Kein Unternehmen im S&P 500 verliert zum Handelsstart mehr: Die Micron-Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Handelssymbol: MU an der Nasdaq, deutsches Kürzel: MTE) fällt am Mittwoch um rund 10,6 Prozent auf etwa 563,22 US-Dollar. Damit ist die Micron Technology Aktie der größte S&P 500 Verlierer des Tages. Schon am Dienstag hatte der Speicherchiphersteller rund 11 Prozent verloren. Eine eigene Nachricht von Micron gibt es nicht, der Kursrutsch folgt dem Ausverkauf der gesamten KI-Branche.
Micron-Aktie ist größter S&P 500 Verlierer: Minus 11 Prozent – der KI-Ausverkauf trifft den Speicherkönig
Die Micron-Aktie ist am 25. November 2026 der größte S&P 500 Verlierer: Der Kurs fällt kurz nach Handelsstart um 10,6 Prozent auf 563,22 US-Dollar. Heiße Inflationsdaten, neue Zollpläne und Zweifel an der Rendite der KI-Milliarden drücken die Chipbranche den zweiten Tag in Folge.
Die Gründe für den Kursverlust
Drei Schläge an einem Morgen
Der KI-Ausverkauf geht weiter
Chipwerte hatten schon am Dienstag im Schnitt rund 8 Prozent verloren. Anleger fragen, ob die mit Schulden finanzierten KI-Investitionen genug Rendite abwerfen. Speicherhersteller wie Micron hängen direkt an diesen Budgets.
Heiße Inflationsdaten
Der PCE-Preisindex stieg im Oktober um 3,8 Prozent zum Vorjahr, die Kernrate lag mit 3,3 Prozent über den erwarteten 3,2 Prozent. Der Markt rechnet nun zu rund 98 Prozent mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember.
Neue Zollpläne
Die US-Regierung schlägt Zölle von bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, der EU und zwölf weiteren Handelspartnern vor. Für die global verflochtene Chipbranche ist das ein zusätzliches Risiko.
Asien gibt die Richtung vor
In Asien waren Chipwerte über Nacht eingebrochen, japanische Ausrüster verloren mehr als 12 Prozent. Der Volatilitätsindex VIX sprang um rund 20 Prozent auf über 31 Punkte.
Einordnung
Rekordgeschäft, nervöse Anleger
Operativ erlebt Micron die beste Phase der Firmengeschichte. Im vierten Geschäftsquartal bis Anfang September lag der Umsatz laut Trefis bei 54,2 Milliarden Dollar, ein Vielfaches des Vorjahres. Speicher für KI-Rechenzentren ist knapp und teuer. Die Aktie hatte sich bis Dienstag seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Genau das macht sie anfällig: Wer so stark gestiegen ist, wird im Ausverkauf zuerst verkauft.
Häufige Fragen zur Micron-Aktie
Warum ist die Micron-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Der Ausverkauf der KI- und Chipwerte setzt sich fort. Dazu kommen höhere Inflationsdaten, die Erwartung einer Zinserhöhung und neue US-Zollpläne. Eine eigene Meldung von Micron gibt es nicht.
Wie stark fällt die Micron Technology Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart rund 10,6 Prozent auf etwa 563,22 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Micron-Aktie?
Die ISIN lautet US5951121038, die WKN 869020. An der Nasdaq wird die Aktie unter MU gehandelt, in Deutschland unter MTE.
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