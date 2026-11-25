Der Mittwoch ist der zweite Handelstag in Folge mit kräftigen Verlusten für die gesamte KI-Lieferkette. Nach einem Montag, an dem Nvidia und mit ihm die Chipwerte stark zugelegt hatten, kippte die Stimmung: Der Nasdaq 100 verlor zeitweise rund vier Prozent, Nvidia gab um mehr als sieben Prozent nach, Lam Research und AMD rutschten zweistellig bzw. fast zweistellig ab. In diesem Umfeld traf Micron mehrere speicherspezifische Nachrichten.

Zum einen berichteten Marktbeobachter unter Berufung auf die Analysten von TrendForce, dass chinesische Cloud-Anbieter ihre Speicherbestellungen für 2027 kürzen. Der DRAM-Markt bleibe zwar unterversorgt, der Preisanstieg flache aber ab; bei NAND-Flash rechnet TrendForce ab dem ersten Quartal 2027 mit fallenden Kontraktpreisen. Zum anderen steht ein Vorschlag der US-Handelsbehörde für zusätzliche Zölle im Raum (nach Angaben aus dem Markt bis zu 35 Prozent für einzelne Länder, 15 Prozent für Südkorea, Japan, Taiwan und die EU); es handelt sich bislang nur um einen Entwurf, Stellungnahmen sind bis zum 5. Januar 2027 möglich.

Dazu kommt die Herabstufung vom Vortag: BNP Paribas Exane (Analyst Karl Ackerman) nahm Micron am 24.11.2026 von „Outperform“ auf „Neutral“ und kappte das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar. Als Gründe nannte das Haus unter anderem ein Überangebotsrisiko, kleinere Kapazitätspläne der großen Cloud-Betreiber für 2028 und weniger HBM-Speicher je Nvidia-Plattform „Vera Rubin Ultra“. Auch die südkoreanischen Konkurrenten litten: SK Hynix verlor in Seoul rund 11 Prozent, Samsung Electronics etwa 10 Prozent.