Die Speicherwerte erwischt es zum Wochenstart erneut: Die Micron Aktie ist am Montagmorgen einer der größten Nasdaq100 Verlierer. Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) notiert das Papier bei 736,64 US-Dollar und damit 5,35 Prozent unter dem Freitagsschluss von 778,31 Dollar. Micron Technology wird an der Nasdaq unter dem Kürzel MU gehandelt, die ISIN lautet US5951121038.
Micron Aktie Nasdaq100 Verlierer: Vom Wochengewinner zum Montagsopfer – wie viel Angst ist im Speicherriesen schon eingepreist?
Die Micron Aktie gehört am Montagmorgen zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit fällt sie um 5,35 Prozent auf 736,64 US-Dollar. Schwache Speicherwerte in Asien, die Nvidia-Krise und China-Sorgen belasten – obwohl Micron zuletzt mehr als 54 Milliarden Dollar Quartalsumsatz meldete.
Ein zweiter Kursstand bestätigt die Bewegung: Um 9:51 Uhr Ortszeit lag Micron bei 736,81 Dollar und 5,33 Prozent im Minus, die Tagesspanne reichte bis dahin von 718,54 bis 739,12 Dollar. Der Nasdaq 100 fiel bis 10:02 Uhr New Yorker Zeit (16:02 Uhr MEZ) um 1,92 Prozent auf 27.407,62 Punkte. Vergangene Woche hatte Micron noch zu den stärksten Werten im Index gehört.
Die Frage des Tages
Warum fällt die Micron Aktie heute so stark?
Eine Unternehmensmeldung von Micron gibt es an diesem Montag nicht. Mehrere Belastungen für die gesamte Speicherbranche treffen jedoch zusammen.
Ausverkauf in Asien
Über Nacht fiel SK hynix in Seoul um 7,9 Prozent, Samsung Electronics um 4,5 Prozent. Micron, Sandisk und SK hynix lagen schon vorbörslich jeweils mehr als fünf Prozent im Minus.
Nvidia-Krise vor den Zahlen
Die Führungskrise beim wichtigsten KI-Chipkonzern nährt Zweifel an den Investitionsbudgets für Rechenzentren. Nvidia legt am Dienstag nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor; am Donnerstag gilt der geplante Börsengang von Anthropic als weiterer Test für die KI-Nachfrage.
China-Risiken
Im Umfeld des Treffens von Trump und Xi rücken mögliche US-Exportauflagen in den Fokus. Zudem gibt es Berichte, wonach der chinesische Speicherhersteller CXMT in den NAND-Markt einsteigen will.
Fundamentaldaten
Wie stark ist das Geschäft hinter der Micron Aktie?
Die Zahlen sprechen eine andere Sprache als der Kurs. Im vierten Geschäftsquartal 2026, das am 3. September endete, steigerte Micron den Umsatz um 379 Prozent auf 54,2 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie sprang von 3,03 auf 33,42 Dollar, die Bruttomarge erreichte 86,8 Prozent. Allein das Rechenzentrumsgeschäft brachte 18,0 Milliarden Dollar ein. Für das laufende erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 peilt das Management 61,5 Milliarden Dollar Umsatz an.
|Aktie
|Börse
|Veränderung
|Micron Technology
|Nasdaq
|-5,35 %
|Sandisk
|Nasdaq
|-5,65 %
|SK hynix
|Seoul
|-7,9 %
|Samsung Electronics
|Seoul
|-4,5 %
Quelle: finanzen.at Realtimekurse (ca. 9:45 Uhr ET); currentlogic (Asien, Schlusskurse 16.11.)
Die Bilanz ist komfortabel: 73,5 Milliarden Dollar Barmitteln stehen 4,7 Milliarden Dollar langfristige Schulden gegenüber. Das Rückkaufprogramm wurde auf 35,16 Milliarden Dollar aufgestockt; Käufe sind ab dem 9. Dezember möglich, werden aber durch Auflagen aus dem CHIPS Act begrenzt. Gemessen am bereinigten Gewinn wird die Aktie laut The Motley Fool mit etwa dem Zehnfachen bewertet – so niedrig wie seit 2023 nicht mehr.
Charttechnik und Ausblick
Was sollten Anleger bei der Micron Aktie beachten?
Vom Rekordhoch bei 1.255 Dollar im Juni ist die Aktie inzwischen rund 41 Prozent entfernt. Die Abwärtsbewegung begann mit einem Einbruch Anfang November: Am 5. November verlor Micron an einem Tag mehr als 17 Prozent, nachdem unter anderem ein Bericht über einen gestoppten Fabrikbau in Taiwan und Warnungen eines Smartphone-Chipherstellers vor steigenden Speicherkosten belastet hatten. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein Plus von rund 175 Prozent.
Kurzfristig richtet sich der Blick auf die Nvidia-Zahlen am Dienstag. Die nächsten eigenen Quartalszahlen erwartet der Markt um den 16. Dezember; einen offiziellen Termin hat Micron noch nicht bestätigt. Ab dem 9. Dezember kann zudem das aufgestockte Rückkaufprogramm greifen.
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Warum fällt die Micron Aktie heute? Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Gegen 9:45 Uhr ET lag die Aktie 5,35 Prozent im Minus, weil Speicherwerte nach Kursverlusten in Asien, der Führungskrise bei Nvidia und China-Sorgen breit verkauft werden.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Micron Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Ticker MU, die ISIN lautet US5951121038.
Wann legt Micron die nächsten Quartalszahlen vor? Der Markt rechnet mit einem Termin um den 16. Dezember 2026; bestätigt ist er noch nicht.
Wie hoch ist das Rückkaufprogramm von Micron? Die Ermächtigung wurde auf 35,16 Milliarden Dollar aufgestockt, Käufe sind ab dem 9. Dezember möglich.
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