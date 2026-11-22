Einst der Gewinner des KI-Booms, jetzt unter Dauerfeuer: Die Micron Aktie schloss am 5. November 2026 bei 656,39 Dollar, nach einem Tagesverlust von 17,46 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.255 Dollar fehlten damit 47,7 Prozent. Trotzdem steht die Aktie im Jahr 2026 laut Indmoney noch immer rund 130 Prozent im Plus. Das zeigt, wie stark der Lauf zuvor war – und wie schnell die Stimmung kippen kann.
Micron Aktie: Fast halbiert seit dem Rekordhoch – ist der Speicherchip-Superzyklus vorbei?
Rekordgewinne, ausverkaufte Chips – und trotzdem verliert die Micron Aktie fast die Hälfte vom Hoch. Am 5. November stürzte sie um 17 Prozent ab, der Chip-Ausverkauf dieser Woche setzt sie erneut unter Druck. Was Anleger über den Speicherzyklus wissen müssen und wo die Risiken liegen.
Der Absturz
Der schwarze Donnerstag der Chipwerte
Der 5. November 2026 geht als einer der heftigsten Handelstage der vergangenen Jahre in die Börsengeschichte ein: Der Nasdaq 100 verlor rund 6,3 Prozent, der Technologie-ETF XLK etwa acht Prozent, der Angstindikator VIX sprang um rund 70 Prozent nach oben. Die Micron Aktie war eines der Schwergewichte unter den Verlierern. Schon vor dem Crash lag sie laut Indmoney rund 37 Prozent unter ihrem Hoch. In der aktuellen Ausverkaufswoche stehen Speicher- und Chipwerte laut Deadline erneut unter den größten Verlierern.
Micron Aktie: Abstand zum 52-Wochen-Hoch
%
Verlust gegenüber dem Hoch von 1.255 US-Dollar, Beträge ohne Vorzeichen
Quelle: Indmoney (Schlusskurse 4. und 5. November 2026)
Daten als Tabelle
|Vor dem 5. November
|37
|Nach dem 5. November
|47,7
Das Paradox
Warum die Micron Aktie fällt, obwohl das Geschäft glänzt
Fundamental läuft es bei Micron hervorragend. Im Sommer meldete der Konzern laut Börse Express das stärkste Quartal seiner Geschichte: Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 25,11 Dollar, die Bruttomarge erreichte mit rund 85 Prozent einen Rekord. Die Kapazitäten für High-Bandwidth-Memory (HBM) sind für das gesamte Jahr 2026 laut Management restlos ausgebucht, die Angebotsknappheit soll bis mindestens 2027 anhalten. Trotzdem brach die Micron Aktie nach den Zahlen um mehr als 20 Prozent ein. Der Grund: Anleger fragen nicht mehr, wie gut das Geschäft läuft, sondern wie lange. Dazu kommen die hohen Investitionen: Micron hob sein Investitionsbudget für 2026 von 20 auf mehr als 25 Milliarden Dollar an, was den Cashflow belastet.
Bei Speicherchips fällt die Aktie oft, bevor das Geschäft kippt – genau das macht den Zyklus so tückisch.
Die Risiken
Was Anleger jetzt im Blick behalten sollten
Die Sorge vieler Anleger ist ein künftiges Überangebot bei Speicherchips. Zusätzlich hängt die Nachfrage an den KI-Investitionen der Hyperscaler, die selbst unter Druck stehen. Neue Kursverluste bei Chipwerten würden nach Einschätzung von Beobachtern die These einer tieferen Korrektur stützen, andere sehen im Rücksetzer eine Chance. Für die Micron Aktie gilt: Der Kurs bleibt extrem schwankungsanfällig, bei einer Volatilität, die selbst im Chipsektor aus dem Rahmen fällt.
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Warum fällt die Micron Aktie trotz Rekordzahlen?
Anleger fürchten, dass der Speicherzyklus seinen Höhepunkt erreicht hat und die KI-Investitionen der Kunden sinken könnten.
Wie stark hat die Micron Aktie verloren?
Am 5. November fiel sie um 17,46 Prozent auf 656,39 Dollar, rund 48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.
Was ist HBM?
High-Bandwidth-Memory ist ein besonders schneller Speicher für KI-Beschleuniger. Micron hat die Kapazitäten für 2026 nach eigenen Angaben komplett verkauft.
Ist die Micron Aktie jetzt günstig?
Das ist eine Einzelentscheidung. Die Bewertung ist laut Marktbeobachtern niedrig, der Zyklus birgt aber hohe Risiken.
Wertpapierdaten: Die Micron Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Handelssymbol Frankfurt: MTE, US-Handelssymbol: MU, Nasdaq), die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol Xetra: NVD, US-Handelssymbol: NVDA, Nasdaq) und die Meta Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Handelssymbol Xetra: FB2A, US-Handelssymbol: META, Nasdaq).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.