Wie lautet die Micron Aktienprognose der Analysten?

Das durchschnittliche Kursziel liegt laut StockAnalysis bei 1.561,91 Dollar (49 Analysten). Die Spanne großer Häuser reicht von 1.250 Dollar (Goldman Sachs) bis 3.000 Dollar (D.A. Davidson).

Warum fällt die Micron Aktie trotz Rekordzahlen?

Anleger fürchten ein Ende des Speicherzyklus durch neue Kapazitäten ab 2028. Hinzu kamen schärfere Exportkontrollen und die Unsicherheit vor den Nvidia-Zahlen.

Welche Prognose gibt Micron selbst ab?

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet Micron 61,5 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar.

Welche Kursmarken sind für die Micron Aktie wichtig?

Die 200-Tage-Linie bei rund 766 Dollar ist gebrochen. Unterstützungen sehen Charttechniker um 690, 684 und 656 Dollar.

Wann legt Micron die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden für den 16. Dezember 2026 erwartet; Micron hat den Termin noch nicht bestätigt.