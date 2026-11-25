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Micron Aktie: Weniger Speicher für NVIDIAs Vera Rubin Ultra trübt den Ausblick

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:22 1 Min. Exane BNP Paribas

Exane BNP Paribas stuft Micron auf "neutral" ab und kürzt das Kursziel wegen wachsender Risiken am Speichermarkt um rund 54%.

Bild: Micron Technology Inc.

Der Analyst von Exane BNP Paribas, Karl Ackerman, stuft die Micron-Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker: MU) von "outperform" auf "neutral" herab und senkt das Kursziel von 1.700 auf 775 USD. Seit ihrem Höchststand im Juni habe die Aktie bereits 42% an Wert verloren. Karl Ackerman sehe wachsende Risiken für den Ausbau der Rechenkapazitäten, den große Cloud-Anbieter für 2028 geplant hätten. Zugleich sei für NVIDIAs KI-Plattform Vera Rubin Ultra weniger Hochbandbreitenspeicher (HBM) vorgesehen als bislang erwartet. Beides könne die Nachfrage nach Speicherchips dämpfen. Auch bei Computern und Mobilgeräten rechne Exane BNP Paribas für 2026 und 2027 mit rückläufigen Stückzahlen. Gleichzeitig kämen zusätzliche Kapazitäten für die Waferfertigung hinzu. Damit steige das Risiko, dass das Angebot an Speicherchips die Nachfrage übersteige. Im vorbörslichen US-Handel am 24. November sei die Micron-Aktie um 7% auf 661,14 USD gefallen. Der Analyst von Exane BNP Paribas, Karl Ackerman, bewertet die Micron-Aktie mit "neutral" und setzt das Kursziel mit 775 USD rund 54% niedriger an als zuvor. (Analyse vom 24.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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