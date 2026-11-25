Die Micron Aktie (ISIN: US5951121038, FSE: MTE, NASDAQ: MU) verliert am Dienstag 11,01% und schließt bei 629,79 Dollar. Am Montag war sie noch um 19,04% auf 707,70 Dollar gesprungen. Mehr als zwei Drittel dieses Gewinns sind wieder weg. Nachbörslich geht es auf 620,01 Dollar weiter nach unten.
Micron Technology Aktie Prognose: -11% nach Abstufung und Chip-Ausverkauf - Zyklusgipfel oder Kaufchance bei KGV 8?
Die Micron Aktie bricht am Dienstag um 11,01% auf 629,79 Dollar ein, nachdem BNP Paribas Exane abstufte und die Chipwerte fielen. Die Micron Aktienanalyse zeigt Rekordzahlen, Zyklusrisiken und die Marke von 600 Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology, Inc.
- ISIN
- US5951121038
- Ticker
- MU (Nasdaq, S&P 500, Nasdaq 100)
- Sitz
- Boise (Idaho)
- Branche
- Speicherchips (DRAM, HBM, NAND)
- CEO
- Sanjay Mehrotra
- Dividende
- 0,15 $ je Quartal
- Nächste Zahlen
- 17.12.2026
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs Nasdaq am 24.11.2026
Die Aktie liegt damit rund 42 bis 48% unter dem Hoch vom Juni, ist seit Jahresbeginn aber weiter dreistellig im Plus (rund +131% am Vormittag des 24.11.). Die Verkaufswelle traf die gesamte Branche: SanDisk und SK Hynix fielen um rund 6%.
Ursachen
Warum die Micron Aktie so stark fällt
Abstufung durch BNP Paribas Exane
Analyst Karl Ackerman stufte Micron von Outperform auf Neutral und senkte das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar (-54%). Seine Gründe: Die Kapazitätspläne der Hyperscaler für 2028 könnten schrumpfen, Nvidias Vera Rubin Ultra könnte weniger HBM enthalten, PC- und Smartphone-Absatz bleiben 2026/27 schwach, und das DRAM- und NAND-Angebot holt auf, was die Preise ab Mitte 2027 drücken könnte. Das ist die Einschätzung eines Dritten.
Sektorumkehr nach der Nvidia-Rally
Nvidia fiel um 5,86%, der Philadelphia-Halbleiterindex laut BigGo Finance um rund 7,9%. Die Erholung vom Montag brach zusammen.
Preissignale im Speichermarkt
TrendForce warnte, die NAND-Kontraktpreise könnten im ersten Quartal 2027 stagnieren oder fallen. Kioxia meldete einen schwachen Ausblick, und Ambarella (nachbörslich -37,5%) berichtete, steigende Speicherpreise brächten Kunden dazu, ihre Planungen zu senken.
Zahlen
Rekord auf dem Zyklushoch
|Kennzahl
|Ist
|Ausblick Q1 GJ 2027
|Umsatz Q4
|54,23 Mrd. $
|61,5 Mrd. $ (plus/minus 1,5 Mrd. $)
|Umsatz GJ 2026
|133,19 Mrd. $ (+256%)
|-
|Bruttomarge Q4 (non-GAAP)
|rund 87%
|rund 86,25%
|EPS GJ 2026
|75,52 $ (+811%)
|38,15 $ (plus/minus 1,00 $)
|DRAM-Umsatz
|über 100 Mrd. $
|-
|Investitionen
|-
|rund 11,5 Mrd. $
Q4 endete am 03.09.2026. Ausblick Q1 GJ 2027 ist Unternehmensprognose, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Micron, Mitteilung vom 30.09.2026
Micron erwartet für jedes Quartal des Geschäftsjahrs 2027 ein Umsatzplus. Der größte Teil des HBM-Angebots für 2027 ist bereits unter Vertrag. Die Investitionen sollen im ersten Halbjahr rund 25 Mrd. Dollar betragen.
Analysten
Analysteneinschätzungen zur Micron Aktie Prognose
Von 49 Analysten raten laut S&P Global (via StockAnalysis, 24.11.) 36 zu Strong Buy, 8 zu Buy und 5 zu Hold. BNP Paribas Exane stuft mit Neutral und einem Kursziel von 775 Dollar. Es sind Einschätzungen Dritter, aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
Chartbild
Micron Aktie technisch: 600 Dollar als Schlüsselmarke
Die Aktie ist unter 700 Dollar zurückgefallen. Die zentrale Unterstützung liegt bei 600 Dollar und wurde bereits mehrfach getestet; ein Bruch würde das Bild deutlich eintrüben. Widerstand besteht bei 700 bis 708 Dollar (Montagshoch).
Ausblick
Micron Aktie Prognose: drei Perspektiven
Kurzfristig: 600-Dollar-Marke
Entscheidend ist, ob die Chipwerte an der Wall Street stabilisieren. Ein Bruch von 600 Dollar wäre ein negatives Signal, eine Rückkehr über 700 Dollar ein erstes Erholungszeichen.
Mittelfristig: 17. Dezember
Die nächsten Zahlen zeigen, ob die Ausblickmarke von 61,5 Mrd. Dollar gehalten wird und wie Micron die Preisentwicklung einschätzt.
Langfristig: Zyklus oder Struktur
Bleibt die KI-Nachfrage über 2027 hinaus hoch, kann Micron Gewinne halten. Gewinnt das Angebot Oberhand, drohen sinkende Preise. Das sind Einschätzungen der Redaktion, keine Anlageempfehlung.
Häufige Fragen
FAQ zur Micron Aktie
Warum fällt die Micron Aktie? Die Abstufung von BNP Paribas Exane, die Umkehr der Nvidia-Rally und Sorgen um die Speicherpreise belasten.
Wann sind die nächsten Zahlen? Am 17. Dezember 2026.
Wie hoch ist die Dividende? 0,15 Dollar je Quartal.
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