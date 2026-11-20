Der Ausverkauf begann in Asien, griff auf Europa über und erreichte am Nachmittag die Wall Street. Nach Berichten, die boerse-express.com unter Verweis auf Reuters wiedergibt, wachsen die Sorgen um die Bewertung von KI-Werten und um die Nachfrage nach Speicher. Auch der Börsengang von Anthropic konnte das Vertrauen nicht stabilisieren: Das Debüt am Donnerstag gelang, die Chipwerte fielen trotzdem.

Schon am Donnerstag hatte die Micron-Aktie an der Nasdaq 2,10 Prozent auf 690,44 US-Dollar nachgegeben, nach 705,27 US-Dollar am Vortag. Der Nasdaq Composite schloss damals auf dem tiefsten Stand seit dem 14. April. Auf Sicht von vier Wochen steht für die Aktie nach den Daten von boerse-express.com ein Minus von rund 33 Prozent, auf Sicht eines Jahres bleibt ein Plus von rund 210 Prozent.