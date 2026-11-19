Die Micron Aktie (ISIN: US5951121038, FSE: MTE, NASDAQ: MU) ist eines der meistgesuchten Papiere des Tages – und eines der widersprüchlichsten: Der Speicherchip-Hersteller meldete im September ein Rekordquartal mit 54,23 Milliarden Dollar Umsatz und einer Bruttomarge von 86,8 Prozent, die Aktie notiert dennoch rund 42 Prozent unter ihrem Rekordschluss von 1.213,56 Dollar. Zuletzt schloss sie am Mittwoch, dem 18. November, bei 705,27 Dollar (-1,0 Prozent). In dieser Micron Aktienanalyse geht es darum, warum der Markt trotz der Rekorde zögert, und was die Micron Aktienprognose der Analysten vorsieht.
Micron Aktienanalyse: 54 Milliarden Dollar Quartalsumsatz, KGV unter 10 - Warum misstraut der Markt dem Speicher-Rekord?
Die Micron Aktie schloss am Mittwoch bei 705,27 Dollar und liegt rund 42 Prozent unter ihrem Rekordhoch, obwohl der Konzern zuletzt Rekordzahlen vorgelegt hat. Die Micron Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung und die Micron Aktienprognose des Marktes – samt Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology Inc.
- ISIN
- US5951121038
- Ticker
- MU (Nasdaq)
- 52-Wochen-Spanne
- 192,59 bis 1.255,00 $ (Yahoo, Stand 17.11.)
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Dezember 2026 (Termin unbestätigt)
Stand: 18.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom 18.11.2026; ein Kurs vom 19.11. lag um 11 Uhr MEZ nicht vor, US-Handel startet um 15:30 Uhr MEZ
Was ist bei der Micron Aktie passiert?
Der Kurs hat eine nervöse Woche hinter sich. Am Montag, dem 16. November, fiel die Micron Aktie um rund 7 Prozent; über den Monat summiert sich das Minus auf etwa 20 Prozent. Als Gründe nennt startupfortune.com die Positionierung vor den Nvidia-Zahlen, verschärfte Exportkontrollen sowie Sorgen vor Überkapazitäten bei steigenden Investitionen. Am Dienstagabend legte Nvidia Zahlen mit 115,84 Milliarden Dollar Umsatz vor, die Lieferverpflichtungen stiegen von 279 auf 390 Milliarden Dollar, überwiegend Mehrjahres-Speicherkäufe (coincentral.com). Micron sprang nachbörslich auf rund 745,80 Dollar, gab am Mittwoch aber wieder nach, als der gesamte Chipsektor unter Druck stand.
Hinzu kommt der Anthropic-Börsengang an diesem Donnerstag: Micron gehört laut Medienberichten zu sieben strategischen Investoren einer 26-Milliarden-Dollar-Privatplatzierung zum Ausgabepreis von 83 Dollar; die Beteiligungshöhe von etwa 1,0 Milliarden Dollar stammt von TipRanks und ist vom Unternehmen nicht bestätigt. Außerdem besteht ein Speicher-Liefervertrag mit Anthropic aus dem Juni.
Wie funktioniert das Geschäft hinter der Micron Aktie?
Micron stellt DRAM- und NAND-Speicher her. Im KI-Boom ist vor allem High-Bandwidth-Memory (HBM) gefragt, der Speicherstapel für Beschleunigerchips wie die von Nvidia. Speicher ist traditionell ein zyklisches Geschäft: Steigen die Preise, verdienen Hersteller prächtig, bauen dann Kapazität aus – und die Preise fallen. Genau diese Angst, dass der Zyklus kippt, erklärt den Abschlag beim KGV. TrendForce erwartet für das vierte Quartal 2026 weiter steigende DRAM-Kontraktpreise von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorquartal, allerdings nach etwa 80 Prozent im zweiten und 40 Prozent im dritten Quartal – das Wachstum verlangsamt sich also (TrendForce, 20.10.2026).
Was sagen die Zahlen in der Micron Aktienanalyse?
|Kennzahl
|4. Quartal GJ 2026
|Geschäftsjahr 2026
|Umsatz
|54,23 Mrd. $
|133,19 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie (GAAP)
|32,87 $
|74,33 $
|Nettogewinn (GAAP)
|37,70 Mrd. $
|84,97 Mrd. $
|Bruttomarge (GAAP)
|86,8 %
|80,7 %
|Operativer Cashflow
|43,97 Mrd. $
|89,68 Mrd. $
|Free Cashflow (bereinigt)
|33,20 Mrd. $
|62,31 Mrd. $
GAAP = nach US-Rechnungslegung. Free Cashflow bereinigt laut Unternehmen.
Quelle: Micron-Pressemitteilung zum 4. Quartal und Geschäftsjahr 2026 (30.09.2026, via finviz.com)
Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal setzte Micron 11,32 Milliarden Dollar um, im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 37,38 Milliarden Dollar. Die Bilanz zeigt Cash und Anlagen von 73,48 Milliarden Dollar bei Schulden von rund 5,2 Milliarden Dollar; Micron hat also netto Geld in der Kasse. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt das Unternehmen 61,5 Milliarden Dollar Umsatz (± 1,5 Milliarden) und eine Bruttomarge von rund 86 Prozent in Aussicht. Die Dividende beträgt 0,15 Dollar je Quartal. Die Aktienrückkaufermächtigung wurde im Oktober auf 35,2 Milliarden Dollar erhöht.
Micron: Umsatz je Quartal
Mrd. $
- Unternehmensprognose (Mittelwert)
Quelle: Micron-Pressemitteilung (30.09.2026)
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|4. Quartal GJ 2025
|11,32
|3. Quartal GJ 2026
|41,46
|4. Quartal GJ 2026
|54,23
|1. Quartal GJ 2027 (Prognose)
|61,5
Ist die Micron Aktie günstig bewertet?
Auf den Gewinn der letzten zwölf Monate gerechnet liegt das KGV bei rund 9,5 (Yahoo Finance, 17.11.2026). Auf Basis des Analystenkonsenses für das Geschäftsjahr 2027 – 175,61 Dollar Gewinn je Aktie bei 278,0 Milliarden Dollar Umsatz – ergibt sich ein erwartetes KGV von etwa 4,0 (trefis.com, 18./19.11.2026). Zum Vergleich nennt trefis ein Zehnjahres-Median-KGV von rund 10. So niedrig die Zahl wirkt: Sie spiegelt, dass der Markt die Rekordgewinne für nicht dauerhaft hält. Eine Verdopplung des erwarteten Umsatzes in einem Jahr ist eine hohe Messlatte.
Was sagen Analysten zur Micron Aktienprognose?
Laut TipRanks (Stand 17./18.11.2026) liegen 29 Bewertungen der letzten drei Monate vor: 28 Kaufen, 1 Halten, kein Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1.624,42 Dollar, die Spanne reicht von 1.200 bis 3.000 Dollar. Yahoo Finance nennt einen Schnitt von 1.561,91 Dollar. Der Abstand zum Kurs von etwa 705 Dollar ist ungewöhnlich groß und zeigt, wie weit Analystenschätzungen und Marktpreis auseinanderliegen. Dies sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Was zeigt der Chart der Micron Aktie?
Technisch wird die Zone zwischen dem Tagestief vom 18. November bei 687,33 Dollar und dem Tief vom 17. November bei 666,88 Dollar als Unterstützung beobachtet. Als Widerstand gelten das Tageshoch vom 18. November bei 722,96 Dollar und die nachbörsliche Marke von rund 745,80 Dollar. Die 200-Tage-Linie wurde am 16. November berührt oder unterschritten, je nach Datenanbieter. Auf Monatssicht beträgt das Minus rund 20 Prozent.
Wie sieht Micron im Vergleich zur Konkurrenz aus?
|Unternehmen
|Umsatz
|Hinweis
|Micron (Q4 GJ 2026)
|54,23 Mrd. $
|Bruttomarge 86,8 %
|SK Hynix (Q3 2026)
|104,6 Bio. KRW
|operative Marge rund 80 %
|Sandisk (Q1 GJ 2027)
|11,03 Mrd. $
|+378 % zum Vorjahr
|Western Digital (Q1 GJ 2027)
|4,38 Mrd. $
|+55 % zum Vorjahr
Quartale nicht deckungsgleich; Kurse und KGV der Konkurrenz wurden nicht erhoben.
Quelle: Unternehmensmeldungen (Korea Times, Samsung, Sandisk, Western Digital; Oktober 2026)
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Micron Aktie?
Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert im Kern zwei Lager: Die einen sehen im KI-Ausbau einen Mehrjahrestrend, bei dem Speicher knapp bleibt und die Analystenziele über 1.500 Dollar erreichbar sind. Die anderen fürchten einen klassischen Speicherzyklus mit Überangebot, sobald die Kunden ihre Investitionen drosseln. Laut Raymond James sind größere Aktienrückkäufe von Micron ab dem 9. Dezember möglich, was den Kurs stützen könnte (coincentral.com).
Was beobachten Anleger bei der Micron Aktie jetzt?
Die Nasdaq-Eröffnung um 15:30 Uhr MEZ und die Erstnotiz von Anthropic.
09.12.2026: frühester Start größerer Aktienrückkäufe.
Dezember 2026: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Yahoo schätzt den 23.12., offiziell unbestätigt).
Entwicklung der DRAM- und HBM-Preise sowie neue Exportregeln.
FAQ: Häufige Fragen zur Micron Aktie
Warum fällt die Micron Aktie trotz Rekordzahlen? Der Markt preist Zyklusrisiken, Exportkontrollen und Zweifel an den KI-Ausgaben ein. Seit dem Rekordschluss im Juni liegt das Minus bei rund 42 Prozent.
Wie lautet die Micron Aktienprognose der Analysten? Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 1.624 Dollar, die Spanne reicht von 1.200 bis 3.000 Dollar.
Wie hoch ist die Dividende der Micron Aktie? Micron zahlt 0,15 Dollar je Quartal; die Rendite ist mit unter 0,1 Prozent minimal.
Wann legt Micron die nächsten Zahlen vor? Erwartet wird Dezember 2026, ein offizieller Termin lag nicht vor.
Ist die Micron Aktie ein Kauf? Diese Micron Aktienanalyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.