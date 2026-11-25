Rekordumsatz, Rekordgewinn, und trotzdem ein Kurs im freien Fall. Die Micron Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Handelssymbol: MTE, US-Handelssymbol: MU) verliert am Mittwoch zum Handelsstart 10,07 Prozent auf 566,38 Dollar und steht auf Platz zwei der Nasdaq100 Verlierer. Schon am Dienstag hatte das Papier 11 Prozent eingebüßt. Binnen eines Monats hat Micron rund ein Drittel seines Börsenwertes verloren.
Micron Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 10 Prozent – Marktforscher warnen vor dem Ende des Preisbooms
Die Micron Aktie zählt zum Handelsstart zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Der Speicherchip-Konzern fällt um 10,07 Prozent auf 566,38 Dollar und rutscht klar unter die Marke von 600 Dollar. Auslöser ist eine gesenkte Preisprognose für Speicherchips. Die Analyse zeigt, was dahintersteckt.
Die Gründe für den Kursverlust
China bestellt weniger, die Preise steigen langsamer
Der wichtigste Auslöser kommt vom Marktforscher TrendForce. Das Haus senkte am Mittwoch seinen Ausblick für den Speichermarkt. Chinesische Cloud-Anbieter hätten ihre Speicherbestellungen für 2027 gekürzt. Arbeitsspeicher bleibe zwar knapp, die vierteljährlichen Preiserhöhungen dürften aber kleiner ausfallen und in der zweiten Hälfte 2027 möglicherweise ganz auslaufen.
Für Micron ist das der Kern der Sache. Die Rekordgewinne der vergangenen Quartale beruhen auf stark gestiegenen Preisen für Arbeitsspeicher. Enden die Preiserhöhungen, endet auch das Gewinnwachstum.
Gesenkte Preisprognose
TrendForce erwartet, dass der Preisanstieg bei Arbeitsspeicher 2027 abflacht.
Neue Zollpläne
Die US-Regierung hat Zölle gegen mehrere Handelspartner in Asien vorgeschlagen, wo große Teile der Chipfertigung sitzen.
Inflation und Zinsen
Die Preissteigerung nach dem PCE-Maß kletterte im Oktober auf 3,8 Prozent. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher.
Flucht aus KI-Aktien
Nvidia, AMD und die gesamte Chipbranche verlieren zum Handelsstart deutlich.
Einordnung
Günstig bewertet oder Zyklusfalle?
Die Zahlen von Micron wirken auf dem Papier glänzend. Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 379 Prozent auf 54,23 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 33,42 Dollar über den Erwartungen. Für das laufende Quartal stellt der Konzern 61,5 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate kostet die Aktie nur rund das Achtfache.
Genau diese Kennzahl ist im Speichergeschäft tückisch. Die Branche verläuft in Zyklen. Auf dem Höhepunkt sind die Gewinne am größten und das Kurs-Gewinn-Verhältnis am niedrigsten, weil der Markt den Abschwung vorwegnimmt. Der Nasdaq100 Verlierer notiert inzwischen rund 50 Prozent unter seinem Rekordhoch vom Sommer.
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Warum ist die Micron Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Der Marktforscher TrendForce hat am 25. November 2026 seinen Ausblick für Speicherpreise gesenkt. Dazu kommen neue Zollpläne, höhere Inflation und die Flucht aus KI-Aktien. Die Micron Aktie fällt zum Handelsstart um 10,07 Prozent.
Sind die Geschäftszahlen von Micron schlecht?
Nein. Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 379 Prozent auf 54,23 Milliarden Dollar. Die Sorge gilt den künftigen Preisen.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Micron Aktie?
Die ISIN lautet US5951121038, die WKN 869020. An der Nasdaq wird die Aktie unter MU gehandelt, in Deutschland unter MTE.
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