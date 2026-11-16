Microsoft-Aktie: Azure wächst um 48 Prozent – Analyst sieht mehr als 40 Prozent Luft nach oben

Microsoft steigerte den Umsatz im Quartal bis Ende September um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg um 32 Prozent auf 36,6 Milliarden US-Dollar.

Erstmals nannte Microsoft den Azure-Umsatz in Dollar: 33,2 Milliarden US-Dollar im Quartal.