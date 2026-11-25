Bei Microsoft herrscht Ausnahmezustand. Nach dem 24-stündigen Ausfall von Microsoft 365 am 12. und 13. November hat der Konzern intern einen sogenannten Code Red ausgerufen, die höchste und dringlichste Alarmstufe. Das geht aus internen Memos hervor, über die die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die Microsoft Aktie reagierte gelassen und schloss am Dienstag mit einem leichten Plus bei 496,13 Dollar.
Microsoft Aktie: „Code Red“ in Redmond – interne Memos zeigen das Ausmaß der historischen Office-Panne
24 Stunden ohne Outlook, Teams und Copilot: Nach dem größten Ausfall in der Geschichte von Exchange Online ruft Microsoft intern die höchste Alarmstufe aus. Das zeigen Memos, über die Reuters berichtet. Das Ziel: Störungen künftig weltweit binnen einer Stunde beheben. Was das für die Microsoft Aktie bedeutet.
Der Ausfall
Regierungen, Börsenhändler und Airlines betroffen
Betroffen waren Exchange Online, Outlook, Teams, der KI-Assistent Copilot und weitere Dienste. Regierungen in Australien, Japan und den USA mussten mit den Störungen leben, Handelsfirmen arbeiteten verzögert, bei Fluggesellschaften war die Kommunikation gestört. Als Ursache nennt Microsoft einen unentdeckten Skalierungsfehler in Windows, der bereits im Juli eingeführt worden war. Einen Cyberangriff oder fehlerhafte KI-Agenten schließt der Konzern aus.
Jason Henderson, Präsident von Microsoft 365 Core, bezeichnete den Vorfall als den folgenreichsten für Kunden in der Geschichte von Exchange Online. Wie chaotisch es zuging, zeigt eine Zahl: Die Krisenhelfer tauschten mehr als 11.000 Nachrichten in elf Teams-Chats aus. Laut einem Memo räumte Topmanager Charles Lamanna ein, die betroffene Komponente habe seit etwa einem Jahrzehnt eine inakzeptable Fehlerquote.
Der Plan
Was Code Red konkret bedeutet
Managerin Amanda Silver beschreibt in ihrem Memo fünf Arbeitsstränge. Dazu gehören das gezielte Abwerfen von Last, die geografische Aufteilung des Datenverkehrs und schnellere Wege zur Wiederherstellung. Künftig sollen Störungen weltweit innerhalb einer Stunde behoben sein. KI-Agenten sollen helfen, Systemdaten schneller auszuwerten. Henderson leitet nun tägliche Krisensitzungen. Konzernchef Satya Nadella hatte sich bereits öffentlich für die Störung entschuldigt.
Für ein Unternehmen, das die KI-Zukunft verkaufen will, ist Verlässlichkeit das eigentliche Produkt.
Die Bedeutung
Warum die Microsoft Aktie trotzdem stabil bleibt
An der Börse hat die Panne bislang kaum Spuren hinterlassen. Microsoft 365 ist für viele Unternehmen unverzichtbar, ein Anbieterwechsel ist teuer und aufwendig. Das Risiko liegt woanders: Im britischen Parlament wurde bereits über den Ausfall und die Abhängigkeit von kritischer digitaler Infrastruktur debattiert. Wenn Regierungen und Aufsichtsbehörden strengere Regeln verlangen, könnte das für die Microsoft Aktie langfristig zum Thema werden.
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie
Was bedeutet Code Red bei Microsoft?
Code Red ist die höchste interne Alarmstufe. Sie macht die Vermeidung und schnellere Behebung großer Ausfälle zur obersten Priorität der zuständigen Teams.
Was war die Ursache des Microsoft-365-Ausfalls?
Laut Microsoft ein unentdeckter Skalierungsfehler in Windows, der im Juli eingeführt wurde. Ein Cyberangriff war es nicht.
Wie hat die Microsoft Aktie reagiert?
Kaum. Am Dienstag schloss sie mit einem leichten Plus bei 496,13 Dollar.
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