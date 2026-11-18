Wie viele Mitarbeiter betrifft das Angebot? Laut Business Today wurde es 60.000 Beschäftigten angeboten.

Wann endet die Frist? In der ersten Dezemberwoche; die Austritte sind zum Jahresende geplant.

Wie hoch ist die Abfindung? Mindestens 60 Tage Grundgehalt, bis zu 39 Wochen, je nach Dienstalter.

Wie tief fiel die Microsoft-Aktie? Auf 496,51 Dollar am Dienstag, den 17. November, den schwächsten Stand seit dem 24. September.

Gibt es ein Kursziel von Analysten? Dazu lagen in den geprüften Quellen keine Angaben vor.