Was bedeutet Code Red bei Microsoft?

Code Red ist die höchste interne Alarmstufe. Sie macht die Vermeidung und schnellere Behebung großer Ausfälle zur obersten Priorität der zuständigen Teams.

Was war die Ursache des Microsoft-365-Ausfalls?

Laut Microsoft ein unentdeckter Skalierungsfehler in Windows, der im Juli eingeführt wurde. Ein Cyberangriff war es nicht.

Wie hat die Microsoft Aktie reagiert?

Kaum. Am Dienstag schloss sie mit einem leichten Plus bei 496,13 Dollar.