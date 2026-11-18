Die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, FSE: MSF, NASDAQ: MSFT) steht in dieser Woche gleich aus zwei Richtungen unter Beobachtung: Am Dienstag, dem ersten Tag der Entwicklerkonferenz Ignite, sank der Kurs auf 496,51 Dollar und damit auf den schwächsten Stand seit dem 24. September. Anlass waren laut COINOTAG Zweifel der Wall Street an den Kosten des KI-Booms. Zugleich erklärt Konzernchef Satya Nadella, warum Microsoft 60.000 Beschäftigten freiwillige Abfindungen angeboten hat.
Microsoft-Aktie: 60.000 Abfindungsangebote, Tief bei 496 Dollar - Was plant Nadella?
Microsoft bietet 60.000 Mitarbeitern freiwillige Abfindungen an, die Aktie fiel am 17. November auf 496,51 Dollar. Was Satya Nadella dazu sagt und was es für Anleger bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Microsoft Corporation
- Handelssymbol
- MSFT (Nasdaq)
- ISIN
- US5949181045
- Austritte geplant
- zum Jahresende 2026
Stand: 18.11.2026, Angaben laut Medienberichten, Stand 18.11.2026
Das Programm ist kein Entlassungsprogramm im klassischen Sinn, aber es ist ein Signal: Der Konzern, der den KI-Wandel selbst vorantreibt, baut um. Wie weit das geht und was es für die Aktie heißt, ordnet dieser Beitrag ein.
Das Angebot
Was beinhaltet das Abfindungsangebot bei Microsoft?
Laut Business Today wurde das Programm im Oktober in großen Ländern angekündigt, darunter die USA, Kanada, Großbritannien und Indien. Berechtigt sind Beschäftigte auf Level 70 und darunter sowie Rollen bis hinauf zu General Manager und Vice President. Wer annehmen will, hat Zeit bis zur ersten Dezemberwoche, die Austritte sind zum Jahresende geplant. Die Abfindung entspricht dem Standardpaket des Konzerns: mindestens 60 Tage Grundgehalt, bis zu 39 Wochen, abhängig von Dienstalter und Seniorität. Wie viele Beschäftigte tatsächlich annehmen, steht nicht fest.
|Merkmal
|Angabe
|Angebot an
|60.000 Beschäftigte
|Länder
|u. a. USA, Kanada, Großbritannien, Indien
|Berechtigt
|Level 70 und darunter, bis General Manager/Vice President
|Abfindung
|mind. 60 Tage bis zu 39 Wochen Grundgehalt
|Frist
|erste Dezemberwoche
|Austritt
|Jahresende
Quelle: Business Today, 18.11.2026
Der Chef
Was sagt Satya Nadella zu den Abfindungen?
Nadella äußerte sich im Podcast „The Pragmatic Engineer“. Er bestätigte laut Business Today nicht direkt, dass das Programm Teil KI-bedingter Stellenstreichungen sei. Es gehe darum, Arbeitsweisen und Teams neu aufzustellen und den Beschäftigten mehr Eigenverantwortung zu geben.
I don't want to be stuck in a team that's not transforming.
Teams könnten kleiner werden oder andere Strukturen bekommen, und Rollen könnten sich mit der Integration von KI verändern, so Nadella sinngemäß. Konkrete KI-Effizienzzahlen nennt der Bericht nicht.
Der Kurs
Warum fiel die Microsoft-Aktie auf 496 Dollar?
Nach COINOTAG rutschte die Aktie am Dienstag auf 496,51 Dollar, den niedrigsten Wert seit dem 24. September. Das Papier gehört zu den größten Profiteuren des KI-Booms und reagiert entsprechend empfindlich, wenn Anleger die Kosten dieses Booms hinterfragen. Prozentwerte und Analystenurteile enthielt der zugängliche Teil der Quelle nicht.
Die Einordnung
Was bedeuten Abfindungen und Kurstief für die Microsoft-Aktie?
FAQ: Häufige Fragen zur Microsoft-Aktie
Wie viele Mitarbeiter betrifft das Angebot? Laut Business Today wurde es 60.000 Beschäftigten angeboten.
Wann endet die Frist? In der ersten Dezemberwoche; die Austritte sind zum Jahresende geplant.
Wie hoch ist die Abfindung? Mindestens 60 Tage Grundgehalt, bis zu 39 Wochen, je nach Dienstalter.
Wie tief fiel die Microsoft-Aktie? Auf 496,51 Dollar am Dienstag, den 17. November, den schwächsten Stand seit dem 24. September.
Gibt es ein Kursziel von Analysten? Dazu lagen in den geprüften Quellen keine Angaben vor.
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