Microsoft Aktie: Azure explodiert!

Die Microsoft-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer außergewöhnlich spannenden Ausgangslage. Der Konzern steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 19 % auf 92,3 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn wuchs um 21 % auf 45,9 Milliarden US-Dollar. Besonders beeindruckend entwickelte sich Azure mit einem Umsatzplus von 48 %. Gleichzeitig stieg der vertraglich gesicherte Auftragsbestand im Geschäftskundenbereich um 73 % auf 677 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen verdeutlichen, wie stark Microsoft von der zunehmenden Bedeutung künstlicher Intelligenz und Cloud-Infrastruktur profitiert. Allerdings zeigen der Umsatzrückgang von 22 % bei Windows-OEM-Lizenzen und Geräten sowie die enormen Investitionsanforderungen, dass die Geschäftsentwicklung nicht frei von Risiken ist. Die Analysten bleiben überwiegend optimistisch. Wells Fargo nennt mit 750 US-Dollar das höchste der betrachteten Kursziele und signalisiert gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs von 516,61 US-Dollar ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 45,2 %. Citi erwartet 680 US-Dollar, Jefferies 650 US-Dollar. Auch zahlreiche weitere Investmentbanken bestätigen ihre Kaufempfehlungen. Deutlich vorsichtiger ist Phillip Securities mit einem Kursziel von 515 US-Dollar. Für Anleger ergibt sich daraus eine klare Erkenntnis: Microsoft verfügt über außergewöhnliche langfristige Wachstumschancen, doch der wirtschaftliche Erfolg des KI-Booms muss die enormen Investitionen rechtfertigen. Sollte es dem Konzern gelingen, seine führende Position in Cloud und Unternehmenssoftware weiter auszubauen und zusätzliche KI-Umsätze profitabel zu monetarisieren, könnte die Aktie langfristig erhebliches Potenzial besitzen. Sollten dagegen die Investitionskosten schneller steigen als die entsprechenden Erträge, wären auch deutliche Enttäuschungen möglich. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Microsoft vom KI-Boom profitiert. Das zeigen die aktuellen Geschäftszahlen bereits eindrucksvoll. Entscheidend ist vielmehr, wie viel zusätzlichen Gewinn und freien Cashflow Microsoft aus diesem Wachstum in den kommenden Jahren erwirtschaften kann. Genau daran wird sich entscheiden, ob die optimistischen Analystenkursziele Wirklichkeit werden.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.