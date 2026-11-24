Für Micron gibt es am Dienstag keine eigene Unternehmensmeldung. Der Kurssturz fällt mit einer breiten Schwäche der Halbleiterwerte zusammen, die am Morgen mit dem enttäuschenden Ausblick von Analog Devices begann. Speicherchip-Aktien gelten als besonders zyklisch: Sie profitieren stark, wenn die Nachfrage nach KI-Rechenzentren steigt, und reagieren entsprechend scharf, wenn Zweifel an diesem Wachstum aufkommen. Nach dem starken Anstieg der vergangenen Monate nutzen viele Anleger die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen.