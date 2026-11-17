Die Micron Aktie (Ticker MU, ISIN US5951121038, WKN 869020) hat am Montag einen der härtesten Tage des Jahres erlebt: An der Nasdaq schloss der Speicherchip-Hersteller bei 719,02 Dollar, 7,6 Prozent tiefer. Seit dem 52-Wochen-Hoch von 1.255 Dollar summiert sich der Abschlag auf fast 43 Prozent. Die Micron Aktienprognose der Analysten bleibt trotzdem spektakulär: Das durchschnittliche Kursziel von 49 Experten liegt laut StockAnalysis bei 1.561,91 Dollar – mehr als das Doppelte des aktuellen Kurses.
Micron Aktie Prognose: Minus 7,6 Prozent, doch Analysten sehen im Schnitt über 1.500 Dollar – Kaufgelegenheit oder Zyklusgipfel?
Die Micron Aktie ist nach einer Gerichtsentscheidung zur DRAM-Kartellklage und im KI-Ausverkauf eingebrochen. Das KGV fällt auf rund 4, die Micron Aktienprognose der Wall Street sieht mehr als eine Verdopplung. Was Guidance, Konsens, Kursziele und die Bull-, Base- und Bear-Szenarien von Morgan Stanley verraten.
Zwischen Kurs und Kurszielen klafft eine Lücke, wie man sie bei einem Konzern mit rund 810 Milliarden Dollar Börsenwert selten sieht. Das erwartete KGV ist auf rund 4 gefallen. Für die Optimisten ist das ein Schnäppchen, für die Skeptiker das klassische Warnsignal im Halbleiterzyklus: Wenn Gewinne am Gipfel sind, sieht die Aktie am billigsten aus. Welche Micron Aktie Prognose gilt – die der Kursziele oder die des Kurses?
Kartellklage geht weiter
Eine US-Richterin hat die Abweisung der DRAM-Sammelklage gegen Micron, Samsung und SK Hynix abgelehnt.
Rekordzahlen
Umsatz im vierten Geschäftsquartal 54,2 Mrd. Dollar, Bruttomarge 87 %, Gewinn je Aktie 33,42 Dollar.
Starke Guidance
Für das laufende Quartal erwartet Micron 61,5 Mrd. Dollar Umsatz und 38,15 Dollar Gewinn je Aktie.
Nvidia als Taktgeber
Nvidia, Microns größter HBM-Kunde, legt heute Abend Zahlen vor.
Der Auslöser
Was ist bei der Micron Aktie passiert?
Mehrere Belastungen kamen zusammen. Am 14. November lehnte US-Bezirksrichterin Noël Wise in Kalifornien den gemeinsamen Antrag von Micron, Samsung und SK Hynix ab, eine Sammelklage zu konventionellem DRAM abzuweisen. Die Kläger werfen den drei Herstellern vor, ab Ende 2022 die Produktion von herkömmlichem Arbeitsspeicher koordiniert gedrosselt und Kapazitäten auf den lukrativen KI-Speicher HBM verlagert zu haben. Die Entscheidung ist verfahrensrechtlich, sie sagt nichts über einen tatsächlichen Rechtsverstoß; die Unternehmen bestreiten die Vorwürfe. Bis zum 7. Dezember müssen die Beklagten erwidern.
Hinzu kam der breite Ausverkauf bei Chipwerten. Das US-Handelsministerium führte eine Lizenzpflicht für Lieferungen moderner KI-Chips nach Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien ein. Der Halbleiterindex fiel am Montag um mehr als 4 Prozent, Sandisk verlor 8,6 Prozent, Western Digital knapp 5 Prozent. In Korea gaben am Dienstag Samsung um 3,3 Prozent und SK Hynix um knapp 2 Prozent nach. Laut Motley Fool war es für Micron der dritte Verlusttag in Folge.
Geschäftsmodell
Womit verdient Micron sein Geld?
Micron aus Boise, Idaho, ist neben Samsung und SK Hynix einer der drei großen Hersteller von Arbeitsspeicher. Das Unternehmen produziert DRAM – darunter den Hochleistungsspeicher HBM, der direkt neben KI-Beschleunigern wie denen von Nvidia sitzt –, außerdem NAND-Flash und SSDs. Die Segmente heißen Core Data Center, Cloud Memory sowie Mobile and Client. Speicher ist ein Zyklusgeschäft: Knappheit treibt Preise und Margen extrem nach oben, Überkapazitäten drücken sie ebenso schnell wieder nach unten.
Zahlen und Guidance
Wie lautet die Micron Aktienprognose des Unternehmens?
Die Zahlen lesen sich wie aus einer anderen Welt – und das Management erwartet ein noch stärkeres Jahr.
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das am 3. September endete, setzte Micron 54,23 Milliarden Dollar um – fast das Fünffache des Vorjahresquartals und 31 Prozent mehr als im Vorquartal. Die Bruttomarge erreichte 87,0 Prozent (bereinigt), nach 45,7 Prozent ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 33,42 Dollar, Analysten hatten rund 31,50 Dollar erwartet. Im Gesamtjahr stieg der Umsatz um 256 Prozent auf 133,19 Milliarden Dollar, der bereinigte Free Cashflow erreichte 62,31 Milliarden Dollar.
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt Micron einen Umsatz von 61,5 Milliarden Dollar plus/minus 1,5 Milliarden in Aussicht, bei einer bereinigten Bruttomarge von rund 86,25 Prozent und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar plus/minus einen Dollar. Vorstandschef Sanjay Mehrotra erwartet laut Pulse2 ein „noch stärkeres“ Geschäftsjahr 2027. Laut TheStreet und Mizuho sind mehr als 75 Prozent der Auslieferungen für 2027 bereits vertraglich gebunden.
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist)
|GJ 2027e
|Umsatz
|133,19 Mrd. $
|275,89 Mrd. $
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|75,52 $
|176,50 $
|KGV
|rund 9,5
|rund 4,1
|Spanne EPS-Schätzungen
|–
|161,00–214,70 $
Geschäftsjahr endet Anfang September. Konsens laut StockAnalysis, Stand November 2026; bereinigter Gewinn je Aktie. KGV eigene Rechnung auf Basis von 719,02 USD (Nasdaq-Schluss 16.11.).
Quelle: Micron, StockAnalysis
Die Erwartungen sind zuletzt noch gestiegen: Laut 24/7 Wall St. kletterte die Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2027 binnen 90 Tagen von 155,79 auf 176,50 Dollar, in 30 Tagen gab es 29 Anhebungen und nur 2 Senkungen. Genau hier liegt der Kern der Micron Aktie Prognose: Stimmen die Schätzungen, ist die Aktie extrem günstig. Kippt der Zyklus, schrumpfen die Gewinne – und das niedrige KGV war eine Falle.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Micron Aktie zu?
Laut StockAnalysis bewerten 45 von 49 Analysten die Aktie mit Kauf oder Strong Buy, vier mit Halten, kein Haus mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.561,91 Dollar, der Median bei 1.550 Dollar. Die Spanne ist extrem: von 361 Dollar bis 3.000 Dollar (DA Davidson). TipRanks kommt laut Yahoo Finance auf 1.624,42 Dollar. 24/7 Wall St. berichtete zudem von einer einzelnen Strong-Sell-Einstufung, ohne das Haus zu nennen.
|Haus
|Rating
|Kursziel alt → neu
|Datum
|Quelle
|BofA Securities
|Buy (bestätigt)
|k. A.
|09.11.2026
|StockAnalysis
|Bernstein
|Buy (bestätigt)
|1.300
|04.11.2026
|StockAnalysis
|Citi
|Buy
|1.300
|29.10.2026
|StockAnalysis
|Wedbush
|Buy
|1.400
|23.10.2026
|StockAnalysis
|Mizuho
|Outperform
|1.300 → 1.400
|01.10.2026
|investing.com
|Rosenblatt
|Buy
|1.500 → 1.900
|01.10.2026
|TheStreet
|Morgan Stanley
|Overweight
|1.200 (unverändert)
|01.10.2026
|Yahoo Finance
|UBS
|Buy
|1.625
|01.10.2026
|TheStreet
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: StockAnalysis, investing.com, TheStreet, Yahoo Finance
Bemerkenswert: Selbst die eher vorsichtigen Häuser wie Morgan Stanley, Bernstein und Citi sehen ihre Ziele zwischen 1.200 und 1.300 Dollar – also deutlich über dem aktuellen Kurs. Rosenblatt-Analyst Kevin Cassidy hob sein Ziel nach den Zahlen von 1.500 auf 1.900 Dollar. Laut FinanceFeeds liegt Goldman Sachs mit „Neutral“ und 1.250 Dollar am vorsichtigen Ende der namhaften Häuser.
Bewertung
Ist die Micron Aktie im Vergleich zur Konkurrenz zu billig?
Mit einem erwarteten KGV von rund 4,1 ist Micron auf dem Papier einer der günstigsten Großwerte am US-Markt. Laut Motley Fool rechnet die Wall Street bis zum Geschäftsjahr 2028 mit rund 65 Prozent Gewinnwachstum pro Jahr. Beim Hochleistungsspeicher HBM ist Micron allerdings nur die Nummer drei: Laut Counterpoint lag der Umsatzanteil im zweiten Quartal 2026 bei 18 Prozent, hinter SK Hynix mit 50 und Samsung mit 33 Prozent. Vergleichbare aktuelle KGVs der Konkurrenten hat aktiencheck.de nicht gefunden. Morningstar-Analyst William Kerwin erwartet den Zyklushöhepunkt laut Motley Fool Anfang 2028 und nennt den Boom einen „tremendous cycle, but a cycle nonetheless“.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Micron Aktie Prognose?
Die Micron Aktie hat die 200-Tage-Linie unterschritten, die laut 24/7 Wall St. (Stand 11.11.) bei rund 757 Dollar verläuft; die 50-Tage-Linie lag bei rund 962 Dollar. Damit ist der mittelfristige Aufwärtstrend angeschlagen. Laut FinanceFeeds bildet das Montagstief bei 716,38 Dollar die erste Unterstützung, darunter 690 und 656 Dollar. Nach oben wäre die Rückeroberung der Zone um 757 bis 798 Dollar ein erstes Signal. Mit einem Beta von rund 2,4 schwankt die Aktie mehr als doppelt so stark wie der Gesamtmarkt.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Micron Aktie Prognose diskutiert der Markt?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|1.650 USD (Morgan Stanley)
|Höhere HBM-Preise 2027, Speicherknappheit hält an
|Base-Case
|1.200 USD (Morgan Stanley)
|Starkes Jahr 2027, Rückkaufpotenzial
|Bear-Case
|675 USD (Morgan Stanley)
|Speicherabschwung 2027
|Konsens
|1.561,91 USD (Ø von 49 Analysten)
|Gewinnschätzungen zuletzt deutlich angehoben
Szenarien von Morgan Stanley (Joseph Moore) vom 01.10.2026 laut Yahoo Finance/TheStreet; Konsens zur Einordnung.
Quelle: Yahoo Finance, TheStreet, StockAnalysis
Auffällig: Der Montagsschluss von 719 Dollar liegt bereits nahe am Bear-Case von Morgan Stanley. Der Markt preist also schon einen erheblichen Teil des Abschwungszenarios ein – oder er misstraut den Gewinnschätzungen grundsätzlich.
Termine
Was Anleger bei der Micron Aktie jetzt beobachten
17. November, nach US-Börsenschluss (ab 22:00 MEZ): Nvidia-Zahlen – Nvidia ist laut FinanceFeeds Microns größter HBM-Kunde.
18. November: Preisfestsetzung beim Anthropic-Börsengang; Micron will laut einer Anthropic-Unterlage für rund 1 Mrd. Dollar Aktien zeichnen.
7. Dezember: Frist für die Erwiderung der Beklagten in der DRAM-Kartellklage.
Um den 16. Dezember (unbestätigt): Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027.
12. Januar 2027: Erste Case-Management-Konferenz im Kartellverfahren.
FAQ
Häufige Fragen zur Micron Aktienprognose
Wie lautet die Micron Aktienprognose der Analysten? Laut StockAnalysis liegt das durchschnittliche Kursziel von 49 Analysten bei 1.561,91 Dollar, die Spanne reicht von 361 bis 3.000 Dollar.
Warum ist die Micron Aktie eingebrochen? Eine Gerichtsentscheidung lässt die DRAM-Kartellklage weiterlaufen, dazu kamen neue US-Exportregeln und der KI-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen.
Was erwarten Analysten für die Micron Aktie 2027? Der Konsens rechnet für das Geschäftsjahr 2027 mit 275,9 Mrd. Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 176,50 Dollar.
Welche Szenarien sieht Morgan Stanley für die Micron Aktie? Bull-Case 1.650 Dollar, Base-Case 1.200 Dollar, Bear-Case 675 Dollar.
Zahlt Micron eine Dividende? Ja, 0,15 Dollar je Quartal; die Rendite liegt bei rund 0,1 %.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Overweight“ mit Kursziel 1.200 US-Dollar von Morgan Stanley (Analyst Joseph Moore) vom 01.10.2026 einschließlich der Szenarien 1.650 / 1.200 / 675 US-Dollar. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quelle: Morgan Stanley Research Disclosures; weitere Häuser: Mizuho, Bernstein, UBS, Goldman Sachs. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Micron Technology Inc. (MU): Kaufen, Kursziel 1.200,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley Research (Joseph Moore) vom 01.10.2026, 00:00 MESZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:33 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:33 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley Research (Joseph Moore).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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