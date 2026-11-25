Am Vormittag stand ein Minus von 10 Prozent auf der Tafel, am Abend sind es weniger als 5. Die Micron Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Handelssymbol: MTE, US-Handelssymbol: MU) schloss am Mittwoch 4,53 Prozent tiefer bei 601,25 Dollar. Sie bleibt damit unter den Nasdaq100 Verlierern, hat die Marke von 600 Dollar aber zurückerobert.
Micron Aktie: Nasdaq100 Verlierer rettet die 600 Dollar – Minus halbiert bis Handelsschluss
Die Micron Aktie zählt auch am Abend zu den Nasdaq100 Verlierern, hat ihren Tagesverlust aber mehr als halbiert: Der Speicherchip-Konzern schließt 4,53 Prozent tiefer bei 601,25 Dollar, nachdem der Kurs am Vormittag bis auf 566 Dollar gefallen war. Die Analyse zeigt, was Käufer zurückgebracht hat.
Die Gründe für den Kursverlust
Eine Studie mit zwei Botschaften
Der Auslöser war dieselbe Nachricht wie am Morgen: Der Marktforscher TrendForce senkte seinen Ausblick für den Speichermarkt, weil chinesische Cloud-Anbieter für 2027 weniger bestellen. Besonders kritisch fiel das Urteil für Flash-Speicher aus.
Im Tagesverlauf rückte der zweite Teil der Studie in den Blick. Bei Arbeitsspeicher, dem mit Abstand wichtigsten Produkt von Micron, bleibt das Angebot laut TrendForce bis 2027 knapp, und die Umsätze dürften weiter steigen. Das erklärt, warum sich die Micron Aktie deutlich stärker erholte als der reine Flash-Hersteller Sandisk.
Schwächere Nachfrage aus China
Gekürzte Bestellungen drücken die Erwartungen für 2027.
Arbeitsspeicher bleibt knapp
Das Kerngeschäft von Micron ist von der Warnung weniger betroffen.
Markt dreht
Der Nasdaq 100 dämmte sein Minus von zeitweise mehr als 4 Prozent auf 0,65 Prozent ein.
Einordnung
Ein harter Monat, ein erster Halt
Der November bleibt für Aktionäre bitter. Rund 36 Prozent hat das Papier in diesem Monat verloren. Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate wird der Nasdaq100 Verlierer nur noch mit etwa dem Achtfachen bewertet. Der Markt bezweifelt, dass die Rekordgewinne von Dauer sind.
Die Erholung vom Tagestief ist deshalb ein Signal, aber noch keine Wende. Entscheidend wird, ob die Preise für Arbeitsspeicher so stabil bleiben, wie es der optimistischere Teil der Studie nahelegt.
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Warum ist die Micron Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Der Marktforscher TrendForce senkte am 25. November 2026 seinen Ausblick für den Speichermarkt. Die Micron Aktie schloss 4,53 Prozent tiefer bei 601,25 Dollar.
Warum hat sich die Micron Aktie im Tagesverlauf erholt?
Der Gesamtmarkt drehte, und dieselbe Studie sieht Arbeitsspeicher bis 2027 als knapp an. Das ist das wichtigste Produkt von Micron.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Micron Aktie?
Die ISIN lautet US5951121038, die WKN 869020. An der Nasdaq wird die Aktie unter MU gehandelt, in Deutschland unter MTE.
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