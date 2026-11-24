Die Micron Aktie (Micron Technology Inc., ISIN: US5951121038, Nasdaq: MU) gibt nach der Rally vom Montag kräftig nach: Am 24.11.2026 notiert sie um 10:01 Uhr New Yorker Zeit (16:01 Uhr MEZ) bei 653,45 US-Dollar, ein Minus von 7,7 Prozent. Auslöser ist neben Gewinnmitnahmen im Chipsektor eine Abstufung: BNP Paribas Exane senkt Micron von Outperform auf Neutral und das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar. Die Micron Aktie Prognose der übrigen Analysten bleibt dagegen weitgehend positiv: Das durchschnittliche Ziel liegt je nach Datenanbieter bei rund 1.540 bis 1.590 Dollar.
Micron Aktie Prognose: BNP Paribas Exane kappt das Kursziel auf 775 Dollar, der Konsens liegt bei rund 1.550 – wer hat bei der Speicher-Aktie recht?
Die Micron Aktie fällt am Dienstag um rund 8 Prozent, nachdem BNP Paribas Exane das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar gesenkt hat. Die Micron Aktienprognose im Überblick: Guidance, Konsens, Kursziele von 775 bis 3.000 Dollar, Szenarien und Termine.
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology Inc.
- Börse / Ticker
- Nasdaq, MU
- ISIN
- US5951121038
- Kerngeschäft
- DRAM- und NAND-Speicherchips, HBM für KI
- Börsenwert
- rund 740 Mrd. USD (Redaktionsrechnung)
- Rekordschluss
- 1.213,56 USD (25.06.2026)
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich 17.12.2026
Stand: 24.11.2026, Intraday-Kurs Nasdaq, 10:01 Uhr New Yorker Zeit; Schlusskurs lag bei Redaktionsschluss nicht vor
Die Kluft zwischen 775 und 3.000 Dollar ist ungewöhnlich groß. Sie zeigt, wie unterschiedlich die Micron Aktienprognose bewertet wird: Die einen rechnen mit einem langen KI-Superzyklus bei Speicherchips, die anderen mit einem Absturz der Preise nach 2027.
Was ist passiert?
Warum fällt die Micron Aktie nach der Rekordrally?
Am Montag hatte die Aktie nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze um 19 Prozent auf 707,70 Dollar zugelegt, Nvidia selbst gewann gut 31 Prozent. Am Dienstag drehte der Chipsektor: Nvidia fiel um 5 bis 7 Prozent, AMD um rund 8 Prozent, auch Speicherwerte wie Sandisk gaben deutlich nach. Hinzu kommt die BNP-Studie von Analyst Karl Ackerman. Er sieht Risiken bei den Kapazitätsplänen der Cloudkonzerne für 2028, weniger HBM-Anteil in der nächsten Nvidia-Plattform und sinkende PC- und Smartphone-Stückzahlen. Seine Schätzung für den Gewinn je Aktie 2028 liegt 45 Prozent unter dem Konsens.
Geschäftsmodell
Wie verdient Micron Geld – und was treibt die Zahlen?
Micron stellt DRAM- und NAND-Speicherchips her und gehört mit High Bandwidth Memory (HBM) zu den wichtigen Zulieferern der KI-Rechenzentren. Im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2026 (zum 30.09.2026) erzielte das Unternehmen laut 8-K einen Umsatz von 54,23 Milliarden Dollar nach 11,32 Milliarden im Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 33,42 Dollar, die bereinigte Bruttomarge bei 87,0 Prozent. Für das Gesamtjahr stehen 133,19 Milliarden Dollar Umsatz, 75,52 Dollar Gewinn je Aktie und ein bereinigter Free Cashflow von 62,31 Milliarden Dollar in den Büchern. Das Unternehmen verfügt über 73,5 Milliarden Dollar Liquidität bei rund 5,2 Milliarden Dollar Schulden.
|Kennzahl
|Micron-Prognose / Ist
|Analysten-Konsens
|Umsatz 1. Quartal 2027
|61,5 Mrd. USD (±1,5)
|–
|Gewinn je Aktie 1. Quartal 2027
|38,15 USD (±1,00)
|–
|Bereinigte Bruttomarge 1. Quartal
|rund 86,25 %
|–
|Umsatz Geschäftsjahr 2027
|–
|rund 275,9 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie Geschäftsjahr 2027
|–
|rund 176,5 USD (KGV rund 4)
|Gewinn je Aktie Geschäftsjahr 2028
|–
|rund 206,7 USD
|Investitionen (Capex)
|27,4 Mrd. USD (GJ 2026); rund 25 Mrd. USD im ersten Halbjahr GJ 2027
|höher danach geplant
Konsens: Stand 24.11.2026; KGV eigene Rechnung auf den Kurs von rund 650 USD. Umsatzkonsens für 2028 lag nicht belegt vor.
Quelle: Micron, 8-K vom 30.09.2026; Analysten-Konsens
Auffällig ist die extrem niedrige Bewertung: Auf die Konsensschätzung für 2027 gerechnet kostet die Aktie nur das Vierfache des Gewinns. Das spiegelt die Sorge vor dem Zyklus wider, denn Speicherchips sind historisch ein Geschäft mit starken Preisausschlägen. Laut Marktforschern stieg der DRAM-Preis im vierten Quartal 2026 weiter um 10 bis 15 Prozent, während für NAND-Flash schon eine Abschwächung bis 2027 erwartet wird. Zum Vergleich: SK hynix wird mit einem erwarteten KGV von etwa 2,4 bis 3,1 gehandelt, Samsung mit rund 2,5.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Micron Aktie zu?
Der Analysten-Konsens ist eindeutig: 28 von 30 Analysten raten zum Kauf, zwei zum Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 1.593 Dollar, das höchste bei 3.000 und das niedrigste bei 775 Dollar (BNP Paribas Exane). Die Datenlage ist je nach Anbieter uneinheitlich, andere Quellen nennen einen Durchschnitt von rund 1.539 bis 1.550 Dollar.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|BNP Paribas Exane (Karl Ackerman)
|Neutral (zuvor Outperform)
|775 USD (zuvor 1.700)
|24.11.2026
|Analystenstudie
|Bernstein (Mark Li)
|Buy
|1.300 USD
|23.11.2026
|Analystenstudie
|Citi (Atif Malik)
|Buy
|1.300 USD
|23.11.2026
|Analystenstudie
|RBC
|Outperform
|1.500 USD
|18.11.2026
|Analystenstudie
|Goldman Sachs (James Schneider)
|Neutral
|1.250 USD (zuvor 1.100)
|05.10.2026
|Analystenstudie
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Kursziele sind keine Garantie. Das Datum der JPMorgan-Studie (Ziel 1.540 USD) lag nicht belegt vor.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Die Bullen verweisen auf die langfristigen HBM-Lieferverträge: Micron hat nach eigenen Angaben für den überwiegenden Teil der HBM-Menge 2027 Abnahmeverträge, zudem arbeitet das Unternehmen an kundenspezifischem HBM4E mit Nvidia. Konzernchef Sanjay Mehrotra erwartet ein noch stärkeres Geschäftsjahr 2027. Die Skeptiker um BNP zweifeln, ob die hohen Margen von über 86 Prozent bei steigendem Angebot halten.
Charttechnik
Wie steht die Micron Aktie charttechnisch da?
Vor dem heutigen Rückgang lag der Kurs bei rund 702 Dollar unter der 50-Tage-Linie (rund 841 Dollar) und der 200-Tage-Linie (rund 927 Dollar); die 20-Tage-Linie bei rund 711 Dollar wurde als Widerstand getestet. Unterstützungen nennen Chartanalysten bei 639 und 577 Dollar, Widerstände bei 744 und 786 Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) lag bei rund 38 bis 44. Der Kurs notiert damit rund 46 Prozent unter dem Juni-Hoch. Das ist eine rein beschreibende Einordnung.
|Szenario
|Argumente Dritter
|Was beobachtet wird
|Bull-Case
|HBM-Verträge für 2027, Gewinn je Aktie 176 USD, KGV rund 4
|Zahlen am 17.12., HBM4-Anlauf
|Base-Case
|Preise bleiben bis 2027 hoch, danach Normalisierung
|DRAM-Vertragspreise, Capex der Cloudkonzerne
|Bear-Case
|Kapazitätsausbau 2028, weniger HBM-Anteil, Preisrückgang
|Preise für NAND, Kürzungen bei Rechenzentren
Argumente Dritter; aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose.
Quelle: Analystenstudien, Unternehmensmitteilung 30.09.2026, Stand 24.11.2026
Termine
Was Anleger der Micron Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Micron Aktie Prognose
Welches Kursziel haben Analysten für die Micron Aktie? Der Durchschnitt liegt je nach Anbieter bei rund 1.540 bis 1.593 Dollar, die Spanne von 775 (BNP Paribas Exane) bis 3.000 Dollar.
Wie lautet die Micron Aktienprognose des Unternehmens? Für das erste Quartal 2027 erwartet Micron 61,5 Milliarden Dollar Umsatz und 38,15 Dollar Gewinn je Aktie.
Wann legt Micron die nächsten Zahlen vor? Voraussichtlich am 17.12.2026.
Warum fällt die Micron Aktie am 24.11.2026? Gewinnmitnahmen nach der Montags-Rally und die Abstufung durch BNP Paribas Exane belasten.
Ist die Micron Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung von Bernstein (Buy, Kursziel 1.300 US-Dollar, Studie vom 23.11.2026) wird als Meinung Dritter wiedergegeben; aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen von Bernstein. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Dieser Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Micron Technology Inc. (MU): Kaufen, Kursziel 1.300,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein Research vom 23.11.2026, 15:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 17:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 17:15 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.