Die Micron Aktie (ISIN: US5951121038, FSE: MTE, NASDAQ: MU) erholt sich am Montag vorbörslich um rund 6 Prozent und macht damit einen Teil des Freitagsabsturzes wett: Am 20. November hatte der Speicherchip-Konzern 13,9 Prozent auf 594,51 US-Dollar verloren, in der Woche waren es knapp 24 Prozent.
Micron Aktienanalyse: Rebound nach dem 14-Prozent-Absturz, Forward-KGV bei rund 3 - Schnäppchen oder Wertefalle?
Die Micron Aktie springt vorbörslich um etwa 6 Prozent, nachdem sie am Freitag 13,9 Prozent verloren hatte. Unsere Micron Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und Risiken ein – ohne Kauf- oder Verkaufsurteil.
Auslöser der Gegenbewegung ist ein breiter Rebound bei Chip- und KI-Werten nach der schwächsten Börsenwoche seit dem Corona-Crash 2020. Für Anleger stellt sich die Frage, ob die Micron Aktie nach dem Rückgang um rund die Hälfte seit dem Rekordschlusskurs vom Juni zu günstig geworden ist – oder ob der Speicherzyklus tatsächlich kippt. Diese Micron Aktienanalyse sortiert die Fakten.
Kurs
Die Micron Aktie schloss am Freitag bei 594,51 USD, rund 51 Prozent unter dem Rekordschluss von 1.213,56 USD (25.06.2026, eigene Rechnung). Seit Jahresbeginn liegt sie dennoch deutlich im Plus.
Zahlen
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz auf 133,2 Mrd. USD, die Bruttomarge erreichte im vierten Quartal rund 87 Prozent.
Bewertung
Das trailing-KGV liegt bei rund 8, das erwartete KGV auf Konsensbasis bei rund 3,4 – ein historisch extrem niedriger Wert.
Risiko
Die Sorge gilt nicht den Zahlen von gestern, sondern der Dauer der KI-Investitionen und den Speicherpreisen ab 2027.
Auslöser
Was bewegt die Micron Aktie heute? Ein Rebound mit Vorbehalt
Am Freitag war der Ausverkauf im KI-Sektor eskaliert: Der S&P 500 und der Dow Jones rutschten in die Korrektur, die Nasdaq verzeichnete ihre schwächste Woche seit März 2020. Hinzu kamen Finanzierungssorgen rund um KI-Rechenzentren, steigende Renditen am Anleihemarkt und eine Führungsdebatte beim Branchenprimus Nvidia. Speicherwerte wie Micron, SanDisk, Seagate und Western Digital wurden überdurchschnittlich abverkauft.
Am Montag drehte die Stimmung. Die Terminmärkte deuteten zweistellige Index-Gewinne an: Die Nasdaq-100-Futures lagen vorbörslich rund 3,5 Prozent im Plus, Nvidia gewann vorbörslich rund 9 Prozent, AMD und Broadcom jeweils knapp 6 Prozent. Medienberichten zufolge halten Analysten – unter anderem von Citi – die Ängste vor einem Ende der KI-Ausgaben für übertrieben. Ein unternehmensspezifischer Auslöser für Micron liegt nicht vor; es handelt sich um eine Sektorbewegung.
Wie sieht das Geschäftsmodell hinter der Micron Aktie aus?
Micron zählt zu den drei großen Herstellern von DRAM-Arbeitsspeicher und fertigt zudem NAND-Flash sowie High-Bandwidth-Memory (HBM), das in KI-Beschleunigern verbaut wird. Die Nachfrage der Rechenzentren hat die Ertragslage in den vergangenen Quartalen vervielfacht. Nach Angaben des Unternehmens sind mehr als 75 Prozent der Lieferungen des Geschäftsjahres 2027 bereits zugesagt, im Geschäftsjahr 2026 flossen zudem 12,75 Mrd. USD an Kundenanzahlungen.
Welche Zahlen liefert Micron – und wie teuer ist die Micron Aktie?
Im vierten Geschäftsquartal (bis 3. September 2026, Bericht vom 30. September) erzielte Micron laut Unternehmensmitteilung einen Umsatz von 54,23 Mrd. USD nach 41,46 Mrd. USD im Vorquartal. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 33,42 USD, die bereinigte Bruttomarge bei 87,0 Prozent. Der bereinigte Free Cashflow erreichte 33,2 Mrd. USD. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt das Management 61,5 Mrd. USD Umsatz (± 1,5 Mrd. USD) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 38,15 USD (± 1,00 USD) in Aussicht.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2025
|Geschäftsjahr 2026
|Q4 FY2026
|Prognose Q1 FY2027
|Umsatz
|37,38 Mrd. USD
|133,19 Mrd. USD
|54,23 Mrd. USD
|61,5 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|–
|75,52 USD
|33,42 USD
|38,15 USD
|Bruttomarge (bereinigt)
|–
|81,1 %
|87,0 %
|86,25 %
|Free Cashflow (bereinigt)
|–
|62,31 Mrd. USD
|33,20 Mrd. USD
|–
Non-GAAP-Werte, soweit nicht anders angegeben. Q1 FY2027 ist die Unternehmensprognose (Mittelwert).
Quelle: Unternehmensmitteilung vom 30.09.2026 (Geschäftsjahr bis 03.09.2026)
Auf dieser Basis ergibt sich ein trailing-KGV von rund 8. Auf Konsensbasis für das Geschäftsjahr 2027 liegt das erwartete KGV je nach Datenstand zwischen rund 3,4 und 3,8, bei einem Konsens-Gewinn je Aktie von rund 176,50 USD. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt grob 5 (eigene Rechnung: Marktkapitalisierung 20.11. geteilt durch Umsatz 2026). Die Dividende ist mit 0,60 USD je Aktie und Jahr (rund 0,1 Prozent Rendite) vernachlässigbar. Der Schuldenstand von 5,18 Mrd. USD steht liquiden Mitteln von 73,5 Mrd. USD gegenüber.
Wie steht es um die Micron Aktienprognose der Analysten?
Der Analystenkonsens ist eindeutig positiv: Von 49 Analysten empfehlen 45 den Titel zum Kauf (36 davon „Strong Buy“), vier raten zum Halten, keiner zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.562 USD, der Median bei 1.550 USD, die Spanne reicht von 361 bis 3.000 USD (Stand 18.11.2026, also vor dem Freitagsabsturz). Diese Micron Aktienprognose des Marktes ist damit wesentlich optimistischer als der aktuelle Kurs – ob sich die Schätzungen nach dem Ausverkauf nach unten bewegen, bleibt abzuwarten.
|Kennzahl
|Wert
|Analysten gesamt
|49
|Kaufen (inkl. Strong Buy)
|45
|Halten
|4
|Verkaufen
|0
|Durchschnittliches Kursziel
|1.562 USD
|Kursziel-Spanne
|361 bis 3.000 USD
Der Konsens stammt vom Stand vor dem Kursrutsch am 20.11.2026; Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Konsensdaten, Stand 18.11.2026
Was zeigt der Chart der Micron Aktie?
Charttechnisch befindet sich die Micron Aktie in einem steilen Abwärtskanal. Der Freitagsschluss war der tiefste Stand seit Mai, das Wochentief lag bei 588 USD. Der Kurs notiert deutlich unter den gleitenden Durchschnitten der letzten 50 und 200 Tage – nach einer Spanne von rund 30 bis 40 Prozent, gemessen an den Ständen von Ende Oktober. Markttechniker nennen den Bereich um 640 bis 655 USD als Widerstand, 650 USD gilt als zentrale Marke zwischen Bullen und Bären. Die vorbörsliche Erholung wird von Beobachtern bislang als Gegenbewegung in einem übergeordneten Abwärtstrend eingestuft.
Wie geht es mit der Micron Aktie weiter? Termine und Szenarien
Wie der Markt die Lage diskutiert, lassen sich zwei Lager unterscheiden. Optimisten verweisen auf ausverkaufte Kapazitäten, die vergleichsweise niedrige Bewertung und frühere Zyklen: Nach den Tiefs von 2018 und 2022, bei denen die Aktie jeweils um rund 50 Prozent fiel, lag sie ein Jahr später um 91 beziehungsweise 39 Prozent höher. Skeptiker halten dagegen, dass die Tiefs damals 6 bis 15 Monate vor dem schwächsten Quartalsergebnis lagen – der Kurs nimmt Abschwünge also früh vorweg. Beide Argumente sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
Wichtige Termine für Anleger:
24.11.2026: Zahlen von Analog Devices, die als Hinweis auf die Chipnachfrage gelten
25.11.2026: US-Inflationsdaten (PCE) für Oktober
09.12.2026: Laut Berichten laufen die Rückkaufbeschränkungen aus dem Chips Act aus
15. oder 17.12.2026: Quartalszahlen zum ersten Geschäftsquartal 2027 (Termin vom Unternehmen in den geprüften Quellen nicht bestätigt)
Wie stehen die Wettbewerber da?
Auch die Konkurrenz wurde stark abverkauft. SK Hynix, der Hauptrivale bei HBM, kommt laut Bewertungsdaten vom 20.11.2026 auf ein erwartetes KGV von rund 3,1, Samsung Electronics auf rund 2,5. Die Aktien von SanDisk, Western Digital und Seagate liegen seit den Juni-Rekorden zwischen 58 und 72 Prozent im Minus. Die Micron Aktie ist damit nicht isoliert, sondern Teil einer Sektorbewegung.
FAQ zur Micron Aktie
Warum steigt die Micron Aktie heute? Die Micron Aktie profitiert vorbörslich von einem breiten Rebound bei Chip- und KI-Werten, nachdem sie am Freitag 13,9 Prozent verloren hatte. Eine unternehmensspezifische Nachricht gibt es nicht.
Wie lautet die aktuelle Micron Aktienprognose der Analysten? Der Konsens von 49 Analysten liegt bei „Strong Buy“, das durchschnittliche Kursziel bei 1.562 USD (Stand 18.11.2026). Es handelt sich um Einschätzungen Dritter.
Wie hoch ist das KGV der Micron Aktie? Rund 8 auf Basis der letzten vier Quartale, rund 3,4 auf Basis der Konsensschätzung für das Geschäftsjahr 2027.
Wann legt Micron die nächsten Zahlen vor? Die Quartalszahlen werden um den 15. bis 17. Dezember 2026 erwartet; der genaue Termin ist noch nicht bestätigt.
Zahlt die Micron Aktie eine Dividende? Ja, 0,15 USD pro Quartal, also 0,60 USD pro Jahr – eine Rendite von rund 0,1 Prozent.
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