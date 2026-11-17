Zuversicht trotz Pause: Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigt für die Microsoft-Aktie das Rating „Outperform“ und ein Kursziel von 722 US-Dollar. Zum Kurs von 517,99 US-Dollar zum Zeitpunkt der Analyse ergibt sich ein Potenzial von rund 39 Prozent.
Microsoft-Aktie: Bernstein bleibt bei Outperform – Ziel 722 Dollar
Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigt „Outperform“ für die Microsoft-Aktie mit einem Kursziel von 722 US-Dollar. Die großen Cloud-Anbieter warten nach den US-Wahlen laut seiner Studie zunächst ab.
Steckbrief
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- Microsoft Corporation
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- MSFT (Nasdaq)
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- Varun Govindaraj
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- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 722 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Bernstein zur Microsoft-Aktie
Hyperscaler warten ab – Govindaraj bleibt positiv
Varun Govindaraj untersucht die Folgen der US-Zwischenwahlen.
Die Zwischenwahlen zum US-Kongress hätten das Umfeld für den Bau von Rechenzentren verändert, schrieb Govindaraj in einer Branchenstudie. Für bereits genehmigte, finanzierte oder schon im Bau befindliche Projekte dürfte sich wohl nichts ändern. Bei künftigen Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann sie entstehen sollen.
Die großen Cloud-Anbieter, die sogenannten Hyperscaler, hätten deshalb zunächst eine abwartende Haltung eingenommen. Bei den Wahlen am 3. November stimmten Wähler laut einer von Al Jazeera zitierten Auswertung bei fast allen der 41 Abstimmungen über Rechenzentren gegen neue Anlagen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analyst Varun Govindaraj zu lesen ist:
Starkes Azure
Der Cloud-Dienst Azure wuchs im ersten Geschäftsquartal 2027 um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden US-Dollar.
Mehr Umsatz
Der Konzernumsatz stieg um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden US-Dollar.
Volle Bücher
Die kommerziellen Leistungsverpflichtungen wuchsen um 73 Prozent auf 677 Milliarden US-Dollar.
Abwartende Haltung
Hyperscaler wie Microsoft halten sich bei neuen Projekten laut Studie zunächst zurück.
Cloud wächst schneller
Der Umsatz mit Microsoft Cloud stieg um 30 Prozent auf 63,9 Milliarden US-Dollar, Finanzchefin Amy Hood sprach von einem starken Start ins Geschäftsjahr. Für das Dezember-Quartal erwartet Microsoft 96 bis 97,1 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Eine Microsoft-spezifische Begründung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein Autonomous LLP, Analyst Varun Govindaraj. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 16.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 722 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Microsoft Corporation (MSFT): Kaufen, Kursziel 722,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Varun Govindaraj, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP vom 16.11.2026, 18:11 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:10 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:10 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in MSFT.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Varun Govindaraj, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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