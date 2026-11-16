Micron-Aktie: Rekordmarge, KGV um 10 – und trotzdem über 40 Prozent unter dem Hoch

Der Auslöser liegt eine Etage höher in der KI-Lieferkette. Seit Nvidia-Chef Jensen Huang am 12. November mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist, steht der wichtigste Abnehmer von Hochleistungsspeicher unter Führung einer Interimschefin, Finanzvorständin Colette Kress. Am Dienstagabend (deutscher Zeit) legt Nvidia die ersten Quartalszahlen ohne Huang vor. Bis dahin reduzieren viele Anleger ihr Risiko in allem, was am KI-Ausbau hängt.

Dazu kommen weitere Belastungen, die Marktberichte am Montag nennen:

Zweifel an den KI-Investitionen: Anleger fragen, wie lange Rechenzentrumsbetreiber ihre Ausgaben auf dem aktuellen Niveau halten.

China-Risiko: 24/7 Wall St. verweist auf einen Reuters-Bericht über möglicherweise schärfere US-Beschränkungen für KI-Chips nach China – kurz vor dem Gipfel von Trump und Xi Jinping in Shenzhen.

Zyklus-Angst: CoinCentral verweist auf Branchendaten von TrendForce, wonach ab 2028 sieben neue Fabriken von SK hynix und Samsung ans Netz gehen sollen – ein mögliches Ende der Knappheit.

Bemerkenswert: Die Speicherpreise selbst steigen nach diesen Berichten weiter. Das Problem ist nicht das Geschäft, sondern die Stimmung.