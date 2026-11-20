Wenn der Markt rechnet, rechnet er gegen den Zyklus: Die Micron-Aktie (ISIN: US5951121038, FSE: MTE, NASDAQ: MU) verliert am Freitag im frühen US-Handel rund 5,4 Prozent, rechnerisch auf etwa 653 US-Dollar. Damit läge sie unter dem Schlusskurs vom 5. November von 656,39 US-Dollar, dem Tag, an dem sie nach Berichten über ein ausgesetztes Werk in Taiwan mehr als 17 Prozent verloren hatte.
Micron-Aktie: Rekordumsatz, KGV um 4 und trotzdem Ausverkauf - Wer hat recht?
Die Micron-Aktie gibt im US-Handel rund 5 Prozent nach und rutscht rechnerisch unter das Novembertief. Warum der Speicherriese trotz 54 Milliarden Dollar Quartalsumsatz fällt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology Inc.
- Handelssymbol
- MU (Nasdaq)
- ISIN
- US5951121038
- Rekordhoch
- 1.255 USD (26.6.2026)
- Rückkauf
- bis 35,16 Mrd. USD, frühestens ab 9.12.2026
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq 19.11.2026
Der Speicherkonzern gehört damit zu den Verlierern eines Tages, an dem Chipwerte rund um den Globus fallen: Der taiwanische Taiex verlor 5,65 Prozent, der Nikkei 5,06 Prozent, der Kospi 5,21 Prozent. In den USA gaben Broadcom rund 4,3 Prozent, AMD rund 4,2 Prozent und der Auftragsfertiger TSMC rund 3 Prozent nach. Die Wall Street hatte am Donnerstag in allen großen Indizes mehr als 2 Prozent verloren; der Nasdaq-100 steht auf dem tiefsten Stand seit April.
Das Paradox
Warum fällt die Micron-Aktie – trotz Rekordzahlen?
Im vierten Geschäftsquartal (Quartalsende 3. September, veröffentlicht am 30. September) erzielte Micron einen Umsatz von 54,2 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 37,7 Milliarden US-Dollar nach GAAP. Die Bruttomarge lag bei 86,8 Prozent. Im Gesamtjahr stieg der Umsatz auf 133,2 Milliarden US-Dollar nach 37,4 Milliarden im Vorjahr, der Gewinn je Aktie auf 74,33 US-Dollar.
|Kennzahl
|4. Quartal GJ 2026
|Geschäftsjahr 2026
|Ausblick 1. Quartal GJ 2027
|Umsatz
|54,229 Mrd. USD
|133,188 Mrd. USD
|61,5 Mrd. USD (±1,5 Mrd.)
|Bruttomarge
|86,8 %
|80,7 %
|rund 86,25 % (non-GAAP)
|Nettogewinn
|37,701 Mrd. USD
|84,969 Mrd. USD
|–
|Gewinn je Aktie
|32,87 USD
|74,33 USD
|38,15 USD (±1,00, non-GAAP)
GAAP-Werte, sofern nicht anders angegeben. Ausblick laut Unternehmen für das erste Quartal 2027.
Quelle: Micron Technology, Mitteilung vom 30.09.2026 (8-K)
Der Markt misstraut dem Höhepunkt. Speicherchips gelten als zyklisch, und Analystenschätzungen sehen die Bruttomarge von rund 87 Prozent im Geschäftsjahr 2027 bis 2030 deutlich sinken. Hinzu kommt die Sorge, dass die Betreiber von Rechenzentren ihre Investitionen kürzen könnten. Dagegen steht die Aussage von Konzernchef Sanjay Mehrotra vom 18. November, mehr als 75 Prozent der Produktion für 2027 seien bereits verkauft.
Bewertung
Wie günstig ist die Micron-Aktie wirklich?
Auf den Gewinn des Geschäftsjahres 2026 gerechnet kommt die Micron-Aktie beim Kurs von rund 653 US-Dollar auf ein KGV von etwa 8,8 (Redaktionsrechnung). Auf Basis des Konsens-Gewinns von 176,50 US-Dollar je Aktie für 2027 liegt das erwartete KGV bei rund 3,7. Solche niedrigen Werte sind typisch für Zykliker am vermuteten Gewinnhöhepunkt: Der Markt rechnet nicht mit der Fortschreibung der Rekordgewinne. Gegenüber dem Rekordhoch von 1.255 US-Dollar vom 26. Juni liegt der Kurs rechnerisch rund 48 Prozent tiefer.
Der Rückkauf
Was bringt der Rückkauf der Micron-Aktie – und wann darf er starten?
Der Verwaltungsrat hat die Rückkaufermächtigung am 8. Oktober auf 35,16 Milliarden US-Dollar erhöht. Im Geschäftsjahr 2026 wurden Aktien für nur 650 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Beginnen darf das Programm nach Berichten ab dem 9. Dezember, wenn Beschränkungen aus Förderverträgen nach dem CHIPS Act gelockert werden. Die Barmittel lagen zuletzt bei 73,5 Milliarden US-Dollar. Der Rahmen muss nicht ausgeschöpft werden.
Taiwan und Wettbewerb
Wo steht Micron bei HBM – und was ist mit Taiwan?
Laut Medienberichten vom 5. November hat Micron den Bau einer Anlage in Taoyuan weitgehend ausgesetzt; Hintergrund ist ein Arbeitskonflikt um die Gewinnbeteiligung. Micron erklärte am 6. November, der Betrieb in Taiwan laufe normal. Beim für KI-Beschleuniger wichtigen HBM-Speicher liegt Micron im zweiten Quartal 2026 mit 18 Prozent Marktanteil laut Counterpoint Research hinter SK Hynix (50 Prozent) und Samsung (33 Prozent). Am 20. November meldete Micron, dass die HBM-Anlage in Singapur ihre erste Ausrüstung erhält; die Produktion soll 2027 beginnen.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Micron-Aktie jetzt?
Der genaue Termin für die nächsten Quartalszahlen steht nach unseren Informationen noch nicht fest.
FAQ
Häufige Fragen zur Micron-Aktie
Warum fällt die Micron-Aktie trotz Rekordzahlen? Die Sorge gilt dem Speicherzyklus, den KI-Investitionen und einem ausgesetzten Taiwan-Werk, dazu kommt ein breiter Chip-Ausverkauf.
Wie hoch ist die Micron-Aktie aktuell? Am Donnerstag schloss sie bei 690,44 US-Dollar; im frühen US-Handel am 20. November lag sie rund 5 Prozent darunter.
Wie hoch ist das KGV der Micron-Aktie? Rund 8,8 auf den Gewinn 2026 und rund 3,7 auf den Konsens-Gewinn 2027 (Redaktionsrechnung).
Wann startet der Rückkauf? Frühestens am 9. Dezember 2026, Rahmen 35,16 Milliarden US-Dollar.
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