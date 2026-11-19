Der Kurs hat eine nervöse Woche hinter sich. Am Montag, dem 16. November, fiel die Micron Aktie um rund 7 Prozent; über den Monat summiert sich das Minus auf etwa 20 Prozent. Als Gründe nennt startupfortune.com die Positionierung vor den Nvidia-Zahlen, verschärfte Exportkontrollen sowie Sorgen vor Überkapazitäten bei steigenden Investitionen. Am Dienstagabend legte Nvidia Zahlen mit 115,84 Milliarden Dollar Umsatz vor, die Lieferverpflichtungen stiegen von 279 auf 390 Milliarden Dollar, überwiegend Mehrjahres-Speicherkäufe (coincentral.com). Micron sprang nachbörslich auf rund 745,80 Dollar, gab am Mittwoch aber wieder nach, als der gesamte Chipsektor unter Druck stand.

Hinzu kommt der Anthropic-Börsengang an diesem Donnerstag: Micron gehört laut Medienberichten zu sieben strategischen Investoren einer 26-Milliarden-Dollar-Privatplatzierung zum Ausgabepreis von 83 Dollar; die Beteiligungshöhe von etwa 1,0 Milliarden Dollar stammt von TipRanks und ist vom Unternehmen nicht bestätigt. Außerdem besteht ein Speicher-Liefervertrag mit Anthropic aus dem Juni.