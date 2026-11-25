Der Auslöser war dieselbe Nachricht wie am Morgen: Der Marktforscher TrendForce senkte seinen Ausblick für den Speichermarkt, weil chinesische Cloud-Anbieter für 2027 weniger bestellen. Besonders kritisch fiel das Urteil für Flash-Speicher aus.

Im Tagesverlauf rückte der zweite Teil der Studie in den Blick. Bei Arbeitsspeicher, dem mit Abstand wichtigsten Produkt von Micron, bleibt das Angebot laut TrendForce bis 2027 knapp, und die Umsätze dürften weiter steigen. Das erklärt, warum sich die Micron Aktie deutlich stärker erholte als der reine Flash-Hersteller Sandisk.