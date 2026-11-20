Die Micron-Aktie (Symbol MU, ISIN US5951121038) war am Freitag der sichtbarste Verlierer im Chipsektor: Auf deutschen Handelsplätzen verlor sie am Abend rund 13,8 Prozent auf 540 Euro, nachdem sie am Nachmittag noch bei rund 9,6 Prozent Minus gelegen hatte. Ein Unternehmen mit Jahresplus von 124 Prozent wird binnen Stunden zum Symbol der Angst vor dem Ende des KI-Booms.
Micron-Aktie: Fast 14 Prozent Minus zum Wochenschluss – ist der KI-Speicher-Traum geplatzt?
Micron-Aktie im Ausverkauf: Auf deutschen Plätzen zeitweise rund 14 Prozent Minus, dazu die NAND-Warnung für 2027. Was hinter dem Absturz steckt und welche Termine jetzt zählen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology Inc.
- Symbol
- MU (Nasdaq)
- ISIN
- US5951121038
- Letzter belegter US-Schlusskurs
- 690,44 US-Dollar (19.11.2026)
- Nächster Termin
- 17.12.2026, Telefonkonferenz zu den Zahlen des 1. Geschäftsquartals 2027
Stand: 20.11.2026, Kurse in Euro von deutschen Handelsplätzen; US-Schlusskurs vom Freitag nicht belegt
Es ist ein Tag, an dem fast alles fällt. Der Nasdaq Composite verlor 5,28 Prozent auf 22.617,73 Punkte, der S&P 500 gab 3,70 Prozent ab, der Dow Jones 1,93 Prozent. In diesem Sog traf es Speicherwerte besonders hart: Auch Sandisk und Seagate gerieten unter Druck. Neue Unternehmensnachrichten zu Micron gab es nicht, der Ausverkauf ist ein Branchenschock.
Der Absturz
Warum fällt die Micron-Aktie ausgerechnet jetzt so stark?
Der Ausverkauf begann in Asien, griff auf Europa über und erreichte am Nachmittag die Wall Street. Nach Berichten, die boerse-express.com unter Verweis auf Reuters wiedergibt, wachsen die Sorgen um die Bewertung von KI-Werten und um die Nachfrage nach Speicher. Auch der Börsengang von Anthropic konnte das Vertrauen nicht stabilisieren: Das Debüt am Donnerstag gelang, die Chipwerte fielen trotzdem.
Schon am Donnerstag hatte die Micron-Aktie an der Nasdaq 2,10 Prozent auf 690,44 US-Dollar nachgegeben, nach 705,27 US-Dollar am Vortag. Der Nasdaq Composite schloss damals auf dem tiefsten Stand seit dem 14. April. Auf Sicht von vier Wochen steht für die Aktie nach den Daten von boerse-express.com ein Minus von rund 33 Prozent, auf Sicht eines Jahres bleibt ein Plus von rund 210 Prozent.
|Zeitpunkt
|Kurs
|Veränderung
|Nasdaq-Schluss 19.11.2026
|690,44 USD
|-2,10 %
|Deutscher Handel, 16:55 Uhr
|564,40 EUR
|-9,6 %
|Deutscher Handel, 21:30 Uhr
|540,00 EUR
|-13,78 %
|Eine Woche
|–
|-22,71 %
|Seit Jahresbeginn
|–
|+124 %
Euro-Kurse von deutschen Handelsplätzen, Dollar-Kurse von der Nasdaq. Die Zeitpunkte sind nicht identisch.
Quelle: boerse-express.com, financefeeds.com, aktiencheck.de
Die Warnung
Was bedeutet die NAND-Warnung für 2027 für die Micron-Aktie?
Der konkrete Auslöser der Woche kam aus Hongkong. GF Securities senkte am 17. November seine Preisprognose für NAND-Speicher und warnte vor einem Überangebot 2027. Nach Angaben von aktiencheck.de unter Berufung auf Yahoo Finance rechnet das Haus damit, dass die NAND-Preise im ersten Quartal 2027 stabil bleiben und danach drei Quartale in Folge sinken. Das Angebot soll 2027 um 28 Prozent und 2028 um 30 Prozent wachsen.
Wichtig für die Einordnung: GF Securities sieht Micron und SK hynix durch ihr Geschäft mit DRAM und Hochleistungsspeicher (HBM) besser geschützt als reine NAND-Anbieter, am stärksten betroffen wäre demnach Sandisk. Die Aktie trifft die Warnung dennoch, weil der Markt in solchen Phasen Branchen pauschal verkauft.
Wie groß ist die Rolle der Anthropic-Beteiligung und der Klage?
Zwei weitere Punkte stehen im Raum. Zum einen soll Micron laut financefeeds.com mit einer Milliarde US-Dollar an der privaten Platzierung von Anthropic beteiligt gewesen sein. Das macht das Unternehmen zum Teil der KI-Wette, nicht nur zum Zulieferer.
Auf der anderen Seite steht ein Rechtsrisiko: Am 14. November lehnte die US-Bezirksrichterin Noël Wise einen gemeinsamen Antrag von Micron, Samsung und SK hynix ab, eine mögliche kartellrechtliche Sammelklage zu DRAM abzuweisen. Das Urteil entscheidet nicht darüber, ob ein Unternehmen gegen Kartellrecht verstoßen hat; es lässt lediglich das Verfahren weiterlaufen.
Wie sehen die Analysten die Micron-Aktie und das Kursziel?
Die Analystenstimmen sind bislang bullisch, auch wenn sie vor dem Ausverkauf datieren. Srini Pajjuri von RBC Capital Markets bestätigte am 18. November sein Votum „Outperform" und ein Kursziel von 1.500 US-Dollar für die Micron-Aktie. Das ist die Einschätzung von RBC, nicht von aktiencheck.de.
Was kommt als Nächstes für die Micron-Aktie?
Der nächste feste Termin ist die Telefonkonferenz zu den Zahlen des ersten Geschäftsquartals 2027 am 17. Dezember, die Micron am 19. November angekündigt hat. Bis dahin dürften Branchenmeldungen zu Speicherpreisen, die Stimmung zu KI-Ausgaben und die Zinsdebatte den Kurs treiben.
FAQ zur Micron-Aktie
Warum ist die Micron-Aktie am 20. November 2026 gefallen? Die Aktie geriet in einen breiten Ausverkauf von KI-Chipwerten. Neue Unternehmensnachrichten gab es nicht; zusätzlich belastete die NAND-Warnung von GF Securities.
Wie hoch war der Kurs der Micron-Aktie? Auf deutschen Plätzen lag sie am Freitagabend bei 540 Euro (-13,78 Prozent). Der letzte belegte Nasdaq-Schlusskurs war 690,44 US-Dollar am 19. November.
Was sagen Analysten zum Kursziel der Micron-Aktie? RBC Capital Markets nannte am 18. November ein Kursziel von 1.500 US-Dollar mit Votum „Outperform".
Wann legt Micron die nächsten Quartalszahlen vor? Die Telefonkonferenz zum ersten Geschäftsquartal 2027 ist für den 17. Dezember 2026 angekündigt.
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