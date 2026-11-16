Der Montag wird für Chipanleger zum schwarzen Tag. Einen Tag vor den mit Spannung erwarteten Zahlen von Nvidia verkaufen Investoren an der Wall Street quer durch die Halbleiterbranche. Die Micron-Aktie verlor im frühen Handel mehr als sechs Prozent und fiel zeitweise auf rund 738 Dollar, nach 778 Dollar am Freitag. Intel gab ebenfalls um mehr als sechs Prozent nach, AMD büßte vorbörslich gut fünf Prozent ein. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte um mehr als zwei Prozent ab, der breite S&P 500 um rund 1,3 Prozent. Hinter dem Ausverkauf steckt eine explosive Mischung aus Nvidia-Angst, Konjunktursorgen – und einer neuen Regel aus Washington.
Micron-Aktie, Intel, AMD: Chip-Ausverkauf an der Wall Street – Washington schließt das Cloud-Schlupfloch für China
Einen Tag vor den Nvidia-Zahlen rauschen die Chipaktien in den Keller. Micron und Intel verlieren mehr als sechs Prozent, der Nasdaq 100 über zwei Prozent. Dazu verschärft das US-Handelsministerium die Exportregeln für KI-Chips in Rechenzentren im Ausland. Die große Analyse: was hinter dem Ausverkauf steckt, was die neue Regel bedeutet und warum die Micron-Aktie besonders leidet.
Die neue Regel
Washington macht das Cloud-Schlupfloch dicht
Das Bureau of Industry and Security im US-Handelsministerium hat eine neue Übergangsregel zum Fernzugriff auf fortschrittliche KI-Chips veröffentlicht. Bisher konnten Unternehmen, die US-Hochleistungschips nicht kaufen durften, deren Rechenleistung über Rechenzentren in Drittländern mieten. Damit soll Schluss sein. Künftig brauchen Unternehmen eine Lizenz, um KI-Chips und Server in Rechenzentren zu liefern, die Firmen aus China oder anderen Ländern mit Waffenembargo Rechenleistung bereitstellen könnten. Zusätzliche Lizenzpflichten gelten für Lieferungen nach Brasilien, Indonesien, Malaysia, Singapur und Thailand. Bemerkenswert: Die Regel wurde nach Angaben der Behörde vom Finanzministerium und dem Nationalen Sicherheitsrat verfasst und angestoßen.
Bestehende Beschränkungen beim Zugang zu sensibler amerikanischer Technologie dürfen nicht über Fernzugriff in Drittländern umgangen werden.
Der Zeitpunkt hat Gewicht. Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und den Spionagevorwürfen rund um seine Affäre war in Washington die Sorge gewachsen, China könne sich über Rechenzentren in Südostasien Zugang zu den modernsten Nvidia-Chips verschaffen. Nach Reuters-Informationen hatten chinesische KI-Firmen zuletzt versucht, sich vor der Verschärfung noch Kapazitäten im Ausland zu sichern. Für Nvidia, AMD und die Betreiber von Rechenzentren in Asien bedeutet die Regel mehr Bürokratie und potenziell weniger Nachfrage.
Micron im Fokus
Warum die Micron-Aktie besonders tief fällt
Die Micron-Aktie gehörte zu den größten Gewinnern des KI-Booms. Der Speicherchip-Spezialist profitiert wie kaum ein anderer von der Nachfrage nach Hochleistungsspeicher HBM, der in jedem KI-Beschleuniger von Nvidia steckt. Genau das wird jetzt zur Achillesferse: Wenn Anleger an der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen zweifeln oder Exportregeln die Nachfrage in Asien dämpfen, trifft es die Werte mit den höchsten Kursgewinnen zuerst. Hinzu kamen schwache Konjunkturdaten: Der Empire-State-Index der New Yorker Notenbank fiel im November um 18 Punkte auf 7,8 Zähler, erwartet waren 16,7.
Das große Bild
Die KI-Börse sucht ihren Boden
Der Ausverkauf ist mehr als ein schlechter Tag. Er zeigt, wie eng Technologie, Geopolitik und Bewertung inzwischen verflochten sind.
Die Halbleiterbranche steht in dieser Woche vor einem dreifachen Test. Am Dienstag liefert Nvidia Zahlen, am Donnerstag treffen sich Trump, Xi und Putin in Shenzhen, am selben Tag startet der Börsengang von Anthropic. Dazu kommt Washingtons zunehmend harte Linie gegenüber China, die jeden Chipkonzern mit Asiengeschäft betrifft. Für Anleger bedeutet das: Die Schwankungen dürften hoch bleiben. Gleichzeitig hat der Rückgang die Bewertungen vieler Chipaktien bereits spürbar gesenkt. Ob daraus eine Einstiegschance oder der Beginn einer längeren Korrektur wird, entscheidet sich wohl erst nach den Nvidia-Zahlen.
Häufige Fragen zum Chip-Ausverkauf
Warum fallen Chipaktien heute?
Wegen der Nervosität vor den Nvidia-Zahlen, einer neuen US-Regel zum Fernzugriff auf KI-Chips im Ausland und schwacher Konjunkturdaten aus New York.
Was regelt die neue US-Vorschrift?
Unternehmen brauchen Lizenzen, um KI-Chips in Rechenzentren zu liefern, die Firmen aus China oder anderen Embargoländern Rechenleistung bereitstellen könnten. Zusätzliche Lizenzpflichten gelten für Brasilien, Indonesien, Malaysia, Singapur und Thailand.
Wie stark fiel die Micron-Aktie?
Im frühen US-Handel um mehr als sechs Prozent auf zeitweise rund 738 Dollar.
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