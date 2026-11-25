Analyst Karl Ackerman stufte Micron von Outperform auf Neutral und senkte das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar (-54%). Seine Gründe: Die Kapazitätspläne der Hyperscaler für 2028 könnten schrumpfen, Nvidias Vera Rubin Ultra könnte weniger HBM enthalten, PC- und Smartphone-Absatz bleiben 2026/27 schwach, und das DRAM- und NAND-Angebot holt auf, was die Preise ab Mitte 2027 drücken könnte. Das ist die Einschätzung eines Dritten.