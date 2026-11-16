Die Cloud brummt wie lange nicht: Microsofts Azure-Geschäft wuchs zuletzt um 48 Prozent. Wells-Fargo-Analyst Michael Turrin bleibt für die Microsoft-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 750 US-Dollar. Zum Kurs von 520,80 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 44 Prozent.
Microsoft-Aktie: Azure wächst um 48 Prozent – Analyst sieht mehr als 40 Prozent Luft nach oben
Microsofts Cloud-Geschäft Azure wächst so schnell wie lange nicht. Wells-Fargo-Analyst Michael Turrin bleibt bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 750 US-Dollar. Zum Kurs von 520,80 US-Dollar sind das rund 44 Prozent Potenzial.
Steckbrief
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- Microsoft Corporation
- Handelssymbol
- MSFT (Nasdaq)
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- Michael Turrin
- Bank
- Wells Fargo
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 750 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Wells Fargo zur Microsoft-Aktie
Cloud und KI treiben – Turrin bleibt beim Kaufurteil
Michael Turrin bestätigt seine Kaufempfehlung. Das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres übertraf die Erwartungen.
Microsoft steigerte den Umsatz im Quartal bis Ende September um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg um 32 Prozent auf 36,6 Milliarden US-Dollar.
Erstmals nannte Microsoft den Azure-Umsatz in Dollar: 33,2 Milliarden US-Dollar im Quartal.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analyst Michael Turrin zu lesen ist:
Beschleunigtes Wachstum
Azure wuchs um 48 Prozent nach 42 Prozent im Vorquartal.
Riesiger Auftragsbestand
Der kommerzielle Auftragsbestand stieg um 73 Prozent auf 677 Milliarden US-Dollar.
KI kommt an
Die tägliche Nutzung von Copilot stieg laut Microsoft gegenüber dem Vorquartal um fast 50 Prozent.
Über den Erwartungen
Umsatz, Betriebsgewinn und Gewinn je Aktie übertrafen die eigenen Prognosen.
Gewaltige Investitionen
Microsoft investiert massiv in Rechenzentren. Die Ausgaben für Sachanlagen verdoppelten sich im Quartal auf 39,4 Milliarden US-Dollar.
Die Marge der Cloud sank leicht, weil der Anteil von Azure steigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst Michael Turrin. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 750 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Equity Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Microsoft Corporation (MSFT): Kaufen, Kursziel 750,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Michael Turrin, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 19:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 19:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Michael Turrin, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.