Warum fällt die Micron Aktie trotz Rekordzahlen?

Anleger fürchten, dass der Speicherzyklus seinen Höhepunkt erreicht hat und die KI-Investitionen der Kunden sinken könnten.

Wie stark hat die Micron Aktie verloren?

Am 5. November fiel sie um 17,46 Prozent auf 656,39 Dollar, rund 48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Was ist HBM?

High-Bandwidth-Memory ist ein besonders schneller Speicher für KI-Beschleuniger. Micron hat die Kapazitäten für 2026 nach eigenen Angaben komplett verkauft.

Ist die Micron Aktie jetzt günstig?

Das ist eine Einzelentscheidung. Die Bewertung ist laut Marktbeobachtern niedrig, der Zyklus birgt aber hohe Risiken.