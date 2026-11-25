Wer am Mittwochvormittag auf den Kurs der Micron Aktie sah, brauchte starke Nerven. Minus 10 Prozent, 566 Dollar, der nächste Tiefschlag in einem Monat, der Aktionäre bereits rund 36 Prozent gekostet hat. Am Abend sah das Bild anders aus. Der Speicherchip-Konzern schloss 4,53 Prozent tiefer bei 601,25 Dollar und hat damit mehr als die Hälfte des Tagesverlusts aufgeholt. Der Grund dafür steckt in derselben Studie, die den Kurs am Morgen gedrückt hatte.
Micron Aktie: Minus 36 Prozent im November, 600 Dollar verteidigt – steckt in der Speicher-Studie eine gute Nachricht?
Die Micron Aktie fiel am Mittwoch zeitweise um 10 Prozent auf 566 Dollar und schloss bei 601,25 Dollar. Der Marktforscher TrendForce senkt den Ausblick für Speicherchips, sieht Arbeitsspeicher aber bis 2027 als knapp an. Der Tagesabschluss.
Die Studie
Eine Warnung mit zwei Botschaften
Der Marktforscher TrendForce senkte seinen Ausblick für den Speichermarkt, weil chinesische Cloud-Anbieter für 2027 weniger bestellen. Besonders kritisch fiel das Urteil für Flash-Speicher aus. Das war die Nachricht des Morgens.
Im Tagesverlauf rückte der zweite Teil in den Blick. Bei Arbeitsspeicher, dem mit Abstand wichtigsten Produkt von Micron, bleibt das Angebot laut TrendForce bis 2027 knapp, und die Umsätze dürften weiter steigen. Das erklärt, warum sich die Micron Aktie deutlich stärker erholte als der reine Flash-Hersteller Sandisk, der 5,57 Prozent verlor.
Die Bewertung
Rekordgewinne, denen der Markt nicht traut
Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate wird die Micron Aktie nur noch mit etwa dem Achtfachen bewertet. Eine so niedrige Kennzahl ist bei Halbleiterwerten selten ein Zeichen von Sorglosigkeit. Sie zeigt, dass Anleger bezweifeln, dass die aktuellen Gewinne von Dauer sind. Speicherpreise schwanken stark, und auf jeden Boom folgte bisher ein Abschwung.
Die Erholung vom Tagestief um rund 6 Prozent ist deshalb ein Signal, aber noch keine Wende. Entscheidend wird, ob die Preise für Arbeitsspeicher so stabil bleiben, wie es der optimistischere Teil der Studie nahelegt. Zusätzlich lasten die neuen Zollpläne der US-Regierung und die Aussicht auf höhere Zinsen auf der Branche.
Bei der Micron Aktie streitet der Markt nicht über das laufende Quartal, sondern über das Jahr 2027. Am Mittwoch haben beide Lager in derselben Studie ihr Argument gefunden.
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Wie hat die Micron Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Bei 601,25 Dollar, ein Minus von 4,53 Prozent. Am Vormittag lag der Kurs bei 566 Dollar.
Warum ist die Micron Aktie gefallen?
Der Marktforscher TrendForce senkte seinen Ausblick für den Speichermarkt, weil chinesische Cloud-Anbieter weniger bestellen.
Warum hat sich der Kurs im Tagesverlauf erholt?
Der Gesamtmarkt drehte, und dieselbe Studie sieht Arbeitsspeicher, das wichtigste Produkt von Micron, bis 2027 als knapp an.
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