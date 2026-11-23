Einordnung der Redaktion: Die Rückkehr über 500 Dollar ist für die Microsoft Aktie charttechnisch und psychologisch wichtig. Ob es mehr als eine Erleichterung nach dem Ausverkauf ist, hängt an einer Frage: Gelingt es Microsoft, die gewaltigen Investitionen über Azure und Copilot in steigende Gewinne zu verwandeln? Hält die Aktie im regulären Handel über dem Tief vom 17. November bei 496,51 Dollar, wäre das ein erstes Zeichen der Stabilisierung.