Die Micron Aktie (ISIN US5951121038, Ticker MU) steckt in einer paradoxen Lage. Der Speicherkonzern meldet Rekordumsätze und eine Bruttomarge von 87 Prozent, seine Kapazitäten sind auf Jahre verplant – und trotzdem fiel die Aktie am Dienstag bis zum Nachmittag um weitere 3,7 Prozent auf rund 692 Dollar, nach minus 7,6 Prozent am Vortag. Damit notiert sie gut 40 Prozent unter ihrem Rekordhoch vom Juni. Die Analysten sehen das ganz anders: Ihr durchschnittliches Kursziel liegt laut StockAnalysis bei 1.561,91 Dollar. Nach Börsenschluss legte Nvidia Rekordzahlen vor, Speicherwerte zogen nachbörslich leicht an. Was bedeutet das für die Micron Aktienprognose?
Micron Aktie Prognose: 43 Prozent unter dem Rekord, Analysten sehen im Schnitt rund 1.560 Dollar – bringen die Nvidia-Zahlen die Wende für den Speicherriesen?
Die Micron Aktie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht und notiert gut 40 Prozent unter ihrem Rekordhoch – obwohl der Speicherkonzern Rekordzahlen schreibt und das KGV bei nur rund 4 liegt. Nach den starken Nvidia-Zahlen legen Speicherwerte nachbörslich zu. Die große Micron Aktienprognose: HBM-Boom, Unternehmensprognose, Kursziele und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology Inc.
- ISIN
- US5951121038
- Ticker
- MU (Nasdaq)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- Börsenwert
- rund 814 Mrd. $ (16.11.)
- 52-Wochen-Spanne
- 192,59 $ bis 1.255,00 $
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich 16.12.2026
Stand: 17.11.2026, Kurs intraday 15:02 Uhr New York; Börsenwert auf Basis Schlusskurs 16.11.
Rekordzahlen, fallender Kurs
Micron setzte im Geschäftsjahr 2026 133 Milliarden Dollar um – die Aktie verlor seit dem Rekordhoch dennoch über 40 Prozent.
Prognose: nächster Rekord
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet Micron 61,5 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar.
Analysten sehen Verdopplungspotenzial
Das durchschnittliche Kursziel von rund 1.560 Dollar liegt mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs.
Markt fürchtet den Zyklus
Neue Fabriken von SK Hynix und Samsung ab 2028, Exportregeln und eine Preisabsprache-Klage belasten die Stimmung.
Der Auslöser
Warum fällt die Micron Aktie trotz Rekordzahlen?
Gleich mehrere Belastungsfaktoren kamen in den vergangenen Tagen zusammen. Die US-Regierung verschärfte die Exportkontrollen für Halbleiter, Finanzminister Bessent forderte eine strengere Durchsetzung gegenüber China. Dazu kam die Unsicherheit vor den ersten Nvidia-Zahlen nach dem Rücktritt von Jensen Huang. Am Montag brach die Micron Aktie um 7,6 Prozent auf 719,02 Dollar ein und rutschte unter die 200-Tage-Linie, am Dienstag ging es weiter abwärts. Nach Börsenschluss dann die Entlastung: Nvidia übertraf mit 115,8 Milliarden Dollar Umsatz die Erwartungen und stellte rund 130 Milliarden Dollar für das laufende Quartal in Aussicht. Micron und SK Hynix legten nachbörslich laut Yahoo Finance moderat zu – denn jeder Nvidia-Beschleuniger braucht große Mengen Hochleistungsspeicher.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Micron sein Geld?
Micron ist der größte US-Hersteller von Speicherchips und neben Samsung und SK Hynix einer von drei globalen Anbietern von DRAM-Arbeitsspeicher. Hinzu kommen NAND-Flashspeicher für SSDs. Der wichtigste Wachstumstreiber ist High-Bandwidth-Memory (HBM): gestapelte DRAM-Chips, die direkt neben KI-Beschleunigern wie denen von Nvidia sitzen. Weil HBM knapp ist, sind Preise und Margen der Branche in einem nie dagewesenen Ausmaß gestiegen.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Micron für das Geschäftsjahr 2027?
Die Zahlen sind spektakulär. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (bis Anfang September) erzielte Micron 54,23 Milliarden Dollar Umsatz bei einer bereinigten Bruttomarge von 87,0 Prozent und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 33,42 Dollar. Im Gesamtjahr kam Micron auf 133,19 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 75,52 Dollar. Für das laufende erste Quartal 2027 stellt das Management 61,5 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 1,5 Milliarden), eine Bruttomarge von rund 86,25 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar in Aussicht. Laut Micron ist der Großteil des HBM-Angebots für 2027 bereits zu deutlich höheren Preisen vertraglich vergeben, laut 247wallst sind mehr als 75 Prozent der Lieferungen des Geschäftsjahres 2027 über langfristige Vereinbarungen gebunden.
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist)
|Q1 GJ 2027 (Prognose Micron)
|Konsens
|Umsatz
|133,19 Mrd. $
|61,5 Mrd. $ ± 1,5
|–
|Bruttomarge (bereinigt)
|81,1 %
|rund 86,25 %
|–
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|75,52 $
|38,15 $ ± 1,00
|Q1: 38,29 $
|EPS-Wachstum
|–
|–
|GJ27 +134 %, GJ28 +17 %
Unternehmensangaben und Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Konsens in Dollar für GJ 2027/2028 nicht belegt, nur Wachstumsraten.
Quelle: Micron Prepared Remarks (30.09.2026); financefeeds (Yahoo-Konsens); tradingnews (17.11.2026)
Die Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Micron Aktie zu?
Unter Analysten ist die Micron Aktie ein Favorit. StockAnalysis zählt 49 Analysten mit einem Durchschnittsurteil „Strong Buy“ und einem mittleren Kursziel von 1.561,91 Dollar. Andere Datendienste kommen auf etwas niedrigere Werte, etwa CoinCentral auf 1.435,58 Dollar und MarketBeat auf 1.407,88 Dollar. Das höchste genannte Ziel stammt mit 3.000 Dollar von D.A. Davidson, das niedrigste einer Großbank mit 1.250 Dollar von Goldman Sachs bei neutraler Einstufung. Selbst dieses Ziel liegt noch rund 80 Prozent über dem aktuellen Kurs.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|KeyBanc (J. Vinh)
|k. A.
|1.750 $
|um 15.11.2026
|coincentral.com
|BofA (V. Arya)
|Buy
|1.550 $
|26.10.2026
|TipRanks
|Wells Fargo (A. Rakers)
|Overweight
|1.400 $
|September 2026
|247wallst
|Citi (A. Malik)
|Buy
|1.300 $
|29.10.2026
|TipRanks
|Bernstein (M. Li)
|Buy
|1.300 $
|k. A.
|finchannel.com
|Goldman Sachs
|Neutral
|1.250 $
|k. A.
|tradingnews.com
Kursziele Dritter. Bei mehreren Häusern ist das genaue Datum der jüngsten Bestätigung nicht belegt (k. A.).
Quelle: coincentral.com, TipRanks, 247wallst, finchannel.com, tradingnews.com
Bewertung
Warum ist die Micron Aktie so niedrig bewertet?
Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 4 ist die Micron Aktie auf dem Papier eine der günstigsten großen Technologieaktien. Der Grund ist die Zyklik: Speicherpreise schwanken stark, und viele Anleger bewerten Micron nicht auf Basis der aktuellen Rekordgewinne, sondern auf Basis eines durchschnittlichen Zyklus. Die Frage für die Micron Aktie Prognose lautet daher weniger, wie hoch der Gewinn 2027 ausfällt, sondern wie lange die Knappheit anhält. SK Hynix zufolge sind DRAM und HBM für drei Jahre ausverkauft – das Marktforschungshaus TrendForce verweist dagegen auf sieben neue Fabriken von SK Hynix und Samsung, die 2028 anlaufen sollen.
Charttechnik
Welche Marken zählen für die Micron Aktie?
Charttechnisch hat sich das Bild eingetrübt. Mit dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie bei rund 766 Dollar ist ein wichtiges Trendsignal gerissen, der MACD zeigt laut tradingnews ein Verkaufssignal. Mit dem Kurs um 692 Dollar am Dienstagnachmittag rückten die Unterstützungen bei 690 und 683,92 Dollar in den Fokus, darunter folgt eine Marke bei 656,39 Dollar. Nach oben gelten 739 Dollar und die 200-Tage-Linie als erste Hürden, danach der Bereich um 798 Dollar.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Micron Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Begründung laut Analysten
|Bull (D.A. Davidson)
|3.000 $
|rund +334 %
|HBM-Knappheit hält über 2027 hinaus, Gewinnsprung
|Base (Konsens StockAnalysis)
|1.561,91 $
|rund +126 %
|Preise bleiben 2027 fest, Bewertung normalisiert sich
|Bear (Goldman Sachs, Neutral)
|1.250 $
|rund +81 %
|Zyklusrisiko durch neue Kapazitäten ab 2028
Keine eigene Prognose von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf rund 692 $ (17.11.2026, 15:02 Uhr New York, rechnerisch).
Quelle: StockAnalysis, tradingnews.com, coincentral.com
Auffällig ist, dass selbst das vorsichtigste genannte Kursziel deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Das zeigt, wie weit die Einschätzung der Analysten und die Stimmung an der Börse derzeit auseinanderliegen. Nach einem solchen Einbruch können Kursziele allerdings auch zügig gesenkt werden.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten sollten
18. November 2026: Erster voller Handelstag nach den Nvidia-Zahlen – Reaktion der Speicherwerte
Laufend: Umsetzung der verschärften US-Exportkontrollen
16. Dezember 2026 (voraussichtlich): Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027
Häufige Fragen zur Micron Aktie Prognose
Wie lautet die Micron Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel liegt laut StockAnalysis bei 1.561,91 Dollar (49 Analysten). Die Spanne großer Häuser reicht von 1.250 Dollar (Goldman Sachs) bis 3.000 Dollar (D.A. Davidson).
Warum fällt die Micron Aktie trotz Rekordzahlen?
Anleger fürchten ein Ende des Speicherzyklus durch neue Kapazitäten ab 2028. Hinzu kamen schärfere Exportkontrollen und die Unsicherheit vor den Nvidia-Zahlen.
Welche Prognose gibt Micron selbst ab?
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet Micron 61,5 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar.
Welche Kursmarken sind für die Micron Aktie wichtig?
Die 200-Tage-Linie bei rund 766 Dollar ist gebrochen. Unterstützungen sehen Charttechniker um 690, 684 und 656 Dollar.
Wann legt Micron die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden für den 16. Dezember 2026 erwartet; Micron hat den Termin noch nicht bestätigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 1.400 Dollar von Wells Fargo (Analyst Aaron Rakers, September 2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Wells Fargo Securities: Wells Fargo Research – Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Micron Technology Inc. (MU): Kaufen, Kursziel 1.400,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Wells Fargo Securities (Aaron Rakers). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 05:30 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 05:30 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Wells Fargo Securities (Aaron Rakers).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.