft Aktie springt dabei vorbörslich wieder über die Marke von 500 Dollar.
Warum war die Microsoft Aktie zuletzt so schwach?
Anleger zweifeln, ob sich die hohen Investitionen in Rechenzentren rechnen. Zudem sank der freie Cashflow, und ein mehrtägiger Ausfall von Microsoft 365 belastete.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Microsoft Aktie?
ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF (Deutschland), US-Handelssymbol MSFT (Nasdaq).
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