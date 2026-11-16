Die Micron-Aktie (Ticker: MU, ISIN: US5951121038) erlebt einen Montag, der nicht zu ihren Zahlen passt. Am Vormittag des US-Handels notierte das Papier bei 731,04 Dollar, rund 6 Prozent im Minus. Der Freitag hatte bereits mit einem Abschlag von 2,52 Prozent auf 778,31 Dollar geendet. Damit liegt der Speicherspezialist mehr als 40 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 1.255 Dollar – und das, obwohl Micron zuletzt Bruttomargen von 87 Prozent geschrieben hat, wie man sie sonst nur von Softwarekonzernen kennt.
Micron-Aktie: Rekordmarge, KGV um 10 – und trotzdem über 40 Prozent unter dem Hoch
Die Micron-Aktie fällt am Montag um rund 6 Prozent auf gut 731 Dollar. Speicherwerte stehen vor den Nvidia-Zahlen unter Druck, obwohl Micron 87 Prozent Bruttomarge liefert.
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology Inc.
- Ticker
- MU (Nasdaq)
- ISIN
- US5951121038
- Sitz
- Boise, Idaho (USA)
- Geschäftsjahr 2026
- Umsatz 133,19 Mrd. $
- Dividende
- 0,15 $ je Quartal
Stand: 16.11.2026, Kurs am Vormittag des US-Handels laut 24/7 Wall St.
Ausverkauf im Speichersektor
Warum fällt die Micron-Aktie heute so deutlich?
Micron fällt nicht allein. Am Montagvormittag gaben laut 24/7 Wall St. auch SanDisk (−7 Prozent auf 826,99 Dollar), Western Digital (−6 Prozent auf 279,17 Dollar) und Seagate (−6 Prozent auf 497,66 Dollar) deutlich nach. Es ist ein Ausverkauf der gesamten Speicherbranche.
Der Auslöser liegt eine Etage höher in der KI-Lieferkette. Seit Nvidia-Chef Jensen Huang am 12. November mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist, steht der wichtigste Abnehmer von Hochleistungsspeicher unter Führung einer Interimschefin, Finanzvorständin Colette Kress. Am Dienstagabend (deutscher Zeit) legt Nvidia die ersten Quartalszahlen ohne Huang vor. Bis dahin reduzieren viele Anleger ihr Risiko in allem, was am KI-Ausbau hängt.
Dazu kommen weitere Belastungen, die Marktberichte am Montag nennen:
Zweifel an den KI-Investitionen: Anleger fragen, wie lange Rechenzentrumsbetreiber ihre Ausgaben auf dem aktuellen Niveau halten.
China-Risiko: 24/7 Wall St. verweist auf einen Reuters-Bericht über möglicherweise schärfere US-Beschränkungen für KI-Chips nach China – kurz vor dem Gipfel von Trump und Xi Jinping in Shenzhen.
Zyklus-Angst: CoinCentral verweist auf Branchendaten von TrendForce, wonach ab 2028 sieben neue Fabriken von SK hynix und Samsung ans Netz gehen sollen – ein mögliches Ende der Knappheit.
Bemerkenswert: Die Speicherpreise selbst steigen nach diesen Berichten weiter. Das Problem ist nicht das Geschäft, sondern die Stimmung.
Die Zahlen
Wie stark ist das Geschäft hinter der Micron-Aktie wirklich?
Die Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres liest sich wie ein Rekordbuch. Im vierten Geschäftsquartal 2026 setzte Micron 54,23 Milliarden Dollar um, laut Fool und CoinCentral ein Plus von 379 Prozent zum Vorjahr. Die Bruttomarge erreichte 86,8 Prozent nach GAAP und 87,0 Prozent bereinigt, der bereinigte Gewinn je Aktie 33,42 Dollar. Über das gesamte Geschäftsjahr kam der Konzern auf 133,19 Milliarden Dollar Umsatz.
|Kennzahl
|4. Quartal GJ 2026 (Ist)
|1. Quartal GJ 2027 (Ziel)
|Umsatz
|54,23 Mrd. $
|61,5 Mrd. $ ± 1,5 Mrd.
|Bruttomarge (non-GAAP)
|87,0 %
|rund 86,25 %
|Gewinn je Aktie (non-GAAP)
|33,42 $
|38,15 $ ± 1,00 $
Ausblick ist das Ziel des Managements, keine Ist-Zahl.
Quelle: Micron Technology, Pressemitteilung vom 30.09.2026 (SEC 8-K, Exhibit 99.1)
Für das laufende Quartal stellt das Management also noch einmal mehr in Aussicht: 61,5 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar. Konzernchef Sanjay Mehrotra kündigte in der Mitteilung ein „noch stärkeres Geschäftsjahr 2027“ an.
Hinzu kommt ein großes Aktienrückkaufprogramm: Laut XTB hat Micron im Oktober zusätzliche 33 Milliarden Dollar genehmigt, insgesamt stehen damit 35,16 Milliarden Dollar bereit. Der Rückkauf soll ab dem 9. Dezember 2026 laufen, zurückgekaufte Aktien sollen eingezogen werden.
Bewertung
Ist die Micron-Aktie nach dem Absturz billig oder eine Falle?
Auf dem Papier wirkt die Bewertung niedrig. Fool beziffert das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der bereinigten Gewinne der vergangenen zwölf Monate auf rund 10 – den niedrigsten Wert seit 2023. Auf die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 gerechnet liegt das KGV laut Fool sogar nur bei etwa 4,4.
Doch genau hier liegt der Kern der Debatte. Speicher ist ein zyklisches Geschäft. Niedrige KGVs auf Spitzengewinne waren in der Vergangenheit oft eher ein Warnsignal als eine Einladung. Morningstar-Analyst William Kerwin sieht den Zyklus Anfang 2028 seinen Höhepunkt erreichen und spricht laut Fool von „einem gewaltigen Zyklus, aber eben einem Zyklus“.
Die Gegenposition vertritt KeyBanc-Analyst John Vinh. Er bestätigte in einer Studie vom Sonntag laut CoinCentral und Fool sein Kursziel von 1.750 Dollar und rechnet mit einem angespannten Speichermarkt bis ins Jahr 2027. Rosenblatt nennt laut CoinCentral seit Oktober ein Ziel von 1.900 Dollar. Nach Fool-Angaben liegt das mittlere Kursziel von 55 Analysten bei 1.575 Dollar.
Ausblick
Was entscheidet jetzt über den Kurs der Micron-Aktie?
Der wichtigste Termin der Woche gehört nicht Micron, sondern Nvidia. Am Dienstag, 17. November, legt der KI-Konzern nach US-Börsenschluss Zahlen vor, die Telefonkonferenz beginnt um 23 Uhr deutscher Zeit. Weil Nvidias Grafikprozessoren ohne Hochleistungsspeicher (HBM) nicht funktionieren, gilt jeder Satz zur Nachfrage als Signal für Micron, SK hynix und Samsung. Am Mittwoch und Donnerstag folgt der Börsengang von Anthropic als zweiter Stimmungstest für die KI-Branche.
17. November: Nvidia-Zahlen
Erstes Quartal ohne Jensen Huang an der Spitze, Interimschefin Colette Kress führt durch den Call.
18./19. November: Anthropic-Börsengang
Preisfestsetzung am Mittwoch, Handelsstart am Donnerstag an der Nasdaq.
9. Dezember: Start des Rückkaufs
Ab dann soll das Programm über 35,16 Mrd. Dollar laufen (laut XTB).
Dezember: Quartalszahlen
Das 1. Geschäftsquartal 2027 endet Ende November; Micron berichtet üblicherweise Mitte bis Ende Dezember.
Häufige Fragen zur Micron-Aktie
Warum fällt die Micron-Aktie heute? Speicherwerte stehen vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag unter Druck. Belastend wirken der Führungswechsel bei Nvidia, Zweifel an den KI-Investitionen und mögliche schärfere US-Exportregeln für China.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten für Micron? Laut Fool liegt das mittlere Kursziel von 55 Analysten bei 1.575 Dollar. KeyBanc nennt 1.750 Dollar, Rosenblatt 1.900 Dollar.
Zahlt Micron eine Dividende? Ja, 0,15 Dollar je Quartal. Gemessen am Kurs ist die Rendite gering; mehr Gewicht hat das Rückkaufprogramm über 35,16 Milliarden Dollar.
Wann legt Micron die nächsten Quartalszahlen vor? Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 endet Ende November. Üblicherweise berichtet Micron Mitte bis Ende Dezember; ein genaues Datum war bis Redaktionsschluss nicht bestätigt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.