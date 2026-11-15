Eine Woche zuvor war die Micron-Aktie an einem einzigen Tag um 15,81 Prozent auf 669,51 Dollar abgestürzt. Nun folgte das Comeback: Allein am Mittwoch stieg sie um 11,89 Prozent, die Woche schloss mit einem Plus von 12,80 Prozent bei rund 780 Dollar – Platz 9 der Nasdaq100 Gewinner. Das Bemerkenswerte ist nicht der Kurssprung, sondern die Bewertung: Micron wird mit rund dem Fünffachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Unsere Micron-Aktie Prognose prüft, ob das ein Schnäppchen oder ein Warnsignal ist.
Micron Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 12,8 Prozent und KGV um 5 – die unterschätzteste KI-Aktie der Wall Street?
Die Micron-Aktie gewinnt 12,80 Prozent und gehört zu den Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Der Speicherchip-Hersteller erwartet das größte Quartal seiner Geschichte und wird trotzdem nur mit rund dem Fünffachen der erwarteten Gewinne bewertet. Unsere Micron-Aktie Prognose zeigt, was die Micron Chartanalyse nach dem Comeback signalisiert und warum die Micron Aktienprognose vor allem eine Frage zum Speicherzyklus beantworten muss.
Die Woche
Das Comeback der Speicherwerte
Den Impuls lieferten am Mittwoch die Zahlen von CoreWeave, die den ungebremsten Ausbau der KI-Rechenzentren bestätigten. Ohne Hochleistungsspeicher von Micron rechnet kein KI-Beschleuniger. Morgan Stanley bezeichnete Speicher als zweitliebstes Segment der Chipbranche, nachdem die Bank of America Micron zuvor von ihrer Liste bevorzugter US-Werte gestrichen hatte. Für Gesprächsstoff sorgte zudem der geänderte Börsenprospekt des KI-Unternehmens Anthropic, wonach Micron im Rahmen einer begleitenden Privatplatzierung Aktien für rund 1 Milliarde Dollar übernehmen soll.
Kurzfristige Prognose
Micron Chartanalyse: Erholung im Abwärtstrend
Die Micron Chartanalyse zeigt eine Aktie, die seit dem Sommerhoch bei 1.110,40 Dollar mehr als 40 Prozent verloren hatte und sich nun vom Tief bei 669,51 Dollar löst. Erste Unterstützung ist die runde Marke von 700 Dollar, darunter das Tief. Nach oben ist der Mittwochsschluss bei 811 Dollar die erste Hürde. Ein Schlusskurs darüber würde den Weg zur 900-Dollar-Marke öffnen. Der übergeordnete Abwärtstrend ist damit aber noch nicht gebrochen. Für die kurzfristige Micron-Aktie Prognose sind die Nvidia-Zahlen am 17. November ein wichtiger Gradmesser für die Nachfrage nach Hochleistungsspeicher.
Szenario 1: Ausbruch über 811 Dollar
Bestätigt Nvidia die Nachfrage, könnte die Erholung bis in den Bereich um 900 Dollar reichen.
Szenario 2: Bodenbildung zwischen 700 und 811 Dollar
Die Aktie stabilisiert sich, bis die eigenen Quartalszahlen im Dezember neue Impulse liefern.
Szenario 3: Neuer Test des Tiefs
Sorgen um den Höhepunkt des Speicherzyklus könnten die Aktie zurück zu 670 Dollar drücken.
Mittel- bis langfristige Prognose
Micron Aktienprognose: Rekordgewinne zum Ramschpreis?
Die Zahlen sind atemberaubend. Im abgelaufenen Geschäftsjahr setzte Micron 133,19 Milliarden Dollar um und verdiente bereinigt 75,52 Dollar je Aktie. Für das laufende erste Quartal erwartet das Management 61,5 Milliarden Dollar Umsatz und 38,15 Dollar Gewinn je Aktie – das größte Quartal der Firmengeschichte. Auf Basis der Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2027 liegt das KGV laut 24/7 Wall St. bei rund 5. Warum so billig? Speicher ist das zyklischste Geschäft der Chipbranche. Die Börse fürchtet, dass neue Fabriken das Angebot ausweiten und die Preise kippen lassen. Micron selbst investierte zuletzt 30,7 Milliarden Dollar in neue Kapazitäten. Die mittel- bis langfristige Micron Aktienprognose hängt an einer Frage: Ist der KI-Bedarf diesmal strukturell, sodass der Zyklus länger läuft als früher?
Die Analysten sind fast einhellig positiv: Das durchschnittliche Kursziel liegt laut 24/7 Wall St. bei rund 1.562 Dollar, 45 von 48 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf – Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Micron-Aktie Prognose
Warum ist Micron Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Die Zahlen von CoreWeave bestätigten den Ausbau der KI-Rechenzentren, Speicherwerte erholten sich kräftig. Micron stieg um 12,80 Prozent.
Was zeigt die Micron Chartanalyse?
Eine Erholung vom Tief bei 669,51 Dollar. Unterstützung liegt um 700 Dollar, Widerstände bei 811 und 900 Dollar.
Warum ist die Micron-Aktie so günstig bewertet?
Die Börse fürchtet, dass der Speicherzyklus seinen Höhepunkt erreicht. Auf Basis der erwarteten Gewinne liegt das KGV bei rund 5.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.