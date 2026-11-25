Der wichtigste Auslöser kommt vom Marktforscher TrendForce. Das Haus senkte am Mittwoch seinen Ausblick für den Speichermarkt. Chinesische Cloud-Anbieter hätten ihre Speicherbestellungen für 2027 gekürzt. Arbeitsspeicher bleibe zwar knapp, die vierteljährlichen Preiserhöhungen dürften aber kleiner ausfallen und in der zweiten Hälfte 2027 möglicherweise ganz auslaufen.

Für Micron ist das der Kern der Sache. Die Rekordgewinne der vergangenen Quartale beruhen auf stark gestiegenen Preisen für Arbeitsspeicher. Enden die Preiserhöhungen, endet auch das Gewinnwachstum.