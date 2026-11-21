Der Abwärtstrend begann Ende Oktober, als die Speicher-Branche nach den Zahlen von Sandisk einknickte. Am 5. November verlor Micron 17,5 Prozent, nachdem Bloomberg über das Aussetzen eines 4,5-Milliarden-Dollar-Werks in Taiwan berichtet hatte. Eine kurze Erholung am 11. November um fast zwölf Prozent, ausgelöst durch die Zahlen von CoreWeave, hielt nicht. Am Freitag kamen Sorgen hinzu, dass die Milliardenausgaben für KI-Infrastruktur keine ausreichenden Renditen bringen, und die Erwartung, dass die Preise für NAND-Speicher 2027 sinken könnten.