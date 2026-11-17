Mehrere Belastungen kamen zusammen. Am 14. November lehnte US-Bezirksrichterin Noël Wise in Kalifornien den gemeinsamen Antrag von Micron, Samsung und SK Hynix ab, eine Sammelklage zu konventionellem DRAM abzuweisen. Die Kläger werfen den drei Herstellern vor, ab Ende 2022 die Produktion von herkömmlichem Arbeitsspeicher koordiniert gedrosselt und Kapazitäten auf den lukrativen KI-Speicher HBM verlagert zu haben. Die Entscheidung ist verfahrensrechtlich, sie sagt nichts über einen tatsächlichen Rechtsverstoß; die Unternehmen bestreiten die Vorwürfe. Bis zum 7. Dezember müssen die Beklagten erwidern.

Hinzu kam der breite Ausverkauf bei Chipwerten. Das US-Handelsministerium führte eine Lizenzpflicht für Lieferungen moderner KI-Chips nach Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien ein. Der Halbleiterindex fiel am Montag um mehr als 4 Prozent, Sandisk verlor 8,6 Prozent, Western Digital knapp 5 Prozent. In Korea gaben am Dienstag Samsung um 3,3 Prozent und SK Hynix um knapp 2 Prozent nach. Laut Motley Fool war es für Micron der dritte Verlusttag in Folge.