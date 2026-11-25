Warum ist die Micron-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Der Ausverkauf der KI- und Chipwerte setzt sich fort. Dazu kommen höhere Inflationsdaten, die Erwartung einer Zinserhöhung und neue US-Zollpläne. Eine eigene Meldung von Micron gibt es nicht.

Wie stark fällt die Micron Technology Aktie?

Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart rund 10,6 Prozent auf etwa 563,22 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Micron-Aktie?

Die ISIN lautet US5951121038, die WKN 869020. An der Nasdaq wird die Aktie unter MU gehandelt, in Deutschland unter MTE.