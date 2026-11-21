Nie verdiente ein Speicherhersteller so viel, und nie wurde eine Speicheraktie so brutal verkauft. Die Micron Aktienanalyse beginnt mit einem Freitag, an dem die Micron-Aktie 12,1 Prozent verlor und bei 606,93 Dollar schloss, ohne dass der Konzern eine einzige neue Nachricht lieferte.
Micron Aktienanalyse: Minus 12 Prozent an einem Tag, halbiert seit Juni – ist der Speicher-Boom schon vorbei?
Die Micron Aktienanalyse zeigt: Rekordumsatz von 133 Milliarden Dollar und trotzdem ein Kurs von 606,93 Dollar, rund die Hälfte unter dem Juni-Hoch. Was den Ausverkauf am 20. November auslöste und was für die Micron-Aktie jetzt zählt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology, Inc.
- ISIN
- US5951121038
- WKN
- 869020
- Handelssymbol
- MU (Nasdaq), MTE (Frankfurt, Xetra)
- US-Handelssymbol
- MU
- Sitz
- Boise, Idaho
- Geschäftsjahr
- endet im August/September
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq
Die Micron Aktie war das Symbol des KI-Booms. Im Juni erreichte sie einen Rekordschluss von 1.213,56 Dollar, seitdem ist die Hälfte des Werts verschwunden. Der 20. November war der bisher härteste Tag der Woche: Der Nasdaq Composite verlor 3,6 Prozent und zeichnete den gesamten Jahresgewinn 2026 auf null, der Halbleiterindex SOX brach um 8,7 Prozent ein. Diese Aktienanalyse zeigt, was bleibt, wenn der Lärm verstummt.
Der Absturz
Vom Rekord zum Zweifel
Micron-Aktie: Wichtige Schlusskurse 2026
US-Dollar
Schlusskurse laut Börsenberichten; 20.11. nach Berichten zum Handelsschluss.
Quelle: Trefis, 24/7 Wall St., Börsenberichte
Daten als Tabelle
|Datum
|Schlusskurs
|25.06. (Rekord)
|1.213,56
|05.11.
|656,39
|11.11.
|811,30
|19.11.
|690,44
|20.11.
|606,93
Der Abwärtstrend begann Ende Oktober, als die Speicher-Branche nach den Zahlen von Sandisk einknickte. Am 5. November verlor Micron 17,5 Prozent, nachdem Bloomberg über das Aussetzen eines 4,5-Milliarden-Dollar-Werks in Taiwan berichtet hatte. Eine kurze Erholung am 11. November um fast zwölf Prozent, ausgelöst durch die Zahlen von CoreWeave, hielt nicht. Am Freitag kamen Sorgen hinzu, dass die Milliardenausgaben für KI-Infrastruktur keine ausreichenden Renditen bringen, und die Erwartung, dass die Preise für NAND-Speicher 2027 sinken könnten.
Das Geschäft
Rekorde auf allen Linien
Umsatz 133 Milliarden Dollar
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 256 Prozent. Allein das vierte Quartal brachte 54,2 Milliarden Dollar.
Bruttomarge 80,7 Prozent
Knappheit bei Speicherchips treibt die Preise. Besonders gefragt sind HBM-Chips für KI-Beschleuniger, die ein Mehrfaches von Standardspeicher kosten.
2027 großteils verkauft
Laut Konzern sind über drei Viertel der Lieferungen für 2027 bereits vergeben. Die Planbarkeit ist so hoch wie selten in der Speicherbranche.
HBM4 in Serie
Die neue Chipgeneration läuft in Massenproduktion. In Singapur nahm Micron die erste Anlage für HBM-Verpackung in Betrieb.
Micron ist der einzige große US-Hersteller von Speicherchips und teilt den DRAM-Weltmarkt mit Samsung und SK Hynix. Genau das macht die Micron Aktie zum Hebel auf den KI-Ausbau, in beide Richtungen.
Die Bewertung
Ein KGV im niedrigen einstelligen Bereich
Auf Basis der erwarteten Gewinne wurde die Micron-Aktie schon bei 778 Dollar mit dem rund Vierfachen bewertet, bei 607 Dollar liegt der Wert rechnerisch noch niedriger. Für Zyklusaktien ist das typisch: Der Markt bezahlt Gewinne auf dem Höhepunkt nicht mit hohen Multiplikatoren, weil er den Rückgang einpreist. Die Frage der Micron Aktienanalyse lautet daher nicht, ob Micron profitabel ist, sondern wie lange.
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