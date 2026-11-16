Micron Aktie Nasdaq100 Verlierer: Vom Wochengewinner zum Montagsopfer – wie viel Angst ist im Speicherriesen schon eingepreist?

Vom Rekordhoch bei 1.255 Dollar im Juni ist die Aktie inzwischen rund 41 Prozent entfernt. Die Abwärtsbewegung begann mit einem Einbruch Anfang November: Am 5. November verlor Micron an einem Tag mehr als 17 Prozent, nachdem unter anderem ein Bericht über einen gestoppten Fabrikbau in Taiwan und Warnungen eines Smartphone-Chipherstellers vor steigenden Speicherkosten belastet hatten. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein Plus von rund 175 Prozent.

Kurzfristig richtet sich der Blick auf die Nvidia-Zahlen am Dienstag. Die nächsten eigenen Quartalszahlen erwartet der Markt um den 16. Dezember; einen offiziellen Termin hat Micron noch nicht bestätigt. Ab dem 9. Dezember kann zudem das aufgestockte Rückkaufprogramm greifen.