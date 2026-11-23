Am Freitag war der Ausverkauf im KI-Sektor eskaliert: Der S&P 500 und der Dow Jones rutschten in die Korrektur, die Nasdaq verzeichnete ihre schwächste Woche seit März 2020. Hinzu kamen Finanzierungssorgen rund um KI-Rechenzentren, steigende Renditen am Anleihemarkt und eine Führungsdebatte beim Branchenprimus Nvidia. Speicherwerte wie Micron, SanDisk, Seagate und Western Digital wurden überdurchschnittlich abverkauft.

Am Montag drehte die Stimmung. Die Terminmärkte deuteten zweistellige Index-Gewinne an: Die Nasdaq-100-Futures lagen vorbörslich rund 3,5 Prozent im Plus, Nvidia gewann vorbörslich rund 9 Prozent, AMD und Broadcom jeweils knapp 6 Prozent. Medienberichten zufolge halten Analysten – unter anderem von Citi – die Ängste vor einem Ende der KI-Ausgaben für übertrieben. Ein unternehmensspezifischer Auslöser für Micron liegt nicht vor; es handelt sich um eine Sektorbewegung.