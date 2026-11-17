Ein Gerichtsbeschluss aus Kalifornien, ein Chip-Ausverkauf an der Wall Street und eine Nacht der Entscheidung bei Nvidia: Für die Micron-Aktie (Ticker: MU, ISIN: US5951121038) war der Montag ein schwarzer Tag. Das Papier des US-Speicherchipherstellers fiel um 7,62 Prozent auf 719,02 Dollar – der dritte Verlusttag in Folge. Vom Rekordhoch bei 1.255 Dollar im Juni ist die Aktie inzwischen fast 43 Prozent entfernt. Dabei laufen die Geschäfte so gut wie nie. Die Frage, die Anleger umtreibt: Ist das die Korrektur eines überhitzten Booms – oder der Anfang vom Ende des Speicher-Superzyklus?
Micron-Aktie: Kartellklage und KI-Zweifel – wackelt jetzt der Speicher-Superzyklus?
Micron verliert 7,6 Prozent, nachdem ein US-Gericht eine DRAM-Kartellklage zulässt. Die Aktie liegt 43 Prozent unter dem Rekord – heute Nacht entscheiden Nvidias Zahlen über die Stimmung.
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology, Inc.
- ISIN
- US5951121038
- Ticker
- MU (Nasdaq)
- Schlusskurs
- 719,02 $
- Rekordhoch
- 1.255 $ (25. Juni 2026)
- Börsenwert
- rund 813 Mrd. $
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Nasdaq
Der Auslöser
Worum geht es bei der DRAM-Kartellklage gegen Micron?
Am 14. November lehnte US-Bezirksrichterin Noël Wise in Nordkalifornien den gemeinsamen Antrag von Micron, Samsung und SK Hynix ab, eine Sammelklage abzuweisen.
Die Klage wurde im Juni von 17 Verbrauchern und kleinen Unternehmen eingereicht. Sie werfen den drei Konzernen, die zusammen mehr als 90 Prozent des weltweiten DRAM-Markts kontrollieren, vor, ab Ende 2022 koordiniert die Produktion klassischer Arbeitsspeicher gedrosselt und Kapazitäten zugunsten des lukrativen KI-Speichers HBM verschoben zu haben. Zudem sollen sie im Januar 2026 nahezu identische Prüfverfahren für Kunden eingeführt haben. Die Richterin hielt diesen Vorwurf für ausreichend, um eine Absprache plausibel erscheinen zu lassen, wies andere Theorien der Kläger aber zurück.
Wichtig für die Einordnung: Über die Begründetheit ist damit nicht entschieden, die Unternehmen bestreiten die Vorwürfe. Die Beklagten müssen bis zum 7. Dezember antworten, eine erste Verfahrenskonferenz ist für den 12. Januar 2027 angesetzt. Eine Stellungnahme von Micron zum Beschluss lag nicht vor.
Das große Bild
Micron Aktie: Warum trifft es ausgerechnet die Speicherwerte so hart?
Die Klage allein erklärt den Kurssturz nicht. Am Montag fiel der Philadelphia-Halbleiterindex um rund 5,3 Prozent, Nvidia verlor nach dem Rücktritt von Firmenchef Jensen Huang erneut über vier Prozent. Zusätzlich verschärfte das US-Handelsministerium die Lizenzpflichten für KI-Chips in mehreren Ländern Südostasiens und in Brasilien. Und das Analysehaus SemiAnalysis hat Berichten zufolge seine Prognose für weltweite KI-Beschleuniger-Investitionen 2028 um 28 Prozent gekappt.
Für Speicherhersteller ist das ein doppelter Schlag. Ihr Boom basiert auf dem enormen Bedarf an HBM-Speicher für KI-Beschleuniger – und auf knappen Kapazitäten, die die Preise für klassischen Speicher nach oben getrieben haben. Genau diese Knappheit steht nun im Zentrum der Klage. In Südkorea gerieten Samsung und SK Hynix bereits am Montag unter Druck: SK Hynix verlor 7,89 Prozent, Samsung 4,47 Prozent. Am Dienstagmorgen rutschte der Kospi zeitweise unter 5.000 Punkte.
Die Zahlen
Micron Quartalszahlen: Wie stark läuft das Geschäft wirklich?
Operativ erlebt Micron einen Boom ohne Beispiel. Im vierten Geschäftsquartal bis Anfang September verfünffachte sich der Umsatz nahezu auf 54,2 Milliarden Dollar, die bereinigte Bruttomarge erreichte 87 Prozent. Für das laufende Quartal stellt das Management 61,5 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht.
|Kennzahl
|Q4 GJ 2025
|Q4 GJ 2026
|Prognose Q1 GJ 2027
|Umsatz
|11,3 Mrd. $
|54,2 Mrd. $
|61,5 Mrd. $ ±1,5 Mrd.
|Bruttomarge (bereinigt)
|45,7 %
|87,0 %
|rund 86,25 %
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|–
|33,42 $
|38,15 $ ±1,00 $
Quelle: Micron, SEC 8-K vom 30.09.2026
Vorstandschef Sanjay Mehrotra hatte im September erklärt, ein großer Teil des HBM-Volumens für 2027 sei bereits verkauft, und zwar zu deutlich höheren Preisen. Beim HBM-Marktanteil liegt Micron laut Counterpoint mit 18 Prozent im zweiten Quartal 2026 aber klar hinter SK Hynix und Samsung. Zusätzlichen Glanz brachte jüngst der KI-Börsengang des Jahres: Micron beteiligt sich laut Anthropics Börsenprospekt mit einer Milliarde Dollar an einer Begleitplatzierung – am 11. November sprang die Aktie daraufhin zeitweise um elf Prozent.
Die Analysten
Kursziel der Analysten: Was sagen die Banken zur Micron-Aktie?
Trotz des Rückschlags bleibt die Wall Street überwiegend optimistisch. Laut MarketBeat raten 41 von 45 Analysten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.435,58 Dollar. Doch es gibt erste Risse: Die Bank of America nahm Micron am 10. November von ihrer Favoritenliste „US 1“.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|KeyBanc
|Buy
|1.750 $
|Goldman Sachs
|Neutral
|1.250 $
|Bank of America
|von „US 1“-Liste gestrichen
|k. A.
|Konsens (MarketBeat)
|41 Kauf, 4 Halten
|1.435,58 $
Quelle: BigGo (11.11.2026), Motley Fool/Barron's (11./16.11.2026), GuruFocus (11.11.2026), MarketBeat
KeyBanc-Analyst John Vinh sieht ein angespanntes Speicherumfeld bis 2027. Auffällig ist der Abstand: Selbst das vorsichtigere Goldman-Kursziel liegt deutlich über dem aktuellen Kurs. Die Börse traut den Prognosen offenbar weniger als die Analysten.
Zur Einordnung: Trotz des Rückschlags hat sich der Kurs seit dem Jahresschluss 2025 bei 285,81 Dollar immer noch etwa verzweieinhalbfacht. Wer früh dabei war, sitzt auf hohen Gewinnen – und genau das macht die Aktie anfällig für Gewinnmitnahmen.
Rechtliches Risiko
Die Kartellklage kann sich über Jahre ziehen; im Fall einer Niederlage drohen Schadenersatz und Druck auf die Preissetzung.
Zyklus-Risiko
Speicher ist historisch ein Zyklusgeschäft. Kürzen KI-Firmen ihre Investitionen, könnten Preise und Margen von Rekordniveaus fallen.
Konkurrenz bei HBM
SK Hynix und Samsung dominieren den HBM-Markt; Micron muss Marktanteile erst noch gewinnen.
FAQ zur Micron-Aktie
Warum ist die Micron-Aktie gefallen? Ein US-Gericht hat eine DRAM-Kartellklage gegen Micron, Samsung und SK Hynix zugelassen; zugleich belasteten der Chip-Ausverkauf und die Nvidia-Krise.
Wie stark ist Micron vom Rekordhoch entfernt? Mit 719,02 Dollar am 16. November rund 43 Prozent unter dem Rekordhoch von 1.255 Dollar vom 25. Juni 2026.
Was hat Micron mit Anthropic zu tun? Micron investiert laut Börsenprospekt eine Milliarde Dollar in eine Begleitplatzierung zum Börsengang von Anthropic.
Was ist das Kursziel der Analysten? Laut MarketBeat im Schnitt 1.435,58 Dollar; Goldman Sachs nennt 1.250 Dollar, KeyBanc 1.750 Dollar.
Wann legt Micron die nächsten Quartalszahlen vor? Voraussichtlich um den 23. Dezember 2026; Micron hat den Termin noch nicht bestätigt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.