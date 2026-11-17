Der wichtigste Belastungsfaktor ist der Ausverkauf im Software-Sektor. Laut Yahoo Finance verkaufen Fonds vor dem Börsengang von Anthropic, der bis zu rund 64 Milliarden US-Dollar einbringen könnte, gezielt Software-Aktien, um Kapital freizumachen. Salesforce verliert fast zehn Prozent, ServiceNow und Workday geben ebenfalls deutlich nach. Microsoft gilt zwar als einer der großen KI-Profiteure, verkauft aber mit Microsoft 365 und Copilot ebenfalls Software pro Nutzer – und Anthropic tritt mit eigenen Assistenten für Büroarbeit zunehmend als Konkurrent auf. Nach Einschätzung der Redaktion ist das der Grund, warum der Markt Microsoft heute in den Sog der Software-Werte zieht.