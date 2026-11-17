Die runde Marke wackelt: Die Microsoft Aktie (Ticker MSFT, Nasdaq; ISIN US5949181045) gehört am Dienstagmittag zu den größten Dow Jones Verlierern. Gegen 12:46 Uhr Ortszeit (18:46 Uhr MEZ) notiert sie bei 500,28 US-Dollar, ein Minus von 3,42 Prozent. Im Tief war das Papier laut Yahoo Finance bis auf 496,51 US-Dollar gefallen. Laut Reuters hatte das Minus am Vormittag gegen 10:40 Uhr erst bei 1,2 Prozent gelegen. Eine eigene negative Unternehmensnachricht gibt es nicht. Der Kursrutsch fällt auf den ersten Tag der Entwicklerkonferenz Ignite, auf der Konzernchef Satya Nadella die neuesten KI-Produkte vorstellt.
Microsoft Aktie Dow Jones Verlierer: Ignite-Auftakt im Ausverkauf, Kurs zeitweise unter 500 Dollar – was muss Nadella beim Copilot liefern?
Die Microsoft Aktie ist im Mittagshandel am 17.11.2026 viertgrößter Dow Jones Verlierer: Gegen 12:46 Uhr New Yorker Zeit (18:46 Uhr MEZ) fällt sie um 3,42 Prozent auf 500,28 US-Dollar, zeitweise rutschte sie unter die 500-Dollar-Marke. Ausgerechnet am ersten Tag der Hauskonferenz Ignite trifft der Software-Ausverkauf vor dem Anthropic-Börsengang auch den Softwareriesen.
Dow Jones Verlierer am Mittag
Warum fällt die Microsoft Aktie heute unter Druck?
Der wichtigste Belastungsfaktor ist der Ausverkauf im Software-Sektor. Laut Yahoo Finance verkaufen Fonds vor dem Börsengang von Anthropic, der bis zu rund 64 Milliarden US-Dollar einbringen könnte, gezielt Software-Aktien, um Kapital freizumachen. Salesforce verliert fast zehn Prozent, ServiceNow und Workday geben ebenfalls deutlich nach. Microsoft gilt zwar als einer der großen KI-Profiteure, verkauft aber mit Microsoft 365 und Copilot ebenfalls Software pro Nutzer – und Anthropic tritt mit eigenen Assistenten für Büroarbeit zunehmend als Konkurrent auf. Nach Einschätzung der Redaktion ist das der Grund, warum der Markt Microsoft heute in den Sog der Software-Werte zieht.
Kapitalabzug vor dem Anthropic-Börsengang
Fonds trennen sich von Software-Aktien, um Mittel für die Rekord-Emission freizumachen.
Copilot unter Beweisdruck
Seit Juli hat Microsoft keine neue Zahl zu den zahlenden Copilot-Nutzern genannt.
Zinsdruck
Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen über 5,1 Prozent, Fed-Präsident Musalem fordert Zinserhöhungen.
Nervosität vor Nvidia
Die Quartalszahlen des Chipkonzerns am Abend gelten als Gradmesser für KI-Investitionen.
Ignite 2026
Was erwartet der Markt von Nadellas Ignite-Auftritt?
Die Ignite läuft vom 17. bis 20. November im Moscone Center in San Francisco, Nadella eröffnete sie am Dienstagvormittag mit seiner Keynote. Im Mittelpunkt steht für Anleger die Frage, ob Microsoft eine neue Zahl zu den zahlenden Copilot-Nutzern nennt. Die Entwicklung war bislang steil: rund 15 Millionen im Januar, mehr als 20 Millionen im April, mehr als 30 Millionen im Juli. Bei den Quartalszahlen am 28. Oktober gab es jedoch kein Update. Ohne neue Belege für die Monetarisierung der KI-Investitionen fällt es dem Markt schwerer, die hohen Ausgaben für Rechenzentren zu rechtfertigen.
Zusätzlich verunsichern laut Branchenberichten Störungen bei Outlook und Teams sowie eine Netzstörung beim US-Geheimdienst NSA. Ein US-Regierungsvertreter erklärte laut Reuters, die jüngsten technischen Probleme stünden nicht im Zusammenhang mit Cyberangriffen.
Chartbild
Wie weit ist die Microsoft Aktie vom Rekord entfernt?
Noch Anfang November war die Microsoft Aktie auf Rekordkurs: Am 4. November schloss sie bei 555,80 US-Dollar. Mit dem heutigen Kurs hat sie seitdem nach eigener Rechnung rund 10 Prozent verloren. Die Marke von 500 US-Dollar wird damit zur charttechnischen Bewährungsprobe – zeitweise wurde sie heute bereits unterschritten.
|Rang
|Dow Jones Gewinner
|Veränderung
|Dow Jones Verlierer
|Veränderung
|1
|Honeywell
|+1,74 %
|Salesforce
|−9,72 %
|2
|McDonald's
|+0,92 %
|IBM
|−4,04 %
|3
|Walt Disney
|+0,89 %
|UnitedHealth
|−3,69 %
|4
|3M
|+0,05 %
|Microsoft
|−3,42 %
|5
|Cisco Systems
|+0,04 %
|JPMorgan Chase
|−2,42 %
Kurse in US-Dollar, Veränderung zum Schluss vom 16.11.2026, Stand gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ). Abstände auf den Plätzen 4 bis 6 der Gewinner und 5 bis 6 der Verlierer betragen nur Hundertstelprozentpunkte.
Quelle: Investing.com; Gegencheck Yahoo Finance (12:33 Uhr ET)
Was sollten Anleger bei der Microsoft Aktie jetzt beachten?
Die Ignite läuft bis Freitag – weitere Ankündigungen sind möglich. Am Abend legt Nvidia Zahlen vor, am Donnerstag folgt der Anthropic-Börsengang. Beides dürfte über die Richtung des gesamten Technologiesektors in den nächsten Tagen mitentscheiden.
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie
Warum fällt die Microsoft Aktie heute? Eine eigene negative Nachricht gibt es nicht. Fonds verkaufen laut Yahoo Finance Software-Aktien vor dem Anthropic-Börsengang; zudem wartet der Markt auf neue Copilot-Nutzerzahlen von der Ignite.
Ist die Microsoft Aktie heute Dow Jones Verlierer? Ja. Gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ) liegt sie mit −3,42 Prozent auf 500,28 US-Dollar auf Rang vier der Dow Jones Verlierer.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Microsoft Aktie gehandelt? Ticker MSFT an der Nasdaq, ISIN US5949181045.
Wann findet die Microsoft Ignite statt? Vom 17. bis 20. November 2026 in San Francisco.
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