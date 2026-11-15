Micron Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 12,8 Prozent und KGV um 5 – die unterschätzteste KI-Aktie der Wall Street?

Die Zahlen sind atemberaubend. Im abgelaufenen Geschäftsjahr setzte Micron 133,19 Milliarden Dollar um und verdiente bereinigt 75,52 Dollar je Aktie. Für das laufende erste Quartal erwartet das Management 61,5 Milliarden Dollar Umsatz und 38,15 Dollar Gewinn je Aktie – das größte Quartal der Firmengeschichte. Auf Basis der Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2027 liegt das KGV laut 24/7 Wall St. bei rund 5. Warum so billig? Speicher ist das zyklischste Geschäft der Chipbranche. Die Börse fürchtet, dass neue Fabriken das Angebot ausweiten und die Preise kippen lassen. Micron selbst investierte zuletzt 30,7 Milliarden Dollar in neue Kapazitäten. Die mittel- bis langfristige Micron Aktienprognose hängt an einer Frage: Ist der KI-Bedarf diesmal strukturell, sodass der Zyklus länger läuft als früher?