Selten lagen Unternehmensmeldung und Kursverlauf so weit auseinander. In derselben Woche, in der der Micron-Chef erklärte, drei Viertel der Produktion für 2027 seien bereits verkauft, verlor die Micron-Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Handelssymbol Xetra: MTE, US-Handelssymbol: MU, Nasdaq) fast ein Viertel ihres Wertes. Am Freitag schloss sie bei 594,51 Dollar, 13,89 Prozent unter dem Vortag.
Micron-Aktie: 75 Prozent der Produktion für 2027 verkauft – und trotzdem 24 Prozent Wochenverlust
Die Micron-Aktie fällt in fünf Tagen von 778 auf 594 Dollar. Der Vorstand meldet volle Auftragsbücher, Analysten warnen vor einem NAND-Überangebot. Die Wochenbilanz eines Widerspruchs.
Die Woche
Fünf Tage, fünf tiefere Schlusskurse
Die Micron-Aktie hat an jedem Handelstag der Woche tiefer geschlossen als am Vortag. Der Freitag war der schwerste: Die Aktie eröffnete 3,6 Prozent im Minus und fiel bis zum Schluss weiter. 58 Millionen Aktien wechselten den Besitzer, deutlich mehr als am Vortag. Micron war dabei nicht allein. SanDisk verlor in der Woche 28,4 Prozent, am Freitag büßten Seagate und Western Digital jeweils rund 12 Prozent ein.
Der Widerspruch
Volle Bücher, fallende Preisprognosen
Auf der einen Seite steht die Aussage des Vorstands, 75 Prozent des Angebots für 2027 seien vergeben. Auf der anderen stehen Analysten, die ihre Preisprognosen senken. GF Securities erwartet für NAND-Flashspeicher im ersten Quartal 2027 stabile Preise und danach drei Quartale mit Rückgängen. Das Angebot könne 2027 um 28 Prozent wachsen. Micron sehen die Analysten wegen des Geschäfts mit DRAM und High-Bandwidth-Memory besser geschützt als reine NAND-Anbieter.
Beide Aussagen können gleichzeitig stimmen: Verkaufte Mengen sagen wenig darüber, zu welchem Preis sie abgerechnet werden. Prognosen sind Einschätzungen des jeweiligen Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion
Was der Markt wirklich bezweifelt
Der Kursverlauf richtet sich weniger gegen Micron als gegen eine Annahme: dass die Ausgaben für KI-Rechenzentren im bisherigen Tempo weiterlaufen. Nach dem Nvidia-Einbruch und dem verpufften Anthropic-Börsengang stellen Anleger genau das infrage. Speicherhersteller reagieren auf solche Zweifel besonders stark, weil sinkende Nachfrage bei ihnen unmittelbar auf die Preise durchschlägt. Für die Micron-Aktie zählen deshalb in den kommenden Wochen vor allem die Vertragspreise für das erste Quartal.
FAQ
Häufige Fragen zur Micron-Aktie
Wie viel hat die Micron-Aktie in der Woche verloren?
23,6 Prozent an der Nasdaq, von 778,31 auf 594,51 Dollar. Auf Xetra waren es 21,1 Prozent.
Warum fällt die Micron-Aktie trotz voller Auftragsbücher?
Analysten erwarten sinkende NAND-Preise im Jahr 2027, zugleich stehen Chipwerte weltweit unter Druck.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Micron-Aktie?
ISIN US5951121038, WKN 869020. In Deutschland lautet das Kürzel MTE, an der Nasdaq MU.
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