Der Kursverlauf richtet sich weniger gegen Micron als gegen eine Annahme: dass die Ausgaben für KI-Rechenzentren im bisherigen Tempo weiterlaufen. Nach dem Nvidia-Einbruch und dem verpufften Anthropic-Börsengang stellen Anleger genau das infrage. Speicherhersteller reagieren auf solche Zweifel besonders stark, weil sinkende Nachfrage bei ihnen unmittelbar auf die Preise durchschlägt. Für die Micron-Aktie zählen deshalb in den kommenden Wochen vor allem die Vertragspreise für das erste Quartal.