Warum ist die Micron-Aktie gefallen? Ein US-Gericht hat eine DRAM-Kartellklage gegen Micron, Samsung und SK Hynix zugelassen; zugleich belasteten der Chip-Ausverkauf und die Nvidia-Krise.

Wie stark ist Micron vom Rekordhoch entfernt? Mit 719,02 Dollar am 16. November rund 43 Prozent unter dem Rekordhoch von 1.255 Dollar vom 25. Juni 2026.

Was hat Micron mit Anthropic zu tun? Micron investiert laut Börsenprospekt eine Milliarde Dollar in eine Begleitplatzierung zum Börsengang von Anthropic.

Was ist das Kursziel der Analysten? Laut MarketBeat im Schnitt 1.435,58 Dollar; Goldman Sachs nennt 1.250 Dollar, KeyBanc 1.750 Dollar.

Wann legt Micron die nächsten Quartalszahlen vor? Voraussichtlich um den 23. Dezember 2026; Micron hat den Termin noch nicht bestätigt.