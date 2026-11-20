Auf den Gewinn des Geschäftsjahres 2026 gerechnet kommt die Micron-Aktie beim Kurs von rund 653 US-Dollar auf ein KGV von etwa 8,8 (Redaktionsrechnung). Auf Basis des Konsens-Gewinns von 176,50 US-Dollar je Aktie für 2027 liegt das erwartete KGV bei rund 3,7. Solche niedrigen Werte sind typisch für Zykliker am vermuteten Gewinnhöhepunkt: Der Markt rechnet nicht mit der Fortschreibung der Rekordgewinne. Gegenüber dem Rekordhoch von 1.255 US-Dollar vom 26. Juni liegt der Kurs rechnerisch rund 48 Prozent tiefer.