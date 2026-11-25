Die Micron Aktie (ISIN US5951121038, Ticker MU) steht am Mittwoch im Mittelpunkt des Chip-Ausverkaufs: Gegen 11:02 Uhr New Yorker Zeit (17:02 Uhr MEZ) notiert das Papier an der Nasdaq bei rund 560 Dollar und damit gut elf Prozent unter dem Vortagesschluss von 629,79 Dollar. Die Micron Aktienprognose der Analysten bleibt trotzdem erstaunlich optimistisch – das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 1.530 Dollar –, doch genau diese Kluft zwischen Kurs und Zielen macht die Micron Aktie zu einer der meistdiskutierten Aktien des Tages.
Micron Aktie Prognose: UBS und Citi nennen Kursziele über 1.000 Dollar – warum die Aktie trotzdem abstürzt
Die Micron Aktie rutscht im US-Handel um rund 11 Prozent auf etwa 560 Dollar. Die Micron Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch optimistisch: Das Konsens-Kursziel liegt bei rund 1.530 Dollar, BNP Paribas Exane senkt dagegen auf 775 Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology Inc.
- ISIN / Ticker
- US5951121038 / MU
- Börse
- Nasdaq (USD)
- Nächste Zahlen
- 17.12.2026 (Q1 Geschäftsjahr 2027)
Stand: 25.11.2026, Kurse intraday, Schlusskurs lag bei Redaktionsschluss nicht vor
Kurssturz trotz Rekordzahlen
Nach dem Plus von 19 Prozent am Montag und minus 11 Prozent am Dienstag fällt die Micron Aktie auch am Mittwoch deutlich – bei einem Unternehmen, das im Geschäftsjahr 2026 den Umsatz auf 133,2 Milliarden Dollar mehr als verdreifacht hat.
Analysten uneins
UBS (Kursziel 1.100 Dollar) und Citi (1.300 Dollar) bleiben bei „Buy“, BNP Paribas Exane stufte am 24.11. auf „Neutral“ ab und senkte das Ziel von 1.700 auf 775 Dollar.
Streitpunkt Angebot und Nachfrage
Berichte über gekürzte Speicherbestellungen chinesischer Cloud-Anbieter und mögliche US-Zölle nähren die Sorge, dass der Speicherzyklus früher kippt als erwartet.
Nächster Test im Dezember
Am 17.12.2026 legt Micron Zahlen vor; das Unternehmen peilt für das erste Quartal 61,5 Milliarden Dollar Umsatz an.
Auslöser
Warum fällt die Micron Aktie am Mittwoch – und wie weit ist der Rücksetzer nach unten gelaufen?
Der Mittwoch ist der zweite Handelstag in Folge mit kräftigen Verlusten für die gesamte KI-Lieferkette. Nach einem Montag, an dem Nvidia und mit ihm die Chipwerte stark zugelegt hatten, kippte die Stimmung: Der Nasdaq 100 verlor zeitweise rund vier Prozent, Nvidia gab um mehr als sieben Prozent nach, Lam Research und AMD rutschten zweistellig bzw. fast zweistellig ab. In diesem Umfeld traf Micron mehrere speicherspezifische Nachrichten.
Zum einen berichteten Marktbeobachter unter Berufung auf die Analysten von TrendForce, dass chinesische Cloud-Anbieter ihre Speicherbestellungen für 2027 kürzen. Der DRAM-Markt bleibe zwar unterversorgt, der Preisanstieg flache aber ab; bei NAND-Flash rechnet TrendForce ab dem ersten Quartal 2027 mit fallenden Kontraktpreisen. Zum anderen steht ein Vorschlag der US-Handelsbehörde für zusätzliche Zölle im Raum (nach Angaben aus dem Markt bis zu 35 Prozent für einzelne Länder, 15 Prozent für Südkorea, Japan, Taiwan und die EU); es handelt sich bislang nur um einen Entwurf, Stellungnahmen sind bis zum 5. Januar 2027 möglich.
Dazu kommt die Herabstufung vom Vortag: BNP Paribas Exane (Analyst Karl Ackerman) nahm Micron am 24.11.2026 von „Outperform“ auf „Neutral“ und kappte das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar. Als Gründe nannte das Haus unter anderem ein Überangebotsrisiko, kleinere Kapazitätspläne der großen Cloud-Betreiber für 2028 und weniger HBM-Speicher je Nvidia-Plattform „Vera Rubin Ultra“. Auch die südkoreanischen Konkurrenten litten: SK Hynix verlor in Seoul rund 11 Prozent, Samsung Electronics etwa 10 Prozent.
Das Geschäftsmodell: Wovon lebt Micron?
Micron entwickelt und fertigt Speicherchips – vor allem DRAM und NAND-Flash – und beliefert Rechenzentren, PC-, Smartphone- und Automobilhersteller. Der Wachstumstreiber der vergangenen Quartale ist High-Bandwidth Memory (HBM), das in KI-Beschleunigern wie denen von Nvidia verbaut wird. Weil das Angebot an modernem Speicher knapp ist, sind Preise und Margen stark gestiegen. Genau diese Zyklik macht die Micron Aktie so volatil: Wenn Preise und Mengen steigen, explodieren die Gewinne; drehen sie, fallen sie ebenso schnell.
Wie sehen Zahlen und Unternehmensprognose aus, die hinter der Micron Aktienprognose stehen?
Micron hat sein Geschäftsjahr 2026 (Ende 3. September 2026) laut Unternehmensmitteilung vom 30.9.2026 mit einem Rekord abgeschlossen. Im vierten Quartal stieg der Umsatz auf 54,23 Milliarden Dollar (Vorquartal: 41,46 Milliarden), der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 33,42 Dollar. Die bereinigte Bruttomarge betrug 87,0 Prozent. Für das Gesamtjahr nennt Micron 133,19 Milliarden Dollar Umsatz (Vorjahr: 37,38 Milliarden), einen bereinigten Gewinn je Aktie von 75,52 Dollar und einen bereinigten freien Cashflow von 62,31 Milliarden Dollar. Den Barmitteln und Wertpapieren von 73,48 Milliarden Dollar stehen Schulden von rund 5,2 Milliarden Dollar gegenüber.
Die Guidance für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Zahlen am 17.12.2026): Umsatz von 61,5 Milliarden Dollar plus/minus 1,5 Milliarden, bereinigte Bruttomarge von rund 86,25 Prozent und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar plus/minus 1,00 Dollar.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026 (Ist)
|Geschäftsjahr 2027 (Konsens)
|Geschäftsjahr 2028 (Konsens)
|Umsatz
|133,2 Mrd. USD
|rund 275,5 Mrd. USD
|rund 318,9 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|75,52 USD
|rund 176,6 USD
|rund 206,9 USD
|KGV auf Basis des Kurses von ca. 560 USD¹
|rund 7,4
|rund 3,2
|rund 2,7
¹ Eigene Rechnung: Kurs von rund 560 Dollar (25.11.2026, 11:02 Uhr ET) geteilt durch den Konsens-Gewinn je Aktie. Die Konsensdaten stammen aus dem Stand von Ende Oktober bis Mitte November und können bei einzelnen Analysten inzwischen abweichen.
Quelle: Analystenkonsens (Datenanbieter), Micron-Geschäftszahlen laut 8-K vom 30.09.2026
Auffällig: Die Analysten erwarten für die kommenden Jahre noch einmal deutlich höhere Umsätze und Gewinne. Das rechnerische KGV von rund drei auf das Geschäftsjahr 2027 zeigt, dass der Markt diese Schätzungen offenbar nicht für dauerhaft hält – die Skepsis gilt der Nachhaltigkeit der Gewinne, nicht den bereits berichteten Zahlen.
Wie lautet die Micron Aktienprognose der Analysten – und welches Kursziel trauen sie der Micron Aktie zu?
Nach Daten der Analysten-Datenbanken decken rund 49 Häuser die Micron Aktie ab; nach dem 24.11. entfielen davon 36 auf „Strong Buy“, 8 auf „Buy“ und 5 auf „Hold“, Verkaufsempfehlungen gab es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Anbieter bei rund 1.530 bis 1.570 Dollar, die Spanne reichte zuletzt (Stand 18.11.) von 361 bis 3.000 Dollar. Gemessen am Kurs von etwa 560 Dollar ergäbe das Konsens-Ziel rechnerisch ein Potenzial von rund 170 Prozent – ein Wert, der vor allem zeigt, wie stark die Kursziele dem Kurs hinterherhinken. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Veränderung
|UBS (Timothy Arcuri)
|Buy
|1.100 USD
|25.11.2026
|zuvor 1.625 USD
|BNP Paribas Exane (Karl Ackerman)
|Neutral (zuvor Outperform)
|775 USD
|24.11.2026
|zuvor 1.700 USD
|Citi (Atif Malik)
|Buy
|1.300 USD
|23.11.2026
|bestätigt
|RBC (Srini Pajjuri)
|Outperform
|1.500 USD
|18.11.2026
|bestätigt
|Wedbush (Matt Bryson)
|Buy
|1.400 USD
|23.10.2026
|–
Alle Angaben in US-Dollar. Kursziele und Ratings sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. UBS: Bei der Meldung zum 25.11. gab es widersprüchliche Angaben zu Senkung oder Anhebung; hier ist die Senkung von 1.625 auf 1.100 Dollar angegeben.
Quelle: Analysten-Veröffentlichungen der genannten Häuser (Zusammenstellung aktiencheck.de)
Bemerkenswert ist die Spreizung: Das niedrigste genannte Ziel eines großen Hauses (BNP: 775 Dollar) liegt noch über dem aktuellen Kurs, das höchste (RBC: 1.500 Dollar) fast beim Dreifachen. Goldman Sachs senkte laut Marktberichten zudem die Kursziele für SK Hynix und Samsung, und Mizuho reduzierte seine Schätzung für die Branchen-Investitionen im Jahr 2027 von 1,6 auf 1,4 Billionen Dollar.
Ist die Micron Aktie im Branchenvergleich noch teuer?
Beim klassischen KGV ist die Micron Aktie auf dem aktuellen Niveau mit einem Wert von rund 7 bis 9 auf die letzten zwölf Monate und etwa 3 bis 4 auf die erwarteten Gewinne außergewöhnlich günstig – ein typisches Muster bei Zyklikern, die am Gewinnhöhepunkt notieren. Der Markt preist offenbar einen Rückgang der Gewinne ein. Zum Vergleich: SK Hynix verlor am Mittwoch in Seoul 11,05 Prozent auf 1.030.000 Won, Samsung Electronics 9,87 Prozent auf 170.700 Won, der südkoreanische Leitindex Kospi 6,16 Prozent. Micron bewegt sich damit im Gleichschritt mit der Branche.
Was sagt die Charttechnik zur Micron Aktie 2026?
Der Kurs hat sich innerhalb eines Monats um rund 36 bis 39 Prozent verringert und liegt weit unter dem 52-Wochen-Hoch von gut 1.250 Dollar; das Jahrestief lag bei rund 220 Dollar. Nach den zuletzt verfügbaren Daten (Stand 23.11.) verlief die 50-Tage-Linie bei rund 908 Dollar und die 200-Tage-Linie bei etwa 774 Dollar – der Kurs notiert damit deutlich unter beiden. Der Relative-Stärke-Index (RSI) lag am Mittwoch bei rund 34, also nahe dem Bereich, den Chartanalysten als überverkauft beschreiben. Als markante Chartmarken werden der Schlusskurs vom 20.11. bei rund 594 Dollar und die Marke von 708 Dollar (Schluss vom 23.11.) genannt. Diese Beschreibungen sind keine Prognose.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Welche Szenarien für die Micron Aktie diskutieren Analysten?
|Szenario
|Argument der Analysten
|Bezug
|Bull
|Das Angebot an HBM bleibt knapp, die Gewinne steigen weiter, der Rücksetzer verbessert die Bewertung
|UBS, Citi, RBC (Buy/Outperform, Ziele 1.100–1.500 USD)
|Base
|Hohe Gewinne, aber verlangsamtes Wachstum der Preise; Angebot und Nachfrage gleichen sich ab Mitte 2027 aus
|Szenario laut BNP Paribas Exane
|Bear
|Gekürzte Bestellungen, kleinere Investitionen der Cloud-Betreiber und fallende NAND-Preise drücken die Gewinne ab 2027
|BNP Paribas Exane, TrendForce, Mizuho
Zusammenfassung der in den Analystenkommentaren genannten Argumente. Es handelt sich nicht um Kursprognosen von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenkommentare der genannten Häuser (BNP Paribas Exane, UBS, Citi, Mizuho, TrendForce)
Was beobachten Anleger bei der Micron Aktie jetzt?
Der wichtigste Termin ist die Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 am 17. Dezember 2026. Zuvor dürften Anleger auf weitere TrendForce-Preisdaten, auf Aussagen der Cloud-Betreiber zu ihren Investitionsplänen, auf die Entwicklung der Nvidia Aktie und auf den Fortgang der US-Zolldiskussion achten. Auch die Reaktion der Analystenhäuser auf die jüngsten Kursstürze – weitere Kursziel-Senkungen oder Bestätigungen – ist ein Gradmesser. Am Donnerstag ist in den USA wegen Thanksgiving kein Handel.
FAQ: Häufige Fragen zur Micron Aktie und zur Micron Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Micron Aktienprognose der Analysten? Der Konsens ist überwiegend positiv: Von rund 49 Analysten stuft die große Mehrheit die Aktie mit „Buy“ oder besser ein, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 1.530 Dollar. BNP Paribas Exane hat am 24.11. auf „Neutral“ abgestuft.
Welches Kursziel hat UBS für die Micron Aktie? UBS (Analyst Timothy Arcuri) bestätigte am 25.11.2026 das Rating „Buy“ bei einem Kursziel von 1.100 Dollar, zuvor 1.625 Dollar.
Warum fällt die Micron Aktie trotz Rekordzahlen? Der Markt blickt auf die Zukunft: Berichte über gekürzte Speicherbestellungen, mögliche Zölle und die allgemeine Sorge um die KI-Investitionen belasten die Aktie, zusätzlich hatte BNP Paribas Exane abgestuft.
Wann legt Micron die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stehen am 17. Dezember 2026 an.
Wie entwickelt sich die Micron Aktie 2026/2027 laut Konsens? Analysten erwarten für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von rund 275 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 177 Dollar; für 2028 sind es rund 319 Milliarden Dollar bzw. rund 207 Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser (u. a. UBS, BNP Paribas Exane, Citi, RBC, Wedbush) wieder. Die Offenlegungen von UBS finden sich unter UBS Research Disclosures. Aktiencheck.de macht sich die Urteile nicht zu eigen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Micron Technology Inc. (MU): Kaufen, Kursziel 1.100,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von UBS Investment Bank Research (Analyst Timothy Arcuri), 25.11.2026 vom 25.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 19:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 19:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS Investment Bank Research (Analyst Timothy Arcuri), 25.11.2026.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.