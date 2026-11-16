Micron-Aktie, Intel, AMD: Chip-Ausverkauf an der Wall Street – Washington schließt das Cloud-Schlupfloch für China

Warum fallen Chipaktien heute?

Wegen der Nervosität vor den Nvidia-Zahlen, einer neuen US-Regel zum Fernzugriff auf KI-Chips im Ausland und schwacher Konjunkturdaten aus New York.

Was regelt die neue US-Vorschrift?

Unternehmen brauchen Lizenzen, um KI-Chips in Rechenzentren zu liefern, die Firmen aus China oder anderen Embargoländern Rechenleistung bereitstellen könnten. Zusätzliche Lizenzpflichten gelten für Brasilien, Indonesien, Malaysia, Singapur und Thailand.

Wie stark fiel die Micron-Aktie?

Im frühen US-Handel um mehr als sechs Prozent auf zeitweise rund 738 Dollar.